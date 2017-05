Dec 8 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE652A16KS9 STATE BK OF PATIALA 9-Dec-16 99.9833 6.0965 1 10 99.9833 6.0965 INE095A16TX2 INDUSIND BK 14-Dec-16 99.8913 6.6227 4 265 99.8908 6.6503 INE476A16RD0 CANARA BK 14-Dec-16 99.8933 6.4978 2 175 99.8933 6.4978 INE095A16TY0 INDUSIND BK 15-Dec-16 99.8726 6.6515 1 200 99.8726 6.6515 INE434A16OK1 ANDHRA BK 15-Dec-16 99.8736 6.5992 1 100 99.8736 6.5992 INE171A16FY8 THE FEDERAL BK 15-Dec-16 99.8726 6.6515 1 100 99.8726 6.6515 INE503A16DV3 DCB BK 15-Dec-16 99.8726 6.6515 1 75 99.8726 6.6515 INE652A16KF6 STATE BK OF PATIALA 15-Dec-16 99.8757 6.4894 2 18.5 99.8757 6.4894 INE562A16IH7 INDIAN BK 16-Dec-16 99.8577 6.5017 2 200 99.8577 6.5017 INE095A16UE0 INDUSIND BK 20-Dec-16 99.7835 6.5995 1 3.25 99.7835 6.5995 INE434A16MP4 ANDHRA BK 21-Dec-16 99.7673 6.5487 2 50 99.7673 6.5487 INE434A16OO3 ANDHRA BK 28-Dec-16 99.6424 6.5496 1 50 99.6424 6.5496 INE608A16NO4 PUNJAB AND SIND BK 3-Feb-17 99.0717 6.0001 1 25 99.0717 6.0001 INE608A16NO4 PUNJAB AND SIND BK 3-Feb-17 99.0276 6.4002 1 5 99.0276 6.4002 INE008A16K29 IDBI BK 7-Feb-17 98.9417 6.4002 1 0.2 98.9417 6.4002 INE008A16K78 IDBI BK 8-Feb-17 98.9246 6.3998 5 125 98.9246 6.3998 INE261F16181 NABARD 16-Feb-17 98.8323 6.2499 1 25 98.8323 6.2499 INE261F16181 NABARD 16-Feb-17 98.7894 6.3898 1 3.5 98.7894 6.3898 INE008A16L36 IDBI BK 17-Feb-17 98.7704 6.3999 1 150 98.7704 6.3999 INE238A16L53 AXIS BK 20-Feb-17 98.7151 6.4202 1 150 98.7151 6.4202 INE090A162F0 ICICI BK 20-Feb-17 98.7171 6.4101 3 14.74 98.7171 6.4101 INE092T16561 IDFC BK 22-Feb-17 98.6971 6.3400 1 50 98.6971 6.3400 INE608A16NS5 PUNJAB AND SIND BK 27-Feb-17 98.6780 6.0369 4 500 98.6779 6.0374 INE095A16UW2 INDUSIND BK 27-Feb-17 98.5888 6.4501 5 335 98.5888 6.4501 INE649A16FU1 STATE BK OF HYDERABAD 27-Feb-17 98.6293 6.2625 1 70 98.6293 6.2625 INE649A16FU1 STATE BK OF HYDERABAD 27-Feb-17 98.6316 6.3299 1 25 98.6316 6.3299 INE608A16NR7 PUNJAB AND SIND BK 28-Feb-17 98.6618 6.0374 2 300 98.6618 6.0374 INE238A16K05 AXIS BK 28-Feb-17 98.6519 6.0827 1 100 98.6519 6.0827 INE434A16NA4 ANDHRA BK 1-Mar-17 98.5685 6.3866 4 300 98.5700 6.3798 INE112A16JK3 CORPORATION BK 2-Mar-17 98.5720 6.2949 1 45 98.5720 6.2949 INE092T16637 IDFC BK 6-Mar-17 98.5659 6.0348 5 300 98.5659 6.0348 INE476A16QW2 CANARA BK 7-Mar-17 98.4389 6.5036 2 300 98.4398 6.5000 INE092T16629 IDFC BK 7-Mar-17 98.5498 6.0350 1 75 98.5498 6.0350 INE090A168F7 ICICI BK 7-Mar-17 98.4398 6.5000 1 50 98.4398 6.5000 INE092T16645 IDFC BK 8-Mar-17 98.5337 6.0352 2 150 98.5337 6.0352 INE090A161G0 ICICI BK 9-Mar-17 98.4053 6.5000 1 50 98.4053 6.5000 INE434A16NC0 ANDHRA BK 10-Mar-17 98.4294 6.4002 1 25 98.4294 6.4002 INE608A16MI8 PUNJAB AND SIND BK 14-Mar-17 98.3615 6.4002 1 25 98.3615 6.4002 INE608A16MH0 PUNJAB AND SIND BK 17-Mar-17 98.3542 6.1693 3 200 98.3744 6.0924 INE608A16MO6 PUNJAB AND SIND BK 21-Mar-17 98.2260 6.4000 1 25 98.2260 6.4000 INE238A16O84 AXIS BK 27-Sep-17 94.8990 6.6961 3 125 94.8961 6.7001 INE090A168J9 ICICI BK 28-Sep-17 94.8796 6.7000 1 10 94.8796 6.7000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com