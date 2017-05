Dec 9 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE528G16I36 YES BK 13-Dec-16 99.9343 5.9991 1 80 99.9343 5.9991 INE237A16U04 KOTAK MAH BK 13-Dec-16 99.9354 5.8986 1 25 99.9354 5.8986 INE705A16PH7 VIJAYA BK 14-Dec-16 99.9213 5.7500 2 150.2 99.9172 6.0494 INE476A16RD0 CANARA BK 14-Dec-16 99.9177 6.0153 3 150 99.9179 5.9982 INE528G16I44 YES BK 14-Dec-16 99.9126 6.3858 1 100 99.9126 6.3858 INE652A16LC1 STATE BK OF PATIALA 14-Dec-16 99.9136 6.3127 1 100 99.9136 6.3127 INE683A16HS0 THE SOUTH INDIAN BK 15-Dec-16 99.8998 6.1016 1 100 99.8998 6.1016 INE476A16RI9 CANARA BK 15-Dec-16 99.9015 5.9980 1 25 99.9015 5.9980 INE095A16UF7 INDUSIND BK 21-Dec-16 99.7777 6.7756 2 110 99.7771 6.7950 INE238A16G43 AXIS BK 29-Dec-16 99.6533 6.3493 1 5 99.6533 6.3493 INE092T16546 IDFC BK 23-Jan-17 99.2785 6.4698 1 5 99.2785 6.4698 INE608A16MN8 PUNJAB AND SIND BK 24-Jan-17 99.1999 6.3998 1 5 99.1999 6.3998 INE092T16520 IDFC BK 30-Jan-17 99.1945 5.6999 1 5 99.1945 5.6999 INE092T16520 IDFC BK 30-Jan-17 99.1783 6.3001 1 5 99.1783 6.3001 INE261F16181 NABARD 16-Feb-17 98.8148 6.3447 1 98.25 98.8148 6.3447 INE683A16JC0 THE SOUTH INDIAN BK 23-Feb-17 98.6799 6.4248 1 160 98.6799 6.4248 INE095A16UV4 INDUSIND BK 23-Feb-17 98.6789 6.4297 1 5 98.6789 6.4297 INE649A16FU1 STATE BK OF HYDERABAD 27-Feb-17 98.6316 6.3299 1 25 98.6316 6.3299 INE608A16NR7 PUNJAB AND SIND BK 28-Feb-17 98.6784 6.0351 3 200 98.6784 6.0351 INE112A16JK3 CORPORATION BK 2-Mar-17 98.6801 6.1798 5 200 98.6801 6.1798 INE092T16637 IDFC BK 6-Mar-17 98.5819 6.0351 2 150 98.5819 6.0351 INE476A16QW2 CANARA BK 7-Mar-17 98.5104 6.2718 3 275 98.5951 5.9102 INE090A168F7 ICICI BK 7-Mar-17 98.5618 6.0523 1 100 98.5618 6.0523 INE092T16629 IDFC BK 7-Mar-17 98.5659 6.0348 1 75 98.5659 6.0348 INE092T16645 IDFC BK 8-Mar-17 98.5427 6.0650 2 200 98.5427 6.0650 INE090A166I5 ICICI BK 16-May-17 97.2879 6.4400 1 0.1 97.2879 6.4400 INE090A169I9 ICICI BK 27-Jul-17 96.0711 6.4900 1 0.1 96.0711 6.4900 INE112A16KQ8 CORPORATION BK 5-Sep-17 95.5038 6.4601 1 50 95.5038 6.4601 INE090A163J0 ICICI BK 15-Sep-17 95.3152 6.5000 2 50 95.3152 6.5000 INE090A166J3 ICICI BK 25-Sep-17 95.0892 6.5000 5 200 95.0892 6.5000 INE090A166J3 ICICI BK 25-Sep-17 95.1537 6.5000 1 25 95.1537 6.5000 INE090A169J7 ICICI BK 27-Sep-17 95.0570 6.5000 1 50 95.0570 6.5000 INE238A16O84 AXIS BK 27-Sep-17 95.1143 6.5100 1 50 95.1143 6.5100 INE238A16O84 AXIS BK 27-Sep-17 95.0715 6.4800 1 15 95.0715 6.4800 INE238A16P18 AXIS BK 3-Oct-17 94.9958 6.5400 1 150 94.9958 6.5400 INE092T16660 IDFC BK 4-Dec-17 94.1280 6.3250 1 50 94.1280 6.3250 INE683A16JD8 THE SOUTH INDIAN BK 8-Dec-17 94.0489 6.3450 1 25 94.0489 6.3450 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com