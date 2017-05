Dec 13 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE652A16LC1 STATE BK OF PATIALA 14-Dec-16 99.9827 6.3156 1 80 99.9827 6.3156 INE528G16I44 YES BK 14-Dec-16 99.9825 6.3886 1 45 99.9825 6.3886 INE238A16G01 AXIS BK 20-Dec-16 99.8831 6.1014 2 105 99.8816 6.1810 INE434A16MP4 ANDHRA BK 21-Dec-16 99.8665 6.0991 1 200 99.8665 6.0991 INE237A16V11 KOTAK MAH BK 29-Dec-16 99.7179 6.4536 1 150 99.7179 6.4536 INE040A16AO7 HDFC BK 29-Dec-16 99.7298 6.1806 1 5 99.7298 6.1806 INE040A16AO7 HDFC BK 29-Dec-16 99.7540 6.0008 1 5 99.7540 6.0008 INE705A16OT5 VIJAYA BK 2-Jan-17 99.6660 6.1162 2 210 99.6669 6.0994 INE652A16LE7 STATE BK OF PATIALA 9-Jan-17 99.5361 6.3005 1 100 99.5361 6.3005 INE095A16UL5 INDUSIND BK 19-Jan-17 99.3805 6.3202 1 5 99.3805 6.3202 INE092T16520 IDFC BK 30-Jan-17 99.2016 6.2502 1 5 99.2016 6.2502 INE095A16UX0 INDUSIND BK 30-Jan-17 99.1826 6.4002 1 5 99.1826 6.4002 INE608A16NO4 PUNJAB AND SIND BK 3-Feb-17 99.1480 6.1500 1 25 99.1480 6.1500 INE008A16M84 IDBI BK 21-Feb-17 98.7987 6.3401 1 20.25 98.7987 6.3401 INE112A16JL1 CORPORATION BK 23-Feb-17 98.7677 6.3250 1 50 98.7677 6.3250 INE090A161F2 ICICI BK 1-Mar-17 98.6602 6.3547 1 30 98.6602 6.3547 INE077A16DR6 DENA BK 1-Mar-17 98.6643 6.3350 1 18 98.6643 6.3350 INE112A16JK3 CORPORATION BK 2-Mar-17 98.6496 6.3246 1 7 98.6496 6.3246 INE090A168F7 ICICI BK 7-Mar-17 98.6363 6.0799 2 150 98.6363 6.0799 INE092T16678 IDFC BK 10-Mar-17 98.5748 6.0659 2 800 98.5750 6.0649 INE434A16ND8 ANDHRA BK 14-Mar-17 98.5383 5.9498 1 100 98.5383 5.9498 INE434A16NU2 ANDHRA BK 14-Jun-17 96.8639 6.4576 1 150 96.8639 6.4576 INE514E16AR6 EXIM 10-Aug-17 95.8952 6.5099 1 75 95.8952 6.5099 INE112A16KQ8 CORPORATION BK 5-Sep-17 95.5570 6.3801 1 50 95.5570 6.3801 INE090A163J0 ICICI BK 15-Sep-17 95.3496 6.4499 1 50 95.3496 6.4499 INE238A16O68 AXIS BK 18-Sep-17 95.3014 6.4500 3 150 95.3014 6.4500 INE443O16054 CREDIT SUISSE AG 22-Sep-17 95.1529 6.5700 1 0.25 95.1529 6.5700 INE090A166J3 ICICI BK 25-Sep-17 95.1892 6.4500 1 50 95.1892 6.4500 INE238A16P00 AXIS BK 29-Sep-17 95.1180 6.4600 2 50 95.1180 6.4600 INE976G16EW4 RBL BK 29-Nov-17 94.1341 6.4800 1 25 94.1341 6.4800 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com