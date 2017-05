Dec 14 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE434A16OK1 ANDHRA BK 15-Dec-16 99.9827 6.3156 2 300 99.9827 6.3156 INE652A16KF6 STATE BK OF PATIALA 15-Dec-16 99.9827 6.3156 1 75 99.9827 6.3156 INE476A16RI9 CANARA BK 15-Dec-16 99.9827 6.3156 1 25 99.9827 6.3156 INE976G16EP8 RBL BK 15-Dec-16 99.9825 6.3886 1 5 99.9825 6.3886 INE238A16G01 AXIS BK 20-Dec-16 99.8966 6.2991 5 394.15 99.8972 6.2601 INE095A16UF7 INDUSIND BK 21-Dec-16 99.8700 6.7874 1 32 99.8700 6.7874 INE705A16PL9 VIJAYA BK 26-Dec-16 99.7933 6.3001 3 245 99.7933 6.3001 INE652A16LE7 STATE BK OF PATIALA 9-Jan-17 99.5550 6.2750 1 100 99.5550 6.2750 INE608A16NO4 PUNJAB AND SIND BK 3-Feb-17 99.1578 6.2003 1 25 99.1578 6.2003 INE608A16NO4 PUNJAB AND SIND BK 3-Feb-17 99.1370 6.2301 3 16.85 99.1370 6.2301 INE608A16NQ9 PUNJAB AND SIND BK 6-Feb-17 99.0802 6.2749 3 225 99.0802 6.2749 INE434A16OQ8 ANDHRA BK 10-Feb-17 99.0349 6.2403 1 5 99.0349 6.2403 INE514E16AL9 EXIM 10-Feb-17 99.0030 6.3374 1 4.5 99.0030 6.3374 INE261F16173 NABARD 15-Feb-17 98.9327 6.2503 1 25 98.9327 6.2503 INE261F16181 NABARD 16-Feb-17 98.9496 6.1503 1 25 98.9496 6.1503 INE008A16L36 IDBI BK 17-Feb-17 98.8870 6.3203 1 100 98.8870 6.3203 INE090A162F0 ICICI BK 20-Feb-17 98.8217 6.4001 2 100 98.8217 6.4001 INE090A169E8 ICICI BK 22-Feb-17 98.7875 6.3999 1 25 98.7875 6.3999 INE608A16NS5 PUNJAB AND SIND BK 27-Feb-17 98.7180 6.3201 4 500 98.7180 6.3201 INE008A16O17 IDBI BK 27-Feb-17 98.7180 6.3201 1 100 98.7180 6.3201 INE649A16FU1 STATE BK OF HYDERABAD 27-Feb-17 98.7270 6.2751 1 50 98.7270 6.2751 INE608A16NR7 PUNJAB AND SIND BK 28-Feb-17 98.7011 6.3202 5 500 98.7011 6.3202 INE095A16TJ1 INDUSIND BK 28-Feb-17 98.6951 6.3498 2 300 98.6951 6.3498 INE092T16603 IDFC BK 28-Feb-17 98.6951 6.3498 1 100 98.6951 6.3498 INE238A16K05 AXIS BK 28-Feb-17 98.7031 6.3104 2 34.7 98.7133 6.2601 INE090A161F2 ICICI BK 1-Mar-17 98.6678 6.4002 1 75 98.6678 6.4002 INE090A161F2 ICICI BK 1-Mar-17 98.7052 6.3000 1 25 98.7052 6.3000 INE090A164F6 ICICI BK 3-Mar-17 98.6337 6.4001 1 75 98.6337 6.4001 INE112A16JU2 CORPORATION BK 3-Mar-17 98.6716 6.2999 2 75 98.6716 6.2999 INE008A16N42 IDBI BK 3-Mar-17 98.6517 6.3146 1 65.03 98.6517 6.3146 INE112A16JU2 CORPORATION BK 3-Mar-17 98.6559 6.2947 1 50 98.6559 6.2947 INE092T16637 IDFC BK 6-Mar-17 98.5979 6.3298 2 100 98.5979 6.3298 INE092T16629 IDFC BK 7-Mar-17 98.5810 6.3300 1 75 98.5810 6.3300 INE476A16QW2 CANARA BK 7-Mar-17 98.6044 6.3000 1 50 98.6044 6.3000 INE090A161G0 ICICI BK 9-Mar-17 98.5709 6.2998 1 25 98.5709 6.2998 INE092T16678 IDFC BK 10-Mar-17 98.5556 6.2201 1 50 98.5556 6.2201 INE112A16KH7 CORPORATION BK 10-Mar-17 98.5541 6.3000 1 25 98.5541 6.3000 INE434A16ND8 ANDHRA BK 14-Mar-17 98.4823 6.2500 1 125 98.4823 6.2500 INE112A16KN5 CORPORATION BK 20-Mar-17 98.3790 6.2647 1 12 98.3790 6.2647 INE238A16N77 AXIS BK 22-May-17 97.2877 6.3999 2 75 97.2877 6.3999 INE237A16R74 KOTAK MAH BK 23-May-17 97.2711 6.4000 1 25 97.2711 6.4000 INE238A16L87 AXIS BK 9-Jun-17 96.9899 6.3999 1 50 96.9899 6.3999 INE090A166H7 ICICI BK 12-Jun-17 96.9404 6.4000 1 50 96.9404 6.4000 INE434A16NU2 ANDHRA BK 14-Jun-17 96.8840 6.4501 1 150 96.8840 6.4501 INE090A167H5 ICICI BK 15-Jun-17 96.8910 6.4000 2 75 96.8910 6.4000 INE238A16L95 AXIS BK 20-Jun-17 96.8252 6.4000 1 50 96.8252 6.4000 INE238A16M45 AXIS BK 23-Jun-17 96.7595 6.4000 4 250 96.7595 6.4000 INE090A162I4 ICICI BK 30-Jun-17 96.6447 6.4000 1 50 96.6447 6.4000 INE238A16M94 AXIS BK 11-Jul-17 96.4812 6.4000 1 100 96.4812 6.4000 INE514E16AR6 EXIM 10-Aug-17 95.9930 6.3749 1 75 95.9930 6.3749 INE514E16AR6 EXIM 10-Aug-17 96.0121 6.3699 1 75 96.0121 6.3699 INE514E16AT2 EXIM 21-Sep-17 95.3481 6.3599 1 50 95.3481 6.3599 INE090A166J3 ICICI BK 25-Sep-17 95.2565 6.4000 1 100 95.2565 6.4000 INE238A16O84 AXIS BK 27-Sep-17 95.2017 6.4099 2 175 95.2017 6.4099 INE092T16660 IDFC BK 4-Dec-17 94.2048 6.3250 3 400 94.2048 6.3250 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com