Dec 16 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE238A16G01 AXIS BK 20-Dec-16 99.9326 6.1544 3 310 99.9326 6.1544 INE434A16MP4 ANDHRA BK 21-Dec-16 99.9663 6.1523 1 285 99.9663 6.1523 INE095A16UF7 INDUSIND BK 21-Dec-16 99.9156 6.1664 2 145 99.9156 6.1664 INE434A16MP4 ANDHRA BK 21-Dec-16 99.9147 6.2322 1 1 99.9147 6.2322 INE608A16NK2 PUNJAB AND SIND BK 23-Dec-16 99.8816 6.1810 1 50 99.8816 6.1810 INE705A16PL9 VIJAYA BK 26-Dec-16 99.8334 6.0910 1 100 99.8334 6.0910 INE008A16K37 IDBI BK 3-Feb-17 99.1745 6.2003 1 25 99.1745 6.2003 INE095A16UP6 INDUSIND BK 13-Feb-17 98.9889 6.3190 1 100 98.9889 6.3190 INE092T16512 IDFC BK 17-Feb-17 98.9311 6.2597 1 50 98.9311 6.2597 INE008A16L36 IDBI BK 17-Feb-17 98.9412 6.2000 1 1 98.9412 6.2000 INE090A162F0 ICICI BK 20-Feb-17 98.8808 6.2596 1 100 98.8808 6.2596 INE008A16M84 IDBI BK 21-Feb-17 98.8649 6.2548 1 50 98.8649 6.2548 INE090A169E8 ICICI BK 22-Feb-17 98.8472 6.2600 1 1 98.8472 6.2600 INE112A16JK3 CORPORATION BK 2-Mar-17 98.7635 6.2599 1 50 98.7635 6.2599 INE112A16JU2 CORPORATION BK 3-Mar-17 98.6987 6.2498 1 50 98.6987 6.2498 INE112A16JZ1 CORPORATION BK 6-Mar-17 98.6486 6.2502 1 50 98.6486 6.2502 INE476A16QW2 CANARA BK 7-Mar-17 98.6320 6.2499 1 25 98.6320 6.2499 INE705A16NQ3 VIJAYA BK 10-Mar-17 98.5820 6.2502 1 90 98.5820 6.2502 INE608A16ME7 PUNJAB AND SIND BK 10-Mar-17 98.5820 6.2502 1 75 98.5820 6.2502 INE556F16077 SDBI 10-Mar-17 98.5832 6.2448 1 50 98.5832 6.2448 INE434A16ND8 ANDHRA BK 14-Mar-17 98.5202 6.2300 3 150 98.5202 6.2300 INE112A16KI5 CORPORATION BK 14-Mar-17 98.5155 6.2501 1 25 98.5155 6.2501 INE649A16FW7 STATE BK OF HYDERABAD 15-Mar-17 98.5036 6.2301 1 25 98.5036 6.2301 INE528G16F21 YES BK 15-Mar-17 98.5036 6.2301 1 25 98.5036 6.2301 INE608A16MO6 PUNJAB AND SIND BK 21-Mar-17 98.3892 6.2902 1 7 98.3892 6.2902 INE705A16OD9 VIJAYA BK 28-Mar-17 98.2807 6.2600 1 25 98.2807 6.2600 INE090A162H6 ICICI BK 10-Apr-17 98.0295 6.3799 1 1 98.0295 6.3799 INE090A166I5 ICICI BK 16-May-17 97.4285 6.3799 3 4.65 97.4285 6.3799 INE040A16BA4 HDFC BK 17-May-17 97.4237 6.3501 1 25 97.4237 6.3501 INE090A163H4 ICICI BK 2-Jun-17 97.1081 6.4701 1 50 97.1081 6.4701 INE040A16BC0 HDFC BK 5-Jun-17 97.1603 6.3499 1 25 97.1603 6.3499 INE237A16S16 KOTAK MAH BK 8-Jun-17 97.0035 6.4799 1 25 97.0035 6.4799 INE090A167H5 ICICI BK 15-Jun-17 96.9184 6.5199 1 25 96.9184 6.5199 INE090A167H5 ICICI BK 15-Jun-17 96.9053 6.4400 1 12.5 96.9053 6.4400 INE238A16M37 AXIS BK 19-Jun-17 96.8201 6.4799 1 50 96.8201 6.4799 INE238A16L95 AXIS BK 20-Jun-17 96.8034 6.4800 1 200 96.8034 6.4800 INE238A16M45 AXIS BK 23-Jun-17 96.7535 6.4801 1 200 96.7535 6.4801 INE238A16M52 AXIS BK 27-Jun-17 96.7369 6.4800 1 200 96.7369 6.4800 INE238A16M52 AXIS BK 27-Jun-17 96.6871 6.4800 1 90 96.6871 6.4800 INE434A16NT4 ANDHRA BK 11-Jul-17 96.4764 6.4400 1 25 96.4764 6.4400 INE095A16TG7 INDUSIND BK 25-Jul-17 96.2302 6.4700 1 0.75 96.2302 6.4700 INE434A16NW8 ANDHRA BK 27-Jul-17 96.2257 6.4200 4 4.95 96.2257 6.4200 INE237A16T31 KOTAK MAH BK 27-Jul-17 96.2144 6.4400 1 0.75 96.2144 6.4400 INE528G16H45 YES BK 27-Jul-17 96.2031 6.4599 1 0.7 96.2031 6.4599 INE090A169I9 ICICI BK 27-Jul-17 96.2144 6.4400 1 0.65 96.2144 6.4400 INE112A16KQ8 CORPORATION BK 5-Sep-17 95.5589 6.4500 1 150 95.5589 6.4500 INE095A16UA8 INDUSIND BK 26-Sep-17 95.2177 6.4550 1 40 95.2177 6.4550 INE238A16O92 AXIS BK 28-Sep-17 95.1182 6.5500 1 50 95.1182 6.5500 INE238A16P00 AXIS BK 29-Sep-17 95.1020 6.5500 1 50 95.1020 6.5500 =============================================================================================== *: Crores