Dec 19 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE092T16389 IDFC BK 20-Dec-16 99.9833 6.0965 1 25 99.9833 6.0965 INE238A16G01 AXIS BK 20-Dec-16 99.9829 6.2426 1 5 99.9829 6.2426 INE238A16G27 AXIS BK 21-Dec-16 99.9660 6.2071 1 20 99.9660 6.2071 INE608A16NK2 PUNJAB AND SIND BK 23-Dec-16 99.9323 6.1818 1 50 99.9323 6.1818 INE237A16V37 KOTAK MAH BK 3-Jan-17 99.7605 6.2591 1 100 99.7605 6.2591 INE095A16UL5 INDUSIND BK 19-Jan-17 99.4865 6.2798 1 150 99.4865 6.2798 INE608A16NP1 PUNJAB AND SIND BK 31-Jan-17 99.2916 6.2003 1 5 99.2916 6.2003 INE095A16UN1 INDUSIND BK 6-Feb-17 99.1653 6.2700 1 200 99.1653 6.2700 INE608A16NQ9 PUNJAB AND SIND BK 6-Feb-17 99.1913 6.1996 1 5 99.1913 6.1996 INE008A16K78 IDBI BK 8-Feb-17 99.1457 6.2901 1 25 99.1457 6.2901 INE514E16AL9 EXIM 10-Feb-17 99.0889 6.3322 1 50 99.0889 6.3322 INE095A16UP6 INDUSIND BK 13-Feb-17 99.0655 6.2602 1 25 99.0655 6.2602 INE261F16173 NABARD 15-Feb-17 99.0123 6.2777 1 61 99.0123 6.2777 INE514E16AN5 EXIM 15-Feb-17 99.0123 6.2777 1 50 99.0123 6.2777 INE261F16181 NABARD 16-Feb-17 98.9952 6.2792 1 50 98.9952 6.2792 INE649A16FU1 STATE BK OF HYDERABAD 27-Feb-17 98.8378 6.2202 1 100 98.8378 6.2202 INE112A16JK3 CORPORATION BK 2-Mar-17 98.7821 6.2502 2 100 98.7821 6.2502 INE476A16QX0 CANARA BK 6-Mar-17 98.7153 6.2502 1 25 98.7153 6.2502 INE092T16637 IDFC BK 6-Mar-17 98.6966 6.2600 1 5 98.6966 6.2600 INE092T16678 IDFC BK 10-Mar-17 98.6284 6.3450 1 250 98.6284 6.3450 INE092T16678 IDFC BK 10-Mar-17 98.6104 6.3500 1 250 98.6104 6.3500 INE238A16I09 AXIS BK 10-Mar-17 98.6212 6.3000 1 100 98.6212 6.3000 INE705A16OC1 VIJAYA BK 20-Mar-17 98.4657 6.2500 1 50 98.4657 6.2500 INE705A16NU5 VIJAYA BK 21-Mar-17 98.4491 6.2500 1 50 98.4491 6.2500 INE705A16OD9 VIJAYA BK 28-Mar-17 98.3331 6.2498 1 100 98.3331 6.2498 INE705A16OD9 VIJAYA BK 28-Mar-17 98.3496 6.2500 1 60 98.3496 6.2500 INE237A16S16 KOTAK MAH BK 8-Jun-17 97.0646 6.4551 2 75 97.0646 6.4551 INE434A16NT4 ANDHRA BK 11-Jul-17 96.5413 6.4101 3 75 96.5413 6.4101 INE090A166J3 ICICI BK 25-Sep-17 95.2010 6.5948 6 350 95.2320 6.5500 INE090A166J3 ICICI BK 25-Sep-17 95.1462 6.6501 1 200 95.1462 6.6501 INE683A16JD8 THE SOUTH INDIAN BK 8-Dec-17 94.0268 6.5501 2 25 94.0268 6.5501 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com