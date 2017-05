Dec 20 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE008A16O82 IDBI BK 22-Dec-16 99.9658 6.2436 1 50 99.9658 6.2436 INE705A16OT5 VIJAYA BK 2-Jan-17 99.7949 6.2513 1 200 99.7949 6.2513 INE705A16OT5 VIJAYA BK 2-Jan-17 99.7779 6.2498 1 100 99.7779 6.2498 INE705A16OV1 VIJAYA BK 3-Jan-17 99.7495 6.5473 2 150 99.7495 6.5473 INE237A16V37 KOTAK MAH BK 3-Jan-17 99.7772 6.2695 1 150 99.7772 6.2695 INE095A16UL5 INDUSIND BK 19-Jan-17 99.4865 6.2798 1 45 99.4865 6.2798 INE092T16488 IDFC BK 7-Feb-17 99.1653 6.2700 2 400 99.1653 6.2700 INE008A16K29 IDBI BK 7-Feb-17 99.1835 6.2599 1 150 99.1835 6.2599 INE008A16L28 IDBI BK 9-Feb-17 99.1356 6.2403 1 25 99.1356 6.2403 INE434A16OR6 ANDHRA BK 9-Feb-17 99.1247 6.3197 1 5 99.1247 6.3197 INE514E16AL9 EXIM 10-Feb-17 99.1061 6.3311 1 50 99.1061 6.3311 INE261F16173 NABARD 15-Feb-17 99.0239 6.3121 2 75 99.0212 6.3297 INE008A16M68 IDBI BK 15-Feb-17 99.0285 6.2820 1 25 99.0285 6.2820 INE261F16181 NABARD 16-Feb-17 99.0123 6.2777 1 120 99.0123 6.2777 INE090A168E0 ICICI BK 23-Feb-17 98.8905 6.3002 1 151 98.8905 6.3002 INE514E16AM7 EXIM 24-Feb-17 98.8781 6.2748 1 50 98.8781 6.2748 INE649A16FR7 STATE BK OF HYDERABAD 24-Feb-17 98.9062 6.2100 1 25 98.9062 6.2100 INE649A16FU1 STATE BK OF HYDERABAD 27-Feb-17 98.8308 6.3501 1 75 98.8308 6.3501 INE649A16FU1 STATE BK OF HYDERABAD 27-Feb-17 98.8397 6.2099 1 25 98.8397 6.2099 INE514E16AO3 EXIM 1-Mar-17 98.8062 6.3000 1 50 98.8062 6.3000 INE112A16JK3 CORPORATION BK 2-Mar-17 98.7629 6.3500 1 50 98.7629 6.3500 INE112A16JU2 CORPORATION BK 3-Mar-17 98.7635 6.2599 1 100 98.7635 6.2599 INE112A16JZ1 CORPORATION BK 6-Mar-17 98.7133 6.2601 1 50 98.7133 6.2601 INE077A16DQ8 DENA BK 6-Mar-17 98.7153 6.2502 1 25 98.7153 6.2502 INE095A16SA2 INDUSIND BK 7-Mar-17 98.6843 6.3199 1 100 98.6843 6.3199 INE090A168F7 ICICI BK 7-Mar-17 98.6788 6.4302 1 50 98.6788 6.4302 INE090A168F7 ICICI BK 7-Mar-17 98.7048 6.2201 1 25 98.7048 6.2201 INE112A16JY4 CORPORATION BK 9-Mar-17 98.6632 6.2600 1 50 98.6632 6.2600 INE556F16077 SIDBI 10-Mar-17 98.6273 6.3501 1 100 98.6273 6.3501 INE077A16DS4 DENA BK 10-Mar-17 98.6674 6.2401 2 75 98.6674 6.2401 INE556F16077 SIDBI 10-Mar-17 98.6513 6.3167 2 75 98.6442 6.3502 INE112A16KH7 CORPORATION BK 10-Mar-17 98.6508 6.2399 1 25 98.6508 6.2399 INE112A16KH7 CORPORATION BK 10-Mar-17 98.6442 6.3502 1 25 98.6442 6.3502 INE092T16678 IDFC BK 10-Mar-17 98.6274 6.4300 1 25 98.6274 6.4300 INE434A16ND8 ANDHRA BK 14-Mar-17 98.6119 6.1902 2 100 98.6119 6.1902 INE476A16RA6 CANARA BK 14-Mar-17 98.5820 6.2502 1 75 98.5820 6.2502 INE649A16FW7 STATE BK OF HYDERABAD 15-Mar-17 98.5597 6.3499 2 75 98.5597 6.3499 INE528G16F21 YES BK 15-Mar-17 98.5418 6.4300 1 75 98.5418 6.4300 INE528G16F21 YES BK 15-Mar-17 98.5507 6.3150 1 12 98.5507 6.3150 INE476A16RB4 CANARA BK 17-Mar-17 98.5321 6.2502 1 75 98.5321 6.2502 INE112A16KN5 CORPORATION BK 20-Mar-17 98.4672 6.3132 2 75 98.4584 6.3499 INE238A16J99 AXIS BK 28-Mar-17 98.3340 6.3101 1 1 98.3340 6.3101 INE090A165H9 ICICI BK 8-Jun-17 97.0616 6.4999 1 25 97.0616 6.4999 INE238A16L87 AXIS BK 9-Jun-17 97.0448 6.5000 1 25 97.0448 6.5000 INE090A166H7 ICICI BK 12-Jun-17 96.9945 6.5000 1 25 96.9945 6.5000 INE238A16L61 AXIS BK 14-Jun-17 96.9610 6.5000 1 250 96.9610 6.5000 INE090A167H5 ICICI BK 15-Jun-17 96.9552 6.4759 3 250 96.9443 6.4999 INE238A16L95 AXIS BK 20-Jun-17 96.8607 6.4999 1 50 96.8607 6.4999 INE238A16M11 AXIS BK 22-Jun-17 96.8272 6.5001 1 275 96.8272 6.5001 INE090A162I4 ICICI BK 30-Jun-17 96.6939 6.4999 1 50 96.6939 6.4999 INE238A16M60 AXIS BK 5-Jul-17 96.6424 6.4699 1 100 96.6424 6.4699 INE238A16M78 AXIS BK 7-Jul-17 96.6093 6.4699 1 100 96.6093 6.4699 INE238A16M78 AXIS BK 7-Jul-17 96.6046 6.4467 2 75 96.5927 6.4700 INE090A164I0 ICICI BK 10-Jul-17 96.5431 6.4700 1 50 96.5431 6.4700 INE238A16M94 AXIS BK 11-Jul-17 96.5266 6.4700 1 50 96.5266 6.4700 INE237A16S81 KOTAK MAH BK 12-Jul-17 96.5075 6.4750 1 25 96.5075 6.4750 INE238A16N02 AXIS BK 13-Jul-17 96.5302 6.4000 1 25 96.5302 6.4000 INE528G16H29 YES BK 14-Jul-17 96.4508 6.5200 1 25 96.4508 6.5200 INE090A166J3 ICICI BK 25-Sep-17 95.2103 6.6050 5 225 95.2345 6.5700 INE095A16UZ5 INDUSIND BK 6-Dec-17 94.0404 6.5900 2 150 94.0404 6.5900 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com