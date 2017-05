Dec 21 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE705A16PL9 VIJAYA BK 26-Dec-16 99.9147 6.2322 1 25 99.9147 6.2322 INE652A16LB3 STATE BK OF PATIALA 2-Jan-17 99.7959 6.2207 1 500 99.7959 6.2207 INE237A16U46 KOTAK MAH BK 6-Jan-17 99.7430 6.2698 2 170 99.7430 6.2698 INE608A16NQ9 PUNJAB AND SIND BK 6-Feb-17 99.2004 6.2597 1 5 99.2004 6.2597 INE008A16K78 IDBI BK 8-Feb-17 99.1900 6.2097 1 25 99.1900 6.2097 INE514E16AN5 EXIM 15-Feb-17 99.0744 6.2000 1 5 99.0744 6.2000 INE514E16AO3 EXIM 1-Mar-17 98.8062 6.3000 2 290 98.8062 6.3000 INE112A16JU2 CORPORATION BK 3-Mar-17 98.7802 6.2601 1 100 98.7802 6.2601 INE090A164F6 ICICI BK 3-Mar-17 98.7744 6.2902 1 50 98.7744 6.2902 INE476A16RF5 CANARA BK 3-Mar-17 98.7821 6.2502 1 50 98.7821 6.2502 INE092T16637 IDFC BK 6-Mar-17 98.7300 6.2602 1 50 98.7300 6.2602 INE112A16JY4 CORPORATION BK 9-Mar-17 98.6799 6.2600 2 150 98.6799 6.2600 INE092T16678 IDFC BK 10-Mar-17 98.6495 6.3249 3 400 98.6569 6.2899 INE556F16077 SIDBI 10-Mar-17 98.6548 6.2999 4 150 98.6548 6.2999 INE705A16NQ3 VIJAYA BK 10-Mar-17 98.6611 6.2700 1 90 98.6611 6.2700 INE608A16ME7 PUNJAB AND SIND BK 10-Mar-17 98.6611 6.2700 1 75 98.6611 6.2700 INE095A16TF9 INDUSIND BK 10-Mar-17 98.6569 6.2899 1 25 98.6569 6.2899 INE112A16KI5 CORPORATION BK 14-Mar-17 98.5943 6.2698 1 50 98.5943 6.2698 INE476A16RA6 CANARA BK 14-Mar-17 98.5986 6.2504 1 25 98.5986 6.2504 INE112A16KN5 CORPORATION BK 20-Mar-17 98.5036 6.2301 1 50 98.5036 6.2301 INE261F16207 NABARD 21-Mar-17 98.4703 6.3002 2 295 98.4703 6.3002 INE705A16OD9 VIJAYA BK 28-Mar-17 98.3827 6.2502 1 25 98.3827 6.2502 INE434A16NO5 ANDHRA BK 6-Jun-17 97.1335 6.4500 1 50 97.1335 6.4500 INE434A16NU2 ANDHRA BK 14-Jun-17 97.0003 6.4500 1 50 97.0003 6.4500 INE090A167H5 ICICI BK 15-Jun-17 96.9924 6.4675 1 50 96.9924 6.4675 INE090A167H5 ICICI BK 15-Jun-17 96.9746 6.4700 1 50 96.9746 6.4700 INE238A16N69 AXIS BK 1-Aug-17 96.1805 6.4999 1 100 96.1805 6.4999 INE238A16N85 AXIS BK 9-Aug-17 96.0488 6.5001 1 50 96.0488 6.5001 INE238A16N93 AXIS BK 18-Aug-17 95.9012 6.5000 1 100 95.9012 6.5000 INE112A16KQ8 CORPORATION BK 5-Sep-17 95.6720 6.3999 1 50 95.6720 6.3999 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com