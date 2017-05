Dec 23 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE705A16PL9 VIJAYA BK 26-Dec-16 99.9650 4.2538 2 50 99.9630 4.5033 INE608A16NM8 PUNJAB AND SIND BK 27-Dec-16 99.9562 3.9985 1 50 99.9562 3.9985 INE652A16KE9 STATE BK OF PATIALA 28-Dec-16 99.9384 4.4996 1 50 99.9384 4.4996 INE434A16OO3 ANDHRA BK 28-Dec-16 99.9220 5.6984 1 40 99.9220 5.6984 INE040A16AO7 HDFC BK 29-Dec-16 99.9056 5.7481 1 50 99.9056 5.7481 INE608A16NO4 PUNJAB AND SIND BK 3-Feb-17 99.3261 6.3498 1 25 99.3261 6.3498 INE008A16K52 IDBI BK 14-Feb-17 99.0878 6.3400 1 10 99.0878 6.3400 INE261F16181 NABARD 16-Feb-17 99.0640 6.2703 1 25 99.0640 6.2703 INE092T16561 IDFC BK 22-Feb-17 98.9622 6.2749 1 50 98.9622 6.2749 INE683A16JC0 THE SOUTH INDIAN BK 23-Feb-17 98.9309 6.3619 1 145 98.9309 6.3619 INE112A16JL1 CORPORATION BK 23-Feb-17 98.9479 6.2597 1 25 98.9479 6.2597 INE238A16K05 AXIS BK 28-Feb-17 98.9246 6.1998 1 25 98.9246 6.1998 INE112A16JK3 CORPORATION BK 2-Mar-17 98.8296 6.2646 1 75 98.8296 6.2646 INE434A16MW0 ANDHRA BK 3-Mar-17 98.8118 6.2701 1 20 98.8118 6.2701 INE092T16637 IDFC BK 6-Mar-17 98.7674 6.2399 2 15 98.7674 6.2399 INE476A16QW2 CANARA BK 7-Mar-17 98.7487 6.2502 1 50 98.7487 6.2502 INE090A168F7 ICICI BK 7-Mar-17 98.8045 6.2202 1 25 98.8045 6.2202 INE238A16I09 AXIS BK 10-Mar-17 98.6894 6.2951 1 20 98.6894 6.2951 INE434A16ND8 ANDHRA BK 14-Mar-17 98.6498 6.1675 1 100 98.6498 6.1675 INE608A16MI8 PUNJAB AND SIND BK 14-Mar-17 98.6277 6.2699 1 75 98.6277 6.2699 INE040A16BD8 HDFC BK 2-Jun-17 97.2336 6.4501 1 25 97.2336 6.4501 INE040A16BD8 HDFC BK 2-Jun-17 97.2848 6.4475 1 25 97.2848 6.4475 INE238A16L61 AXIS BK 14-Jun-17 97.0559 6.4000 1 50 97.0559 6.4000 INE976G16EF9 RBL BK 20-Jun-17 96.8602 6.6099 1 150 96.8602 6.6099 INE976G16EF9 RBL BK 20-Jun-17 96.9123 6.6075 1 150 96.9123 6.6075 INE238A16L95 AXIS BK 20-Jun-17 96.9292 6.4601 1 50 96.9292 6.4601 INE238A16L95 AXIS BK 20-Jun-17 96.9803 6.4574 1 50 96.9803 6.4574 INE238A16M11 AXIS BK 22-Jun-17 96.9239 6.4001 1 50 96.9239 6.4001 INE238A16M86 AXIS BK 3-Jul-17 96.6545 6.5801 1 50 96.6545 6.5801 INE238A16N02 AXIS BK 13-Jul-17 96.5991 6.4574 1 25 96.5991 6.4574 INE238A16N02 AXIS BK 13-Jul-17 96.5483 6.4600 1 25 96.5483 6.4600 INE238A16N51 AXIS BK 27-Jul-17 96.3179 6.4599 1 56 96.3179 6.4599 INE238A16N85 AXIS BK 9-Aug-17 96.0696 6.6075 1 25 96.0696 6.6075 INE238A16N85 AXIS BK 9-Aug-17 96.0180 6.6101 1 25 96.0180 6.6101 INE514E16AR6 EXIM 10-Aug-17 96.0944 6.4499 1 25 96.0944 6.4499 INE705A16PD6 VIJAYA BK 1-Sep-17 95.7367 6.4500 1 50 95.7367 6.4500 INE112A16KQ8 CORPORATION BK 5-Sep-17 95.7041 6.3999 1 25 95.7041 6.3999 INE238A16O50 AXIS BK 11-Sep-17 95.5226 6.5300 1 50 95.5226 6.5300 INE434A16OL9 ANDHRA BK 15-Sep-17 95.5105 6.4500 1 25 95.5105 6.4500 INE090A166J3 ICICI BK 25-Sep-17 95.3152 6.5000 1 50 95.3152 6.5000 INE095A16UA8 INDUSIND BK 26-Sep-17 95.2990 6.5000 1 100 95.2990 6.5000 INE095A16UA8 INDUSIND BK 26-Sep-17 95.3493 6.4975 1 100 95.3493 6.4975 INE238A16O92 AXIS BK 28-Sep-17 95.2459 6.5300 1 50 95.2459 6.5300 INE095A16UQ4 INDUSIND BK 17-Nov-17 94.4332 6.5400 1 50 94.4332 6.5400 INE095A16UQ4 INDUSIND BK 17-Nov-17 94.4832 6.5374 1 50 94.4832 6.5374 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com