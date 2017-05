Dec 26 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE095A16UG5 INDUSIND BK 27-Dec-16 99.9830 6.2061 3 285 99.9830 6.2061 INE705A16OT5 VIJAYA BK 2-Jan-17 99.8741 6.5731 1 61 99.8741 6.5731 INE652A16LE7 STATE BK OF PATIALA 9-Jan-17 99.7775 6.2610 1 50 99.7775 6.2610 INE528G16E06 YES BK 30-Jan-17 99.4014 6.2801 1 5 99.4014 6.2801 INE608A16NQ9 PUNJAB AND SIND BK 6-Feb-17 99.2916 6.2003 1 25 99.2916 6.2003 INE976G16ET0 RBL BK 6-Feb-17 99.2973 6.3000 1 5 99.2973 6.3000 INE008A16K78 IDBI BK 8-Feb-17 99.2522 6.2501 1 10 99.2522 6.2501 INE261F16173 NABARD 15-Feb-17 99.1315 6.2702 3 100 99.1315 6.2702 INE261F16181 NABARD 16-Feb-17 99.1343 6.2498 1 25 99.1343 6.2498 INE261F16181 NABARD 16-Feb-17 99.1162 6.2586 2 23 99.1132 6.2803 INE434A16OS4 ANDHRA BK 17-Feb-17 99.0981 6.2677 1 100 99.0981 6.2677 INE008A16L36 IDBI BK 17-Feb-17 99.1006 6.2502 1 25 99.1006 6.2502 INE683A16JC0 THE SOUTH INDIAN BK 23-Feb-17 98.9832 6.3553 3 285 98.9823 6.3607 INE649A16FR7 STATE BK OF HYDERABAD 24-Feb-17 98.9895 6.2100 1 25 98.9895 6.2100 INE095A16UW2 INDUSIND BK 27-Feb-17 98.9252 6.2947 1 0.5 98.9252 6.2947 INE090A161F2 ICICI BK 1-Mar-17 98.8941 6.2795 1 125 98.8941 6.2795 INE112A16JK3 CORPORATION BK 2-Mar-17 98.8799 6.2647 1 82 98.8799 6.2647 INE112A16JK3 CORPORATION BK 2-Mar-17 98.9010 6.2400 1 25 98.9010 6.2400 INE112A16JZ1 CORPORATION BK 6-Mar-17 98.8193 6.2301 1 150 98.8193 6.2301 INE476A16QW2 CANARA BK 7-Mar-17 98.8046 6.2195 2 65 98.7988 6.2503 INE476A16QW2 CANARA BK 7-Mar-17 98.8174 6.2402 1 25 98.8174 6.2402 INE090A168F7 ICICI BK 7-Mar-17 98.7932 6.2798 1 20 98.7932 6.2798 INE092T16678 IDFC BK 10-Mar-17 98.7448 6.2699 1 100 98.7448 6.2699 INE238A16I09 AXIS BK 10-Mar-17 98.7596 6.2799 1 25 98.7596 6.2799 INE476A16RA6 CANARA BK 14-Mar-17 98.7007 6.2400 1 25 98.7007 6.2400 INE112A16KI5 CORPORATION BK 14-Mar-17 98.7007 6.2401 1 25 98.7007 6.2401 INE649A16FW7 STATE BK OF HYDERABAD 15-Mar-17 98.6841 6.2399 2 50 98.6841 6.2400 INE090A163I2 ICICI BK 7-Jul-17 96.6772 6.5000 1 25 96.6772 6.5000 INE434A16NT4 ANDHRA BK 11-Jul-17 96.6371 6.4475 2 50 96.6384 6.4450 INE705A16OZ2 VIJAYA BK 10-Aug-17 96.1103 6.5075 1 100 96.1103 6.5075 INE112A16KQ8 CORPORATION BK 5-Sep-17 95.7462 6.4350 1 25 95.7462 6.4350 INE238A16O68 AXIS BK 18-Sep-17 95.4640 6.5200 1 25 95.4640 6.5200 INE514E16AU0 EXIM 29-Sep-17 95.3266 6.4600 1 125 95.3266 6.4600 INE514E16AU0 EXIM 29-Sep-17 95.3496 6.4499 1 125 95.3496 6.4499 INE238A16P34 AXIS BK 17-Oct-17 94.9449 6.6100 2 50 94.9449 6.6100 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com