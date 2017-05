Dec 27 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE514E16AL9 EXIM 10-Feb-17 99.2271 6.3183 2 250 99.2265 6.3229 INE261F16173 NABARD 15-Feb-17 99.1444 6.2998 1 50 99.1444 6.2998 INE261F16173 NABARD 15-Feb-17 99.1613 6.3003 1 25 99.1613 6.3003 INE514E16AN5 EXIM 15-Feb-17 99.1444 6.2998 1 5 99.1444 6.2998 INE083J16157 BARCLAYS BK PLC 16-Feb-17 99.1511 6.2500 1 5 99.1511 6.2500 INE095A16US0 INDUSIND BK 21-Feb-17 99.0352 6.3497 1 200 99.0352 6.3497 INE683A16JC0 THE SOUTH INDIAN BK 23-Feb-17 99.0004 6.3538 2 40 99.0010 6.3502 INE556F16085 SIDBI 2-Mar-17 98.8940 6.2801 1 50 98.8940 6.2801 INE112A16JU2 CORPORATION BK 3-Mar-17 98.8807 6.2601 1 50 98.8807 6.2601 INE090A164F6 ICICI BK 3-Mar-17 98.8737 6.2997 1 50 98.8737 6.2997 INE476A16QX0 CANARA BK 6-Mar-17 98.8332 6.2451 1 100 98.8332 6.2451 INE112A16JZ1 CORPORATION BK 6-Mar-17 98.8304 6.2602 1 50 98.8304 6.2602 INE092T16637 IDFC BK 6-Mar-17 98.8194 6.3198 1 10 98.8194 6.3198 INE476A16QW2 CANARA BK 7-Mar-17 98.8137 6.2600 1 0.1 98.8137 6.2600 INE112A16KH7 CORPORATION BK 10-Mar-17 98.7635 6.2599 1 25 98.7635 6.2599 INE112A16KI5 CORPORATION BK 14-Mar-17 98.6950 6.2676 2 27 98.6946 6.2698 INE514E16AP0 EXIM 14-Mar-17 98.7093 6.2798 1 25 98.7093 6.2798 INE434A16ND8 ANDHRA BK 14-Mar-17 98.6946 6.2698 1 25 98.6946 6.2698 INE705A16NS9 VIJAYA BK 17-Mar-17 98.6444 6.2699 1 3 98.6444 6.2699 INE112A16KN5 CORPORATION BK 20-Mar-17 98.6131 6.2602 1 25 98.6131 6.2602 INE608A16MO6 PUNJAB AND SIND BK 21-Mar-17 98.5776 6.2698 1 2 98.5776 6.2698 INE705A16OD9 VIJAYA BK 28-Mar-17 98.4799 6.2600 1 25 98.4799 6.2600 INE238A16J99 AXIS BK 28-Mar-17 98.4536 6.3000 4 7.7 98.4536 6.3000 INE238A16J16 AXIS BK 29-Mar-17 98.4369 6.2999 1 5.35 98.4369 6.2999 INE237A16S32 KOTAK MAH BK 1-Jun-17 97.2970 6.5000 1 50 97.2970 6.5000 INE090A163H4 ICICI BK 2-Jun-17 97.3005 6.4500 1 150 97.3005 6.4500 INE090A166H7 ICICI BK 12-Jun-17 97.1335 6.4500 1 150 97.1335 6.4500 INE238A16L61 AXIS BK 14-Jun-17 97.0565 6.5501 1 25 97.0565 6.5501 INE090A167H5 ICICI BK 15-Jun-17 97.0440 6.5400 2 75 97.0440 6.5400 INE238A16M45 AXIS BK 23-Jun-17 96.9137 6.5301 2 100 96.9229 6.5101 INE090A169H1 ICICI BK 26-Jun-17 96.8588 6.5399 2 1.1 96.8588 6.5399 INE238A16M94 AXIS BK 11-Jul-17 96.6022 6.5501 1 25 96.6022 6.5501 INE434A16NV0 ANDHRA BK 31-Jul-17 96.3288 6.4401 2 75 96.3288 6.4401 INE705A16OZ2 VIJAYA BK 10-Aug-17 96.1311 6.4999 1 100 96.1311 6.4999 INE112A16KQ8 CORPORATION BK 5-Sep-17 95.7589 6.4149 1 50 95.7589 6.4149 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com