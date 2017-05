Dec 29 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE652A16LE7 STATE BK OF PATIALA 9-Jan-17 99.8126 6.2299 1 50 99.8126 6.2299 INE608A16MN8 PUNJAB AND SIND BK 24-Jan-17 99.5568 6.2495 2 125 99.5568 6.2495 INE095A16UY8 INDUSIND BK 31-Jan-17 99.4420 6.4004 1 25 99.4420 6.4004 INE238A16G84 AXIS BK 1-Feb-17 99.4274 6.3698 1 25 99.4274 6.3698 INE976G16ES2 RBL BK 1-Feb-17 99.4202 6.4503 1 5 99.4202 6.4503 INE608A16NQ9 PUNJAB AND SIND BK 6-Feb-17 99.3761 6.0303 1 5 99.3761 6.0303 INE008A16K29 IDBI BK 7-Feb-17 99.3176 6.2697 2 100 99.3176 6.2697 INE095A16UO9 INDUSIND BK 8-Feb-17 99.3006 6.2702 5 500 99.3006 6.2702 INE008A16K78 IDBI BK 8-Feb-17 99.3056 6.2251 2 50 99.3028 6.2504 INE683A16JB2 THE SOUTH INDIAN BK 8-Feb-17 99.2981 6.4501 1 5 99.2981 6.4501 INE261F16181 NABARD 16-Feb-17 99.1627 6.2897 1 25 99.1627 6.2897 INE008A16L36 IDBI BK 17-Feb-17 99.1491 6.2649 2 25 99.1491 6.2649 INE112A16JL1 CORPORATION BK 23-Feb-17 99.0449 6.2852 1 75 99.0449 6.2852 INE095A16UV4 INDUSIND BK 23-Feb-17 99.0640 6.2703 1 25 99.0640 6.2703 INE649A16FR7 STATE BK OF HYDERABAD 24-Feb-17 99.0878 6.0003 1 5 99.0878 6.0003 INE238A16K05 AXIS BK 28-Feb-17 98.9581 6.3000 2 295 98.9581 6.3000 INE092T16603 IDFC BK 28-Feb-17 98.9798 6.2702 1 50 98.9798 6.2702 INE008A16O25 IDBI BK 28-Feb-17 98.9831 6.2497 1 50 98.9831 6.2497 INE526V16069 ABU DHABI COMMERCIAL 1-Mar-17 98.8200 7.0297 2 200 98.8200 7.0297 INE090A161F2 ICICI BK 1-Mar-17 98.9442 6.2822 2 50 98.9429 6.2897 INE683A16JE6 THE SOUTH INDIAN BK 3-Mar-17 98.9010 6.3374 3 125 98.9010 6.3374 INE008A16N42 IDBI BK 3-Mar-17 98.9091 6.2902 1 50 98.9091 6.2902 INE090A164F6 ICICI BK 3-Mar-17 98.9091 6.2902 1 25 98.9091 6.2902 INE112A16JU2 CORPORATION BK 3-Mar-17 98.9311 6.2597 1 25 98.9311 6.2597 INE683A16JF3 THE SOUTH INDIAN BK 6-Mar-17 98.8501 6.3373 2 200 98.8501 6.3373 INE434A16MX8 ANDHRA BK 7-Mar-17 98.8454 6.2699 1 10 98.8454 6.2699 INE238A16I09 AXIS BK 10-Mar-17 98.7951 6.2697 2 150 98.7951 6.2697 INE112A16KI5 CORPORATION BK 14-Mar-17 98.7468 6.2598 1 25 98.7468 6.2598 INE683A16JG1 THE SOUTH INDIAN BK 15-Mar-17 98.6895 6.3774 1 200 98.6895 6.3774 INE457A16HP5 BK OF MAHARASHTRA 15-Mar-17 98.7380 6.2202 2 100 98.7380 6.2202 INE608A16MH0 PUNJAB AND SIND BK 17-Mar-17 98.6778 6.2701 1 150 98.6778 6.2701 INE683A16JH9 THE SOUTH INDIAN BK 20-Mar-17 98.6045 6.3774 3 300 98.6045 6.3774 INE112A16KN5 CORPORATION BK 20-Mar-17 98.6234 6.2898 1 25 98.6234 6.2898 INE112A16KN5 CORPORATION BK 20-Mar-17 98.6486 6.2502 1 25 98.6486 6.2502 INE261F16207 NABARD 21-Mar-17 98.6044 6.3000 1 25 98.6044 6.3000 INE261F16207 NABARD 21-Mar-17 98.6320 6.2499 1 25 98.6320 6.2499 INE238A16I66 AXIS BK 24-Mar-17 98.5541 6.3000 2 500 98.5541 6.3000 INE238A16J16 AXIS BK 29-Mar-17 98.4703 6.3002 1 50 98.4703 6.3002 INE040A16BD8 HDFC BK 2-Jun-17 97.3340 6.4500 1 50 97.3340 6.4500 INE434A16NO5 ANDHRA BK 6-Jun-17 97.2671 6.4499 1 100 97.2671 6.4499 INE237A16S16 KOTAK MAH BK 8-Jun-17 97.2128 6.5000 1 25 97.2128 6.5000 INE434A16OB0 ANDHRA BK 9-Jun-17 97.2169 6.4501 1 150 97.2169 6.4501 INE238A16M37 AXIS BK 19-Jun-17 97.0280 6.5000 2 100 97.0280 6.5000 INE090A168I1 ICICI BK 18-Jul-17 96.5302 6.5600 1 25 96.5302 6.5600 INE238A16O68 AXIS BK 18-Sep-17 95.4964 6.5450 1 50 95.4964 6.5450 INE090A166J3 ICICI BK 25-Sep-17 95.3854 6.5401 1 50 95.3854 6.5401 INE238A16O92 AXIS BK 28-Sep-17 95.3332 6.5449 1 50 95.3332 6.5449 INE238A16P18 AXIS BK 3-Oct-17 95.2137 6.6001 1 25 95.2137 6.6001 INE092T16660 IDFC BK 4-Dec-17 94.2081 6.6000 1 100 94.2081 6.6000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com