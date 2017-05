Dec 30 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE705A16OT5 VIJAYA BK 2-Jan-17 99.9493 6.1716 1 100 99.9493 6.1716 INE095A16UL5 INDUSIND BK 19-Jan-17 99.6614 6.2004 1 25 99.6614 6.2004 INE608A16MN8 PUNJAB AND SIND BK 24-Jan-17 99.5760 6.2171 3 120 99.5765 6.2094 INE976G16EV6 RBL BK 27-Jan-17 99.5253 6.2176 1 32 99.5253 6.2176 INE095A16UM3 INDUSIND BK 2-Feb-17 99.4258 6.1998 3 155 99.4258 6.1998 INE008A16K37 IDBI BK 3-Feb-17 99.4080 6.2105 1 50 99.4080 6.2105 INE528G16E14 YES BK 6-Feb-17 99.3535 6.2502 2 100 99.3535 6.2502 INE008A16K29 IDBI BK 7-Feb-17 99.3427 6.1924 1 90 99.3427 6.1924 INE008A16K78 IDBI BK 8-Feb-17 99.3754 6.2003 2 125 99.3754 6.2003 INE683A16JB2 THE SOUTH INDIAN BK 8-Feb-17 99.3251 6.2003 1 5 99.3251 6.2003 INE008A16L28 IDBI BK 9-Feb-17 99.3084 6.1998 1 25 99.3084 6.1998 INE008A16K52 IDBI BK 14-Feb-17 99.2247 6.1999 1 95 99.2247 6.1999 INE008A16K52 IDBI BK 14-Feb-17 99.2749 6.1999 1 5 99.2749 6.1999 INE008A16M68 IDBI BK 15-Feb-17 99.2080 6.1997 1 25 99.2080 6.1997 INE112A16JL1 CORPORATION BK 23-Feb-17 99.0729 6.2101 1 25 99.0729 6.2101 INE683A16JC0 THE SOUTH INDIAN BK 23-Feb-17 99.0895 6.4497 1 5 99.0895 6.4497 INE649A16FR7 STATE BK OF HYDERABAD 24-Feb-17 99.0561 6.2108 1 5 99.0561 6.2108 INE090A161F2 ICICI BK 1-Mar-17 98.9598 6.2896 2 58 98.9598 6.2896 INE514E16AO3 EXIM 1-Mar-17 98.9598 6.2896 1 25 98.9598 6.2896 INE112A16JK3 CORPORATION BK 2-Mar-17 98.9562 6.2098 2 75 98.9562 6.2098 INE112A16JU2 CORPORATION BK 3-Mar-17 98.9386 6.2151 2 50 98.9327 6.2503 INE434A16MW0 ANDHRA BK 3-Mar-17 98.9327 6.2503 1 20 98.9327 6.2503 INE092T16637 IDFC BK 6-Mar-17 98.8896 6.2098 2 50 98.8896 6.2098 INE095A16SA2 INDUSIND BK 7-Mar-17 98.8635 6.2626 2 46 98.8729 6.2102 INE092T16645 IDFC BK 8-Mar-17 98.8408 6.2951 4 600 98.8408 6.2951 INE112A16JY4 CORPORATION BK 9-Mar-17 98.8323 6.2499 1 25 98.8323 6.2499 INE705A16NQ3 VIJAYA BK 10-Mar-17 98.8249 6.2002 4 325 98.8249 6.2002 INE092T16678 IDFC BK 10-Mar-17 98.8249 6.2002 1 150 98.8249 6.2002 INE556F16077 SIDBI 10-Mar-17 98.8081 6.2899 1 50 98.8081 6.2899 INE112A16KI5 CORPORATION BK 14-Mar-17 98.7532 6.2272 2 75 98.7665 6.1601 INE457A16HP5 BK OF MAHARASHTRA 15-Mar-17 98.7230 6.2951 1 100 98.7230 6.2951 INE040A16AV2 HDFC BK 20-Mar-17 98.6401 6.2901 1 25 98.6401 6.2901 INE261F16207 NABARD 21-Mar-17 98.6228 6.2925 3 300 98.6212 6.3000 INE608A16MO6 PUNJAB AND SIND BK 21-Mar-17 98.6277 6.2699 1 25 98.6277 6.2699 INE238A16I58 AXIS BK 30-Mar-17 98.4703 6.3002 1 200 98.4703 6.3002 INE556F16101 SIDBI 31-Mar-17 98.4560 6.2901 1 40 98.4560 6.2901 INE090A166I5 ICICI BK 16-May-17 97.6184 6.4999 1 50 97.6184 6.4999 INE092T16587 IDFC BK 29-May-17 97.3983 6.4999 2 100 97.3983 6.4999 INE040A16BC0 HDFC BK 5-Jun-17 97.3168 6.4100 2 75 97.3168 6.4100 INE434A16NU2 ANDHRA BK 14-Jun-17 97.1545 6.4399 1 50 97.1545 6.4399 INE090A167H5 ICICI BK 15-Jun-17 97.1237 6.4726 3 55 97.1119 6.5000 INE090A162I4 ICICI BK 30-Jun-17 96.8630 6.4950 1 43.5 96.8630 6.4950 INE237A16T15 KOTAK MAH BK 18-Jul-17 96.5353 6.5500 2 15 96.5353 6.5500 INE238A16N51 AXIS BK 27-Jul-17 96.3850 6.5501 1 7.45 96.3850 6.5501 INE112A16KQ8 CORPORATION BK 5-Sep-17 95.8041 6.4200 1 25 95.8041 6.4200 INE090A163J0 ICICI BK 15-Sep-17 95.5910 6.5000 2 50 95.5910 6.5000 INE238A16O68 AXIS BK 18-Sep-17 95.5226 6.5300 1 50 95.5226 6.5300 INE090A166J3 ICICI BK 25-Sep-17 95.4017 6.5401 1 25 95.4017 6.5401 INE238A16O84 AXIS BK 27-Sep-17 95.3691 6.5401 1 30 95.3691 6.5401 INE514E16AU0 EXIM 29-Sep-17 95.4182 6.4200 1 75 95.4182 6.4200 INE237A16V94 KOTAK MAH BK 28-Nov-17 94.3247 6.5950 1 6 94.3247 6.5950 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com