Jan 3 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE691A16KY5 UCO BK 5-Jan-17 99.9680 5.8419 1 100 99.9680 5.8419 INE095A16UL5 INDUSIND BK 19-Jan-17 99.7333 6.1004 3 175 99.7333 6.1004 INE237A16O10 KOTAK MAH BK 24-Jan-17 99.6503 6.0994 1 0.1 99.6503 6.0994 INE608A16NP1 PUNJAB AND SIND BK 31-Jan-17 99.5435 6.1995 1 5 99.5435 6.1995 INE095A16UM3 INDUSIND BK 2-Feb-17 99.4930 6.1999 1 50 99.4930 6.1999 INE608A16NO4 PUNJAB AND SIND BK 3-Feb-17 99.4745 6.2200 3 150 99.4745 6.2200 INE008A16M68 IDBI BK 15-Feb-17 99.2900 6.0698 1 50 99.2900 6.0698 INE008A16L36 IDBI BK 17-Feb-17 99.2572 6.0700 1 50 99.2572 6.0700 INE608A16NS5 PUNJAB AND SIND BK 27-Feb-17 99.0620 6.4002 1 5 99.0620 6.4002 INE608A16NR7 PUNJAB AND SIND BK 28-Feb-17 99.0448 6.4002 1 5 99.0448 6.4002 INE095A16VA6 INDUSIND BK 3-Mar-17 98.9903 6.3102 2 500 98.9903 6.3102 INE095A16VB4 INDUSIND BK 17-Mar-17 98.7537 6.3101 4 750 98.7537 6.3101 INE095A16VC2 INDUSIND BK 22-Mar-17 98.6695 6.3100 3 1000 98.6695 6.3100 INE238A16J99 AXIS BK 28-Mar-17 98.5686 6.3101 1 100 98.5686 6.3101 INE514E16AH7 EXIM 3-Apr-17 98.4512 6.3801 1 0.02 98.4512 6.3801 INE705A16PD6 VIJAYA BK 1-Sep-17 95.9152 6.4500 1 75 95.9152 6.4500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com