Jan 5 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE238A16O43 AXIS BK 6-Jan-17 99.9830 6.2061 1 75 99.9830 6.2061 INE652A16LE7 STATE BK OF PATIALA 9-Jan-17 99.9321 6.2001 1 30 99.9321 6.2001 INE040A16AP4 HDFC BK 13-Jan-17 99.8687 5.9984 1 50 99.8687 5.9984 INE008A16K29 IDBI BK 7-Feb-17 99.4470 6.1505 2 100 99.4470 6.1505 INE683A16JB2 THE SOUTH INDIAN BK 8-Feb-17 99.4249 6.2096 2 195 99.4249 6.2096 INE514E16AL9 EXIM 10-Feb-17 99.3812 6.3130 1 5 99.3812 6.3130 INE141A16XJ5 OBC 20-Feb-17 99.2596 6.0503 1 5 99.2596 6.0503 INE092T16561 IDFC BK 22-Feb-17 99.2080 6.1997 1 5 99.2080 6.1997 INE238A16K05 AXIS BK 28-Feb-17 99.0775 6.2935 1 90 99.0775 6.2935 INE434A16MW0 ANDHRA BK 3-Mar-17 99.0404 6.2042 2 29 99.0411 6.1998 INE095A16VF5 INDUSIND BK 6-Mar-17 98.9734 6.3099 2 200 98.9734 6.3099 INE092T16678 IDFC BK 10-Mar-17 98.9383 6.1200 1 80 98.9383 6.1200 INE112A16KH7 CORPORATION BK 10-Mar-17 98.9383 6.1200 1 50 98.9383 6.1200 INE095A16RZ1 INDUSIND BK 13-Mar-17 98.8648 6.3501 1 50 98.8648 6.3501 INE434A16ND8 ANDHRA BK 14-Mar-17 98.8581 6.2001 1 25 98.8581 6.2001 INE608A16MH0 PUNJAB AND SIND BK 17-Mar-17 98.8343 6.1500 1 60 98.8343 6.1500 INE040A16AV2 HDFC BK 20-Mar-17 98.7606 6.1900 1 25 98.7606 6.1900 INE261F16207 NABARD 21-Mar-17 98.7435 6.1928 4 465 98.7461 6.1798 INE705A16NU5 VIJAYA BK 21-Mar-17 98.7461 6.1798 1 25 98.7461 6.1798 INE095A16VC2 INDUSIND BK 22-Mar-17 98.7120 6.3501 1 50 98.7120 6.3501 INE090A168I1 ICICI BK 18-Jul-17 96.7202 6.3800 1 25 96.7202 6.3800 INE090A163J0 ICICI BK 15-Sep-17 95.7396 6.4199 2 50 95.7396 6.4199 INE090A168J9 ICICI BK 28-Sep-17 95.5238 6.4300 3 350 95.5238 6.4300 INE238A16P18 AXIS BK 3-Oct-17 95.4097 6.4800 1 250 95.4097 6.4800 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com