Jan 9 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE608A16MN8 PUNJAB AND SIND BK 24-Jan-17 99.7462 6.1915 1 20 99.7462 6.1915 INE608A16MN8 PUNJAB AND SIND BK 24-Jan-17 99.7608 6.2512 1 5 99.7608 6.2512 INE095A16UM3 INDUSIND BK 2-Feb-17 99.5920 6.2304 1 1.5 99.5920 6.2304 INE608A16NO4 PUNJAB AND SIND BK 3-Feb-17 99.5758 6.2193 2 26 99.5765 6.2094 INE092T16561 IDFC BK 22-Feb-17 99.2981 6.0001 1 5 99.2981 6.0001 INE608A16NS5 PUNJAB AND SIND BK 27-Feb-17 99.1913 6.1996 1 5 99.1913 6.1996 INE608A16NR7 PUNJAB AND SIND BK 28-Feb-17 99.1745 6.2003 1 5 99.1745 6.2003 INE090A161F2 ICICI BK 1-Mar-17 99.1370 6.2301 2 150 99.1370 6.2301 INE608A16MF4 PUNJAB AND SIND BK 6-Mar-17 99.0547 6.2201 1 15 99.0547 6.2201 INE090A168F7 ICICI BK 7-Mar-17 99.0365 6.2298 1 75 99.0365 6.2298 INE090A161G0 ICICI BK 9-Mar-17 99.0166 6.2501 1 5 99.0166 6.2501 INE705A16NQ3 VIJAYA BK 10-Mar-17 98.9943 6.1802 3 150 98.9943 6.1802 INE077A16DS4 DENA BK 10-Mar-17 98.9911 6.2000 2 75.6 98.9911 6.2000 INE434A16NC0 ANDHRA BK 10-Mar-17 98.9911 6.2000 2 40 98.9911 6.2000 INE556F16077 SIDBI 10-Mar-17 98.9879 6.2199 1 25 98.9879 6.2199 INE434A16ND8 ANDHRA BK 14-Mar-17 98.9256 6.1941 3 122.5 98.9246 6.1998 INE649A16FW7 STATE BK OF HYDERABAD 15-Mar-17 98.9933 5.7997 1 25 98.9933 5.7997 INE608A16MH0 PUNJAB AND SIND BK 17-Mar-17 98.8783 6.1801 1 90 98.8783 6.1801 INE705A16NS9 VIJAYA BK 17-Mar-17 98.8783 6.1801 3 76.25 98.8783 6.1801 INE514E16AH7 EXIM 3-Apr-17 98.5564 6.3647 1 0.02 98.5564 6.3647 INE040A16BA4 HDFC BK 17-May-17 97.8316 6.3701 1 25 97.8316 6.3701 INE040A16BA4 HDFC BK 17-May-17 97.8066 6.3949 1 0.02 97.8066 6.3949 INE090A167H5 ICICI BK 15-Jun-17 97.3250 6.3899 1 5 97.3250 6.3899 INE514E16AR6 EXIM 10-Aug-17 96.3455 6.4999 1 150 96.3455 6.4999 INE443O16054 CREDIT SUISSE AG 22-Sep-17 95.5950 6.5700 2 0.5 95.5950 6.5700 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com