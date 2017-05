Jan 10 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE092T16546 IDFC BK 23-Jan-17 99.7989 6.1291 1 5 99.7989 6.1291 INE608A16MN8 PUNJAB AND SIND BK 24-Jan-17 99.7608 6.2512 2 35 99.7608 6.2512 INE608A16MN8 PUNJAB AND SIND BK 24-Jan-17 99.7821 6.1313 1 5 99.7821 6.1313 INE608A16NP1 PUNJAB AND SIND BK 31-Jan-17 99.6406 6.2692 3 115 99.6406 6.2692 INE008A16K11 IDBI BK 2-Feb-17 99.6065 6.2693 1 25 99.6065 6.2693 INE608A16NO4 PUNJAB AND SIND BK 3-Feb-17 99.5904 6.2550 1 25 99.5904 6.2550 INE008A16K37 IDBI BK 3-Feb-17 99.5894 6.2703 1 25 99.5894 6.2703 INE008A16K29 IDBI BK 7-Feb-17 99.5213 6.2702 1 25 99.5213 6.2702 INE434A16OQ8 ANDHRA BK 10-Feb-17 99.4946 6.1803 1 25 99.4946 6.1803 INE238A16K05 AXIS BK 28-Feb-17 99.2171 6.0003 1 10 99.2171 6.0003 INE514E16AO3 EXIM 1-Mar-17 99.1811 6.1503 1 5 99.1811 6.1503 INE090A161F2 ICICI BK 1-Mar-17 99.2010 5.9997 1 5 99.2010 5.9997 INE556F16085 SIDBI 2-Mar-17 99.1848 5.9999 1 5 99.1848 5.9999 INE112A16JZ1 CORPORATION BK 6-Mar-17 99.0670 6.2500 1 75 99.0670 6.2500 INE077A16DQ8 DENA BK 6-Mar-17 99.0788 6.1703 1 23.5 99.0788 6.1703 INE112A16JY4 CORPORATION BK 9-Mar-17 99.0166 6.2501 1 75 99.0166 6.2501 INE090A161G0 ICICI BK 9-Mar-17 99.0293 6.1686 1 4 99.0293 6.1686 INE092T16678 IDFC BK 10-Mar-17 98.9919 6.3001 2 50 98.9919 6.3001 INE608A16MI8 PUNJAB AND SIND BK 14-Mar-17 98.9294 6.2698 1 50 98.9294 6.2698 INE514E16AP0 EXIM 14-Mar-17 98.9429 6.2897 1 25 98.9429 6.2897 INE237A16W51 KOTAK MAH BK 20-Mar-17 98.8286 6.2700 1 50 98.8286 6.2700 INE040A16AV2 HDFC BK 20-Mar-17 98.8417 6.2902 1 50 98.8417 6.2902 INE608A16MO6 PUNJAB AND SIND BK 21-Mar-17 98.8118 6.2701 1 50 98.8118 6.2701 INE261F16207 NABARD 21-Mar-17 98.8249 6.2900 1 25 98.8249 6.2900 INE556F16101 SIDBI 31-Mar-17 98.6569 6.2899 1 50 98.6569 6.2899 INE090A166H7 ICICI BK 12-Jun-17 97.3754 6.4301 1 0.2 97.3754 6.4301 INE238A16M37 AXIS BK 19-Jun-17 97.2586 6.4301 1 100 97.2586 6.4301 INE514E16AR6 EXIM 10-Aug-17 96.3647 6.4950 2 150 96.3647 6.4950 INE514E16AR6 EXIM 10-Aug-17 96.3839 6.4900 1 150 96.3839 6.4900 INE090A163J0 ICICI BK 15-Sep-17 95.7922 6.4650 1 25 95.7922 6.4650 INE090A168J9 ICICI BK 28-Sep-17 95.5797 6.4675 1 25 95.5797 6.4675 INE090A161K2 ICICI BK 19-Oct-17 95.1832 6.5500 1 25 95.1832 6.5500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com