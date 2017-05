Jan 12 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE095A16UM3 INDUSIND BK 2-Feb-17 99.6416 6.2517 4 308.3 99.6394 6.2903 INE608A16NO4 PUNJAB AND SIND BK 3-Feb-17 99.6247 6.2500 3 100 99.6247 6.2500 INE608A16NO4 PUNJAB AND SIND BK 3-Feb-17 99.6388 6.3008 1 25 99.6388 6.3008 INE008A16K45 IDBI BK 6-Feb-17 99.5737 6.2506 2 240 99.5737 6.2506 INE608A16NQ9 PUNJAB AND SIND BK 6-Feb-17 99.5737 6.2506 1 200 99.5737 6.2506 INE008A16K29 IDBI BK 7-Feb-17 99.5561 6.2595 1 1.41 99.5561 6.2595 INE008A16K78 IDBI BK 8-Feb-17 99.5397 6.2519 5 31.2 99.5391 6.2595 INE095A16UO9 INDUSIND BK 8-Feb-17 99.5361 6.3005 1 10 99.5361 6.3005 INE095A16UO9 INDUSIND BK 8-Feb-17 99.5744 6.0003 1 5 99.5744 6.0003 INE008A16K52 IDBI BK 14-Feb-17 99.4380 6.2512 8 44.83 99.4372 6.2601 INE008A16M68 IDBI BK 15-Feb-17 99.4204 6.2585 1 23.2 99.4204 6.2585 INE261F16181 NABARD 16-Feb-17 99.4043 6.2495 2 225 99.4043 6.2495 INE090A162F0 ICICI BK 20-Feb-17 99.3345 6.2701 1 13.26 99.3345 6.2701 INE237A16W44 KOTAK MAH BK 27-Feb-17 99.2152 6.2765 5 138 99.2135 6.2902 INE095A16UW2 INDUSIND BK 27-Feb-17 99.2111 6.3095 1 65 99.2111 6.3095 INE237A16W44 KOTAK MAH BK 27-Feb-17 99.2329 6.2701 1 25 99.2329 6.2701 INE608A16NR7 PUNJAB AND SIND BK 28-Feb-17 99.2495 6.0001 1 5 99.2495 6.0001 INE095A16TJ1 INDUSIND BK 28-Feb-17 99.2309 6.1499 1 5 99.2309 6.1499 INE238A16K05 AXIS BK 28-Feb-17 99.1978 6.2802 1 3.3 99.1978 6.2802 INE112A16JK3 CORPORATION BK 2-Mar-17 99.1680 6.2493 3 275 99.1693 6.2397 INE112A16JU2 CORPORATION BK 3-Mar-17 99.1511 6.2500 1 0.6 99.1511 6.2500 INE691A16KZ2 UCO BK 6-Mar-17 99.1006 6.2502 1 200 99.1006 6.2502 INE434A16MX8 ANDHRA BK 7-Mar-17 99.1220 6.1002 1 10 99.1220 6.1002 INE528G16F21 YES BK 15-Mar-17 98.9412 6.3000 1 4.3 98.9412 6.3000 INE237A16W69 KOTAK MAH BK 21-Mar-17 98.8399 6.3001 1 100 98.8399 6.3001 INE095A16SD6 INDUSIND BK 21-Mar-17 98.8436 6.2798 1 25 98.8436 6.2798 INE238A16J08 AXIS BK 3-Apr-17 98.5888 6.4501 1 1.6 98.5888 6.4501 INE090A162H6 ICICI BK 10-Apr-17 98.4711 6.4399 1 1 98.4711 6.4399 INE092T16702 IDFC BK 20-Jun-17 97.2629 6.4601 3 500 97.2629 6.4601 INE092T16694 IDFC BK 21-Jun-17 97.2462 6.4600 1 50 97.2462 6.4600 INE237A16S73 KOTAK MAH BK 11-Jul-17 96.8941 6.5000 1 25 96.8941 6.5000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com