Jan 16 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE095A16UN1 INDUSIND BK 6-Feb-17 99.6406 6.2692 2 75 99.6406 6.2692 INE092T16488 IDFC BK 7-Feb-17 99.6235 6.2701 2 325 99.6235 6.2701 INE683A16JB2 THE SOUTH INDIAN BK 8-Feb-17 99.6043 6.3045 1 25 99.6043 6.3045 INE237A16Q18 KOTAK MAH BK 28-Feb-17 99.2644 6.2903 3 215 99.2644 6.2903 INE092T16678 IDFC BK 10-Mar-17 99.0685 6.5999 1 5 99.0685 6.5999 INE112A16KH7 CORPORATION BK 10-Mar-17 99.1384 6.1003 1 5 99.1384 6.1003 INE237A16W51 KOTAK MAH BK 20-Mar-17 98.9243 6.3000 3 200 98.9243 6.3000 INE237A16W69 KOTAK MAH BK 21-Mar-17 98.9074 6.3001 1 150 98.9074 6.3001 INE237A16W69 KOTAK MAH BK 21-Mar-17 98.9260 6.2899 1 100 98.9260 6.2899 INE238A16J16 AXIS BK 29-Mar-17 98.7913 6.2898 1 100 98.7913 6.2898 INE092T16728 IDFC BK 6-Apr-17 98.6199 6.3848 2 25 98.6199 6.3848 INE976G16EW4 RBL BK 29-Nov-17 94.4236 6.8000 1 5 94.4236 6.8000 INE092T16710 IDFC BK 12-Jan-18 93.8854 6.5850 1 550 93.8854 6.5850 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com