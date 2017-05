Jan 18 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE095A16UL5 INDUSIND BK 19-Jan-17 99.9833 6.0965 1 25 99.9833 6.0965 INE095A16UN1 INDUSIND BK 6-Feb-17 99.6757 6.2502 1 125 99.6757 6.2502 INE008A16K29 IDBI BK 7-Feb-17 99.6587 6.2501 1 50 99.6587 6.2501 INE008A16K78 IDBI BK 8-Feb-17 99.6576 6.2703 1 50 99.6576 6.2703 INE008A16L36 IDBI BK 17-Feb-17 99.5043 6.2701 3 75 99.5043 6.2701 INE238A16L53 AXIS BK 20-Feb-17 99.4767 6.0003 1 25 99.4767 6.0003 INE008A16M84 IDBI BK 21-Feb-17 99.4363 6.2702 1 25 99.4363 6.2702 INE095A16UV4 INDUSIND BK 23-Feb-17 99.4279 6.0005 1 25 99.4279 6.0005 INE112A16JL1 CORPORATION BK 23-Feb-17 99.4090 6.1999 1 25 99.4090 6.1999 INE090A161F2 ICICI BK 1-Mar-17 99.3051 6.2296 1 25 99.3051 6.2296 INE090A164F6 ICICI BK 3-Mar-17 99.2570 6.2097 1 50 99.2570 6.2097 INE691A16KZ2 UCO BK 6-Mar-17 99.2046 6.2266 3 300 99.2054 6.2203 INE112A16JY4 CORPORATION BK 9-Mar-17 99.1565 6.2099 1 50 99.1565 6.2099 INE705A16NQ3 VIJAYA BK 10-Mar-17 99.1370 6.2301 2 125 99.1370 6.2301 INE476A16RA6 CANARA BK 14-Mar-17 99.0729 6.2101 1 50 99.0729 6.2101 INE476A16RA6 CANARA BK 14-Mar-17 99.0896 6.2102 1 50 99.0896 6.2102 INE705A16OD9 VIJAYA BK 28-Mar-17 98.8323 6.2499 1 60 98.8323 6.2499 INE238A16J08 AXIS BK 3-Apr-17 98.6820 6.4999 1 393.8 98.6820 6.4999 INE674I16114 DBS BK 9-Jun-17 97.5689 6.4501 2 50 97.5689 6.4501 INE434A16NU2 ANDHRA BK 14-Jun-17 97.5140 6.3301 1 200 97.5140 6.3301 INE238A16N36 AXIS BK 21-Jul-17 96.8675 6.4499 1 25 96.8675 6.4499 INE434A16NV0 ANDHRA BK 31-Jul-17 96.7389 6.3424 1 150 96.7389 6.3424 INE434A16NV0 ANDHRA BK 31-Jul-17 96.7564 6.3399 1 150 96.7564 6.3399 INE434A16NX6 ANDHRA BK 1-Aug-17 96.7351 6.3500 2 100 96.7351 6.3500 INE434A16NY4 ANDHRA BK 3-Aug-17 96.6863 6.3500 1 200 96.6863 6.3500 INE683A16IS8 THE SOUTH INDIAN BK 11-Aug-17 96.5040 6.4501 1 50 96.5040 6.4501 INE112A16KQ8 CORPORATION BK 5-Sep-17 96.1608 6.3636 4 335 96.1629 6.3599 INE090A169J7 ICICI BK 27-Sep-17 95.7399 6.4449 2 50 95.7399 6.4449 INE238A16O84 AXIS BK 27-Sep-17 95.7466 6.4600 1 25 95.7466 6.4600 INE090A168J9 ICICI BK 28-Sep-17 95.7237 6.4450 2 200 95.7237 6.4450 INE095A16VH1 INDUSIND BK 11-Dec-17 94.4212 6.5950 2 50 94.4212 6.5950 INE095A16VG3 INDUSIND BK 4-Jan-18 94.0192 6.6150 1 59 94.0192 6.6150 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com