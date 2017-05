Jan 19 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE608A16MN8 PUNJAB AND SIND BK 24-Jan-17 99.9164 6.1079 2 70 99.9164 6.1079 INE092T16520 IDFC BK 30-Jan-17 99.8222 6.5013 1 5 99.8222 6.5013 INE008A16K29 IDBI BK 7-Feb-17 99.6767 6.2309 1 25 99.6767 6.2309 INE261F16173 NABARD 15-Feb-17 99.5405 6.2404 1 50 99.5405 6.2404 INE238A16K05 AXIS BK 28-Feb-17 99.3387 6.2303 1 5 99.3387 6.2303 INE112A16JK3 CORPORATION BK 2-Mar-17 99.2894 6.2196 1 5 99.2894 6.2196 INE705A16NQ3 VIJAYA BK 10-Mar-17 99.1745 6.2003 1 50 99.1745 6.2003 INE608A16MI8 PUNJAB AND SIND BK 14-Mar-17 99.0882 6.2198 1 100 99.0882 6.2198 INE476A16RG3 CANARA BK 16-Mar-17 99.0577 6.2002 1 25 99.0577 6.2002 INE238A16J16 AXIS BK 29-Mar-17 98.8268 6.2797 1 125 98.8268 6.2797 INE095A16VJ7 INDUSIND BK 27-Jun-17 97.2495 6.4926 2 500 97.2495 6.4926 INE705A16OW9 VIJAYA BK 6-Jul-17 97.1896 6.3201 2 90 97.1896 6.3201 INE238A16N36 AXIS BK 21-Jul-17 96.9074 6.4001 1 25 96.9074 6.4001 INE095A16VH1 INDUSIND BK 11-Dec-17 94.4373 6.5950 1 150 94.4373 6.5950 INE261F16223 NABARD 5-Jan-18 94.1456 6.4850 2 25 94.1456 6.4850 INE095A16VI9 INDUSIND BK 19-Jan-18 93.7976 6.6125 1 15 93.7976 6.6125 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com