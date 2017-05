Jan 24 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE608A16NP1 PUNJAB AND SIND BK 31-Jan-17 99.8818 6.1706 1 50 99.8818 6.1706 INE095A16UN1 INDUSIND BK 6-Feb-17 99.7782 6.2413 1 75 99.7782 6.2413 INE095A16UW2 INDUSIND BK 27-Feb-17 99.4399 6.2299 1 5 99.4399 6.2299 INE095A16TJ1 INDUSIND BK 28-Feb-17 99.4005 6.2896 1 5 99.4005 6.2896 INE476A16QX0 CANARA BK 6-Mar-17 99.3106 6.1799 1 10 99.3106 6.1799 INE112A16KH7 CORPORATION BK 10-Mar-17 99.2305 6.2899 1 5 99.2305 6.2899 INE608A16MI8 PUNJAB AND SIND BK 14-Mar-17 99.1640 6.2798 1 100 99.1640 6.2798 INE434A16ND8 ANDHRA BK 14-Mar-17 99.1669 6.2579 1 12 99.1669 6.2579 INE095A16SB0 INDUSIND BK 16-Mar-17 99.1274 6.3001 1 10 99.1274 6.3001 INE095A16SE4 INDUSIND BK 20-Mar-17 99.0596 6.3001 1 250 99.0596 6.3001 INE261F16207 NABARD 21-Mar-17 99.0457 6.2799 2 150 99.0457 6.2799 INE095A16SD6 INDUSIND BK 21-Mar-17 99.0427 6.2999 1 100 99.0427 6.2999 INE095A16VC2 INDUSIND BK 22-Mar-17 99.0257 6.3003 1 100 99.0257 6.3003 INE238A16J99 AXIS BK 28-Mar-17 98.9243 6.3000 1 301.5 98.9243 6.3000 INE705A16OD9 VIJAYA BK 28-Mar-17 98.9353 6.2349 1 3.95 98.9353 6.2349 INE238A16I58 AXIS BK 30-Mar-17 98.8975 6.2600 1 25 98.8975 6.2600 INE092T16769 IDFC BK 5-Apr-17 98.7595 6.4573 2 250 98.7595 6.4573 INE095A16VN9 INDUSIND BK 24-Apr-17 98.4422 6.4898 4 600 98.4422 6.4898 INE092T16116 IDFC BK 24-Apr-17 98.4327 6.4575 4 400 98.4327 6.4575 INE526V16101 ABU DHABI COM BK 24-Apr-17 98.3307 6.8849 2 100 98.3307 6.8849 INE095A16VJ7 INDUSIND BK 27-Jun-17 97.3323 6.4961 1 65 97.3323 6.4961 INE238A16M86 AXIS BK 3-Jul-17 97.3083 6.3500 1 75 97.3083 6.3500 INE514E16AT2 EXIM 21-Sep-17 95.9481 6.4225 2 150 95.9481 6.4225 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com