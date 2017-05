Jan 25 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE092T16520 IDFC BK 30-Jan-17 99.9151 6.2030 1 25 99.9151 6.2030 INE976G16ES2 RBL BK 1-Feb-17 99.8784 6.3483 1 50 99.8784 6.3483 INE095A16UM3 INDUSIND BK 2-Feb-17 99.8632 6.2501 2 70 99.8632 6.2501 INE095A16UN1 INDUSIND BK 6-Feb-17 99.7949 6.2513 1 50 99.7949 6.2513 INE008A16K78 IDBI BK 8-Feb-17 99.7589 6.3010 1 150 99.7589 6.3010 INE683A16JB2 THE SOUTH INDIAN BK 8-Feb-17 99.7936 6.2910 1 25 99.7936 6.2910 INE008A16K52 IDBI BK 14-Feb-17 99.6592 6.2409 1 55 99.6592 6.2409 INE528G16E22 YES BK 14-Feb-17 99.6587 6.2501 1 25 99.6587 6.2501 INE434A16NA4 ANDHRA BK 1-Mar-17 99.4118 6.1704 1 25 99.4118 6.1704 INE112A16JK3 CORPORATION BK 2-Mar-17 99.3873 6.2504 1 50 99.3873 6.2504 INE112A16JU2 CORPORATION BK 3-Mar-17 99.3704 6.2503 1 100 99.3704 6.2503 INE112A16JZ1 CORPORATION BK 6-Mar-17 99.3197 6.2503 1 50 99.3197 6.2503 INE008A16N75 IDBI BK 7-Mar-17 99.3062 6.2197 1 25 99.3062 6.2197 INE112A16JY4 CORPORATION BK 9-Mar-17 99.2707 6.2359 3 125 99.2772 6.1801 INE112A16KN5 CORPORATION BK 20-Mar-17 99.0954 6.1702 1 25 99.0954 6.1702 INE040A16AV2 HDFC BK 20-Mar-17 99.0929 6.1875 1 3 99.0929 6.1875 INE556F16101 SIDBI 31-Mar-17 98.8967 6.2646 1 14 98.8967 6.2646 INE092T16116 IDFC BK 24-Apr-17 98.4498 6.4577 1 12 98.4498 6.4577 INE092T16801 IDFC BK 25-Apr-17 98.4327 6.4575 4 200 98.4327 6.4575 INE526V16085 ABU DHABI COM BK 25-Apr-17 98.3307 6.8849 2 100 98.3307 6.8849 INE095A16VJ7 INDUSIND BK 27-Jun-17 97.3492 6.4960 3 100 97.3492 6.4960 INE514E16AT2 EXIM 21-Sep-17 95.9658 6.4200 1 150 95.9658 6.4200 INE092T16652 IDFC BK 5-Dec-17 94.6696 6.5450 2 25 94.6696 6.5450 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com