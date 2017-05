Jan 30 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE608A16NP1 PUNJAB AND SIND BK 31-Jan-17 99.9831 6.1695 1 97 99.9831 6.1695 INE095A16UM3 INDUSIND BK 2-Feb-17 99.9496 6.1351 1 55 99.9496 6.1351 INE608A16NO4 PUNJAB AND SIND BK 3-Feb-17 99.9317 6.2366 2 150 99.9317 6.2366 INE095A16UO9 INDUSIND BK 8-Feb-17 99.8449 6.2999 1 100 99.8449 6.2999 INE095A16UP6 INDUSIND BK 13-Feb-17 99.7779 6.2498 1 50 99.7779 6.2498 INE008A16L36 IDBI BK 17-Feb-17 99.6932 6.2404 1 25 99.6932 6.2404 INE092T16538 IDFC BK 21-Feb-17 99.6474 6.1502 1 5 99.6474 6.1502 INE092T16561 IDFC BK 22-Feb-17 99.6307 6.1497 1 5 99.6307 6.1497 INE649A16FU1 STATE BK OF HYDERABAD 27-Feb-17 99.5266 6.2005 1 25 99.5266 6.2005 INE434A16NA4 ANDHRA BK 1-Mar-17 99.4914 6.2196 2 50 99.4914 6.2196 INE077A16DR6 DENA BK 1-Mar-17 99.4899 6.2380 1 25 99.4899 6.2380 INE434A16MW0 ANDHRA BK 3-Mar-17 99.4745 6.2200 1 50 99.4745 6.2200 INE112A16JZ1 CORPORATION BK 6-Mar-17 99.4304 6.1499 2 212 99.4304 6.1499 INE092T16637 IDFC BK 6-Mar-17 99.4012 6.2822 1 50 99.4012 6.2822 INE112A16KH7 CORPORATION BK 10-Mar-17 99.3489 6.1336 1 25 99.3489 6.1336 INE457A16HO8 BK OF MAHARASHTRA 10-Mar-17 99.3356 6.2597 1 15 99.3356 6.2597 INE434A16ND8 ANDHRA BK 14-Mar-17 99.2693 6.2479 2 125 99.2691 6.2498 INE434A16NM9 ANDHRA BK 20-Mar-17 99.1679 6.2503 1 100 99.1679 6.2503 INE238A16J99 AXIS BK 28-Mar-17 99.0653 6.1497 1 5 99.0653 6.1497 INE095A16VN9 INDUSIND BK 24-Apr-17 98.5329 6.4698 1 300 98.5329 6.4698 INE040A16BC0 HDFC BK 5-Jun-17 97.8269 6.4349 1 75 97.8269 6.4349 INE434A16NU2 ANDHRA BK 14-Jun-17 97.7300 6.2800 2 200 97.7300 6.2800 INE090A167H5 ICICI BK 15-Jun-17 97.6514 6.4548 1 50 97.6514 6.4548 INE238A16N36 AXIS BK 21-Jul-17 97.0369 6.4800 1 2.1 97.0369 6.4800 INE238A16O68 AXIS BK 18-Sep-17 96.0780 6.4501 1 25 96.0780 6.4501 INE090A166J3 ICICI BK 25-Sep-17 95.9580 6.4600 1 25 95.9580 6.4600 INE090A169J7 ICICI BK 27-Sep-17 95.9254 6.4600 1 25 95.9254 6.4600 INE237A16U87 KOTAK MAH BK 27-Sep-17 95.9315 6.4499 1 25 95.9315 6.4499 INE237A16V86 KOTAK MAH BK 24-Nov-17 94.9606 6.5000 1 25 94.9606 6.5000 INE976G16EW4 RBL BK 29-Nov-17 94.7274 6.7050 2 25 94.7274 6.7050 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com