Jan 31 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE976G16ES2 RBL BK 1-Feb-17 99.9830 6.2061 1 145 99.9830 6.2061 INE238A16G84 AXIS BK 1-Feb-17 99.9829 6.2426 1 25 99.9829 6.2426 INE095A16UM3 INDUSIND BK 2-Feb-17 99.9655 6.2984 3 170 99.9655 6.2984 INE608A16NO4 PUNJAB AND SIND BK 3-Feb-17 99.9492 6.1810 5 325 99.9499 6.0986 INE608A16NO4 PUNJAB AND SIND BK 3-Feb-17 99.9656 6.2802 1 50 99.9656 6.2802 INE608A16NQ9 PUNJAB AND SIND BK 6-Feb-17 99.8975 6.2418 2 40 99.8975 6.2418 INE008A16K29 IDBI BK 7-Feb-17 99.8801 6.2594 1 83 99.8801 6.2594 INE008A16K78 IDBI BK 8-Feb-17 99.8630 6.2592 1 25 99.8630 6.2592 INE683A16JB2 THE SOUTH INDIAN BK 8-Feb-17 99.8625 6.2821 1 25 99.8625 6.2821 INE514E16AL9 EXIM 10-Feb-17 99.8288 6.2595 1 25 99.8288 6.2595 INE008A16M68 IDBI BK 15-Feb-17 99.7444 6.2355 1 100 99.7444 6.2355 INE261F16173 NABARD 15-Feb-17 99.7436 6.2542 3 85 99.7434 6.2600 INE514E16AN5 EXIM 15-Feb-17 99.7446 6.2306 1 50 99.7446 6.2306 INE261F16181 NABARD 16-Feb-17 99.7328 6.1118 1 25 99.7328 6.1118 INE008A16L36 IDBI BK 17-Feb-17 99.7093 6.2597 3 58 99.7093 6.2597 INE112A16JT4 CORPORATION BK 22-Feb-17 99.6241 6.2601 1 25 99.6241 6.2601 INE095A16UV4 INDUSIND BK 23-Feb-17 99.6096 6.2198 1 1 99.6096 6.2198 INE238A16K05 AXIS BK 28-Feb-17 99.5251 6.2202 1 50 99.5251 6.2202 INE237A16Q18 KOTAK MAH BK 28-Feb-17 99.5206 6.2794 1 35 99.5206 6.2794 INE514E16AO3 EXIM 1-Mar-17 99.5051 6.2599 1 200 99.5051 6.2599 INE090A161F2 ICICI BK 1-Mar-17 99.5035 6.2802 1 25 99.5035 6.2802 INE112A16JZ1 CORPORATION BK 6-Mar-17 99.4249 6.2096 1 25 99.4249 6.2096 INE090A168F7 ICICI BK 7-Mar-17 99.4212 6.2498 1 25 99.4212 6.2498 INE112A16JY4 CORPORATION BK 9-Mar-17 99.3705 6.2489 2 170 99.3704 6.2503 INE090A161G0 ICICI BK 9-Mar-17 99.3873 6.2504 1 25 99.3873 6.2504 INE705A16NQ3 VIJAYA BK 10-Mar-17 99.3515 6.2697 1 90 99.3515 6.2697 INE095A16TF9 INDUSIND BK 10-Mar-17 99.3571 6.2152 2 50 99.3566 6.2200 INE112A16KH7 CORPORATION BK 10-Mar-17 99.3704 6.2503 1 25 99.3704 6.2503 INE112A16KI5 CORPORATION BK 14-Mar-17 99.2905 6.2100 1 50 99.2905 6.2100 INE112A16KI5 CORPORATION BK 14-Mar-17 99.3028 6.2504 1 25 99.3028 6.2504 INE457A16HP5 BK OF MAHARASHTRA 15-Mar-17 99.2726 6.2197 1 25 99.2726 6.2197 INE112A16KN5 CORPORATION BK 20-Mar-17 99.1848 6.2499 1 19 99.1848 6.2499 INE261F16207 NABARD 21-Mar-17 99.1675 6.2533 1 100 99.1675 6.2533 INE261F16207 NABARD 21-Mar-17 99.1822 6.2700 1 20 99.1822 6.2700 INE095A16VE8 INDUSIND BK 27-Mar-17 99.0940 6.1799 1 5 99.0940 6.1799 INE556F16101 SIDBI 31-Mar-17 98.9990 6.2552 1 5 98.9990 6.2552 INE238A16J08 AXIS BK 3-Apr-17 98.9212 6.4203 2 5 98.9212 6.4203 INE092T16728 IDFC BK 6-Apr-17 98.8701 6.4173 1 5 98.8701 6.4173 INE526V16119 ABU DHABI COMMER BK 21-Apr-17 98.5240 6.8351 2 100 98.5240 6.8351 INE095A16VN9 INDUSIND BK 24-Apr-17 98.5501 6.4699 1 2.3 98.5501 6.4699 INE976G16EX2 RBL BK 2-May-17 98.3908 6.5600 1 150 98.3908 6.5600 INE095A16VP4 INDUSIND BK 25-May-17 98.0230 6.4575 4 400 98.0230 6.4575 INE095A16VJ7 INDUSIND BK 27-Jun-17 97.4681 6.4500 2 100 97.4681 6.4500 INE705A16PE4 VIJAYA BK 6-Sep-17 96.2878 6.4550 1 150 96.2878 6.4550 INE090A168J9 ICICI BK 28-Sep-17 95.9224 6.4650 1 50 95.9224 6.4650 INE095A16VH1 INDUSIND BK 11-Dec-17 94.6819 6.5500 2 50 94.6819 6.5500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com