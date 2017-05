Feb 1 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE608A16NO4 PUNJAB AND SIND BK 3-Feb-17 99.9658 6.2436 1 10 99.9658 6.2436 INE514E16AL9 EXIM 10-Feb-17 99.8461 6.2511 1 5 99.8461 6.2511 INE008A16M68 IDBI BK 15-Feb-17 99.7635 6.1805 1 100 99.7635 6.1805 INE261F16173 NABARD 15-Feb-17 99.7628 6.1988 1 10 99.7628 6.1988 INE261F16181 NABARD 16-Feb-17 99.7459 6.1981 2 25.1 99.7459 6.1989 INE238A16K05 AXIS BK 28-Feb-17 99.5435 6.1995 1 15 99.5435 6.1995 INE476A16QX0 CANARA BK 6-Mar-17 99.4479 6.1405 1 25 99.4479 6.1405 INE691A16KZ2 UCO BK 6-Mar-17 99.4464 6.3497 1 5 99.4464 6.3497 INE095A16SA2 INDUSIND BK 7-Mar-17 99.4258 6.1998 1 75 99.4258 6.1998 INE434A16ND8 ANDHRA BK 14-Mar-17 99.3139 6.1502 4 41 99.3139 6.1502 INE112A16KI5 CORPORATION BK 14-Mar-17 99.3084 6.1998 1 10 99.3084 6.1998 INE238A16J99 AXIS BK 28-Mar-17 99.0818 6.1500 3 2.9 99.0818 6.1500 INE090A162H6 ICICI BK 10-Apr-17 98.8181 6.4199 1 0.1 98.8181 6.4199 INE092T16793 IDFC BK 27-Apr-17 98.5276 6.4171 1 6.5 98.5276 6.4171 INE095A16VM1 INDUSIND BK 28-Apr-17 98.4941 6.4891 4 650 98.4939 6.4899 INE092T16702 IDFC BK 20-Jun-17 97.6026 6.4500 3 250 97.6026 6.4500 INE095A16UB6 INDUSIND BK 6-Oct-17 95.7536 6.5800 1 25 95.7536 6.5800 INE092T16660 IDFC BK 4-Dec-17 94.8173 6.5199 1 150 94.8173 6.5199 INE092T16652 IDFC BK 5-Dec-17 94.8012 6.5199 1 25 94.8012 6.5199 INE237A16W77 KOTAK MAH BK 31-Jan-18 93.9570 6.4493 1 100 93.9570 6.4493 INE238A16Q25 AXIS BK 1-Feb-18 93.9232 6.4700 3 400 93.9232 6.4700 INE237A16W85 KOTAK MAH BK 1-Feb-18 93.9855 6.3994 1 250 93.9855 6.3994 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com