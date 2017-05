Feb 2 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE608A16NO4 PUNJAB AND SIND BK 3-Feb-17 99.9838 5.9140 2 200 99.9838 5.9140 INE008A16K45 IDBI BK 6-Feb-17 99.9337 6.0539 1 200 99.9337 6.0539 INE092T16488 IDFC BK 7-Feb-17 99.9289 6.4925 1 25 99.9289 6.4925 INE008A16K78 IDBI BK 8-Feb-17 99.8988 6.1626 1 100 99.8988 6.1626 INE261F16181 NABARD 16-Feb-17 99.7726 6.3992 1 5 99.7726 6.3992 INE238A16L53 AXIS BK 20-Feb-17 99.6927 6.2506 1 50 99.6927 6.2506 INE112A16JT4 CORPORATION BK 22-Feb-17 99.6663 6.1104 1 25 99.6663 6.1104 INE112A16JL1 CORPORATION BK 23-Feb-17 99.6457 6.1800 1 25 99.6457 6.1800 INE095A16UV4 INDUSIND BK 23-Feb-17 99.6407 6.2675 1 5 99.6407 6.2675 INE649A16FU1 STATE BK OF HYDERABAD 27-Feb-17 99.5782 6.1844 1 20 99.5782 6.1844 INE514E16AO3 EXIM 1-Mar-17 99.5427 6.2104 1 25 99.5427 6.2104 INE112A16JU2 CORPORATION BK 3-Mar-17 99.5327 6.1202 1 25 99.5327 6.1202 INE476A16QW2 CANARA BK 7-Mar-17 99.4506 6.1103 1 100 99.4506 6.1103 INE090A168F7 ICICI BK 7-Mar-17 99.4488 6.1304 1 25 99.4488 6.1304 INE095A16SA2 INDUSIND BK 7-Mar-17 99.4550 6.2505 1 25 99.4550 6.2505 INE092T16645 IDFC BK 8-Mar-17 99.4331 6.1205 2 200 99.4331 6.1205 INE092T16645 IDFC BK 8-Mar-17 99.4381 6.2501 1 25 99.4381 6.2501 INE112A16KH7 CORPORATION BK 10-Mar-17 99.3993 6.1272 1 25 99.3993 6.1272 INE457A16HO8 BK OF MAHARASHTRA 10-Mar-17 99.3883 6.2401 1 5.5 99.3883 6.2401 INE476A16RA6 CANARA BK 14-Mar-17 99.3327 6.1300 1 25 99.3327 6.1300 INE457A16HP5 BK OF MAHARASHTRA 15-Mar-17 99.3084 6.1998 3 1060 99.3084 6.1998 INE649A16FW7 STATE BK OF HYDERABAD 15-Mar-17 99.3195 6.0996 2 50 99.3195 6.0996 INE476A16RG3 CANARA BK 16-Mar-17 99.2924 6.1935 2 75 99.2916 6.2003 INE112A16KN5 CORPORATION BK 20-Mar-17 99.2247 6.1999 5 11.3 99.2247 6.1999 INE556F16101 SIDBI 31-Mar-17 99.0334 6.2500 1 14 99.0334 6.2500 INE092T16819 IDFC BK 2-May-17 98.4546 6.4374 2 200 98.4546 6.4374 INE090A167H5 ICICI BK 15-Jun-17 97.7447 6.3801 2 100 97.7447 6.3801 INE090A167H5 ICICI BK 15-Jun-17 97.7072 6.4399 1 1.6 97.7072 6.4399 INE090A163I2 ICICI BK 7-Jul-17 97.3467 6.4601 1 50 97.3467 6.4601 INE090A164I0 ICICI BK 10-Jul-17 97.2964 6.4601 1 50 97.2964 6.4601 INE237A16S99 KOTAK MAH BK 13-Jul-17 97.2211 6.4801 1 0.15 97.2211 6.4801 INE112A16KQ8 CORPORATION BK 5-Sep-17 96.3124 6.5000 1 1.7 96.3124 6.5000 INE090A164J8 ICICI BK 8-Sep-17 96.2629 6.5000 1 50 96.2629 6.5000 INE090A163J0 ICICI BK 15-Sep-17 96.1475 6.5000 2 51.45 96.1475 6.5000 INE090A169J7 ICICI BK 27-Sep-17 95.9654 6.4749 1 15 95.9654 6.4749 INE092T16660 IDFC BK 4-Dec-17 94.8333 6.5200 2 150 94.8333 6.5200 INE092T16660 IDFC BK 4-Dec-17 94.8531 6.5150 1 50 94.8531 6.5150 INE092T16736 IDFC BK 29-Dec-17 94.4414 6.5100 2 50 94.4414 6.5100 INE095A16VR0 INDUSIND BK 1-Feb-18 93.8465 6.5750 1 50 93.8465 6.5750 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com