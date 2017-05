Feb 7 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE008A16K78 IDBI BK 8-Feb-17 99.9828 6.2791 1 50 99.9828 6.2791 INE434A16OR6 ANDHRA BK 9-Feb-17 99.9666 6.0975 1 100 99.9666 6.0975 INE008A16K52 IDBI BK 14-Feb-17 99.8998 6.1016 1 25 99.8998 6.1016 INE008A16M68 IDBI BK 15-Feb-17 99.8832 6.0974 2 125 99.8832 6.0974 INE112A16JJ5 CORPORATION BK 16-Feb-17 99.8523 5.9989 1 25 99.8523 5.9989 INE514E16AM7 EXIM 24-Feb-17 99.7100 6.2446 1 25 99.7100 6.2446 INE092T16603 IDFC BK 28-Feb-17 99.6474 6.1502 1 100 99.6474 6.1502 INE008A16O25 IDBI BK 28-Feb-17 99.6669 6.0994 1 100 99.6669 6.0994 INE092T16595 IDFC BK 1-Mar-17 99.6428 6.2307 1 250 99.6428 6.2307 INE514E16AO3 EXIM 1-Mar-17 99.6307 6.1497 1 125 99.6307 6.1497 INE691A16KZ2 UCO BK 6-Mar-17 99.5581 6.0003 1 200 99.5581 6.0003 INE095A16VF5 INDUSIND BK 6-Mar-17 99.4856 6.9899 2 140 99.4856 6.9899 INE476A16QW2 CANARA BK 7-Mar-17 99.5236 6.2399 1 25 99.5236 6.2399 INE112A16JY4 CORPORATION BK 9-Mar-17 99.4930 6.1999 2 50 99.4889 6.2503 INE092T16678 IDFC BK 10-Mar-17 99.4711 6.2605 1 75 99.4711 6.2605 INE608A16ME7 PUNJAB AND SIND BK 10-Mar-17 99.5044 6.0598 1 50 99.5044 6.0598 INE457A16HO8 BK OF MAHARASHTRA 10-Mar-17 99.4711 6.2605 2 32.3 99.4711 6.2605 INE095A16TF9 INDUSIND BK 10-Mar-17 99.4762 6.1998 1 25 99.4762 6.1998 INE556F16077 SIDBI 10-Mar-17 99.4846 6.0999 2 25 99.4846 6.0999 INE095A16RZ1 INDUSIND BK 13-Mar-17 99.4258 6.1998 1 25 99.4258 6.1998 INE112A16KI5 CORPORATION BK 14-Mar-17 99.4079 6.2116 2 236 99.4072 6.2189 INE434A16ND8 ANDHRA BK 14-Mar-17 99.4114 6.1748 4 100.3 99.4185 6.0997 INE434A16ND8 ANDHRA BK 14-Mar-17 99.4221 6.2400 1 50 99.4221 6.2400 INE608A16MI8 PUNJAB AND SIND BK 14-Mar-17 99.4221 6.2400 1 50 99.4221 6.2400 INE457A16HP5 BK OF MAHARASHTRA 15-Mar-17 99.3873 6.2504 1 50 99.3873 6.2504 INE434A16NG1 ANDHRA BK 15-Mar-17 99.3893 6.2299 1 0.1 99.3893 6.2299 INE238A16J99 AXIS BK 28-Mar-17 99.1706 6.2299 1 0.6 99.1706 6.2299 INE238A16J16 AXIS BK 29-Mar-17 99.1679 6.2503 1 100 99.1679 6.2503 INE526V16093 ABU DHABI COMMERCIAL 27-Apr-17 98.5580 6.7599 1 100 98.5580 6.7599 INE090A161H8 ICICI BK 19-May-17 98.2732 6.3501 1 0.1 98.2732 6.3501 INE238A16N77 AXIS BK 22-May-17 98.2146 6.3800 1 4.6 98.2146 6.3800 INE237A16R74 KOTAK MAH BK 23-May-17 98.1950 6.3899 1 4.5 98.1950 6.3899 INE238A16M03 AXIS BK 29-May-17 98.0967 6.3800 3 12.9 98.0967 6.3800 INE092T16850 IDFC BK 9-Jun-17 97.9016 6.4126 2 400 97.9016 6.4126 INE090A167H5 ICICI BK 15-Jun-17 97.8217 6.3499 2 100 97.8217 6.3499 INE092T16843 IDFC BK 16-Jun-17 97.7839 6.4125 1 500 97.7839 6.4125 INE238A16M11 AXIS BK 22-Jun-17 97.6947 6.3799 1 300 97.6947 6.3799 INE434A16NT4 ANDHRA BK 11-Jul-17 97.3667 6.4101 1 0.1 97.3667 6.4101 INE095A16UA8 INDUSIND BK 26-Sep-17 96.0445 6.5074 1 125 96.0445 6.5074 INE237A16V94 KOTAK MAH BK 28-Nov-17 95.0322 6.4899 1 19 95.0322 6.4899 INE528G16J35 YES BK 7-Feb-18 93.9011 6.4950 1 50 93.9011 6.4950 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com