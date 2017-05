Feb 8 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE514E16AN5 EXIM 15-Feb-17 99.8832 6.0974 1 50 99.8832 6.0974 INE112A16JJ5 CORPORATION BK 16-Feb-17 99.8665 6.0991 1 40 99.8665 6.0991 INE008A16L36 IDBI BK 17-Feb-17 99.8470 6.2145 1 100 99.8470 6.2145 INE095A16UV4 INDUSIND BK 23-Feb-17 99.7434 6.2600 1 10 99.7434 6.2600 INE095A16UW2 INDUSIND BK 27-Feb-17 99.6792 6.1826 1 25 99.6792 6.1826 INE092T16637 IDFC BK 6-Mar-17 99.5659 6.1207 3 110 99.5659 6.1207 INE092T16637 IDFC BK 6-Mar-17 99.5839 6.1004 1 10 99.5839 6.1004 INE112A16KH7 CORPORATION BK 10-Mar-17 99.4992 6.1237 1 45 99.4992 6.1237 INE095A16RZ1 INDUSIND BK 13-Mar-17 99.4515 6.1002 1 25 99.4515 6.1002 INE457A16HP5 BK OF MAHARASHTRA 15-Mar-17 99.4396 6.0500 1 5 99.4396 6.0500 INE095A16VB4 INDUSIND BK 17-Mar-17 99.4020 6.0995 1 5 99.4020 6.0995 INE112A16KN5 CORPORATION BK 20-Mar-17 99.3273 6.1800 1 9.5 99.3273 6.1800 INE238A16I66 AXIS BK 24-Mar-17 99.2865 6.1000 1 5 99.2865 6.1000 INE238A16J99 AXIS BK 28-Mar-17 99.1977 6.1502 1 0.6 99.1977 6.1502 INE238A16J16 AXIS BK 29-Mar-17 99.1668 6.2587 3 62.8 99.1640 6.2798 INE092T16744 IDFC BK 10-Apr-17 98.9453 6.3782 2 13 98.9483 6.3598 INE095A16VN9 INDUSIND BK 24-Apr-17 98.7060 6.3800 2 27.2 98.7060 6.3800 INE092T16116 IDFC BK 24-Apr-17 98.7100 6.3600 1 2.8 98.7100 6.3600 INE238A16K54 AXIS BK 2-May-17 98.5744 6.3599 1 0.95 98.5744 6.3599 INE528G16G20 YES BK 16-May-17 98.3328 6.3798 1 0.5 98.3328 6.3798 INE238A16N77 AXIS BK 22-May-17 98.2369 6.3600 1 7.9 98.2369 6.3600 INE095A16VP4 INDUSIND BK 25-May-17 98.1697 6.4200 1 6.5 98.1697 6.4200 INE238A16M03 AXIS BK 29-May-17 98.1193 6.3601 1 13 98.1193 6.3601 INE095A16UA8 INDUSIND BK 26-Sep-17 96.0653 6.5000 1 125 96.0653 6.5000 INE092T16736 IDFC BK 29-Dec-17 94.5687 6.4700 1 50 94.5687 6.4700 INE261F16231 NABARD 7-Feb-18 93.9168 6.4950 2 175 93.9168 6.4950 INE092T16876 IDFC BK 8-Feb-18 93.9011 6.4950 2 250 93.9011 6.4950 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com