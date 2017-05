Feb 10 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE095A16UP6 INDUSIND BK 13-Feb-17 99.9503 6.0498 1 40 99.9503 6.0498 INE528G16E30 YES BK 13-Feb-17 99.9488 6.2325 1 1 99.9488 6.2325 INE008A16K52 IDBI BK 14-Feb-17 99.9319 6.2184 1 20 99.9319 6.2184 INE514E16AN5 EXIM 15-Feb-17 99.9149 6.2176 1 25 99.9149 6.2176 INE526V16051 ABU DHABI COMMER BK 27-Feb-17 99.6763 6.9726 1 15 99.6763 6.9726 INE238A16K05 AXIS BK 28-Feb-17 99.6924 6.2562 2 40 99.6937 6.2302 INE112A16JK3 CORPORATION BK 2-Mar-17 99.6671 6.0957 1 100 99.6671 6.0957 INE476A16QX0 CANARA BK 6-Mar-17 99.6038 6.0495 1 100 99.6038 6.0495 INE095A16SA2 INDUSIND BK 7-Mar-17 99.5751 6.2300 2 150 99.5751 6.2300 INE476A16RA6 CANARA BK 14-Mar-17 99.4585 6.2101 1 50 99.4585 6.2101 INE476A16RG3 CANARA BK 16-Mar-17 99.4247 6.2118 1 25 99.4247 6.2118 INE238A16I25 AXIS BK 17-Mar-17 99.4026 6.2675 1 50 99.4026 6.2675 INE556F16101 SIDBI 31-Mar-17 99.1679 6.2503 4 16 99.1679 6.2503 INE095A16VN9 INDUSIND BK 24-Apr-17 98.7147 6.5102 2 14.25 98.7147 6.5102 INE095A16VS8 INDUSIND BK 1-Jun-17 98.0616 6.5000 2 100 98.0616 6.5000 INE092T16686 IDFC BK 2-Jun-17 98.0297 6.5501 1 200 98.0297 6.5501 INE434A16NO5 ANDHRA BK 6-Jun-17 97.9913 6.4500 1 25 97.9913 6.4500 INE261F16223 NABARD 5-Jan-18 94.3770 6.6100 4 600 94.3770 6.6100 INE261F16223 NABARD 5-Jan-18 94.4254 6.6100 1 100 94.4254 6.6100 INE261F16231 NABARD 7-Feb-18 93.8302 6.6300 3 200 93.8302 6.6300 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com