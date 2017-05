Feb 17 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE141A16XJ5 OBC 20-Feb-17 99.9630 4.5033 1 485 99.9630 4.5033 INE090A162F0 ICICI BK 20-Feb-17 99.9619 4.6332 2 75 99.9651 4.2476 INE238A16K05 AXIS BK 28-Feb-17 99.8170 6.0834 2 180 99.8180 6.0501 INE008A16O25 IDBI BK 28-Feb-17 99.8180 6.0501 1 50 99.8180 6.0501 INE237A16Q18 KOTAK MAH BK 28-Feb-17 99.8180 6.0501 1 50 99.8180 6.0501 INE090A161F2 ICICI BK 1-Mar-17 99.8523 5.9989 1 125 99.8523 5.9989 INE112A16JK3 CORPORATION BK 2-Mar-17 99.8359 5.9995 2 175 99.8359 5.9995 INE434A16MW0 ANDHRA BK 3-Mar-17 99.7723 5.9500 2 50 99.7723 5.9500 INE976G16EU8 RBL BK 6-Mar-17 99.7075 6.2986 1 75 99.7075 6.2986 INE556F16077 SIDBI 10-Mar-17 99.6531 6.0504 1 100 99.6531 6.0504 INE092T16678 IDFC BK 10-Mar-17 99.6504 6.0977 1 80 99.6504 6.0977 INE095A16TF9 INDUSIND BK 10-Mar-17 99.6531 6.0504 1 65 99.6531 6.0504 INE238A16I09 AXIS BK 10-Mar-17 99.6426 6.2342 1 15 99.6426 6.2342 INE112A16KI5 CORPORATION BK 14-Mar-17 99.5941 5.9503 2 25 99.5941 5.9503 INE649A16FW7 STATE BK OF HYDERABAD 15-Mar-17 99.5634 6.1561 1 50 99.5634 6.1561 INE476A16RG3 CANARA BK 16-Mar-17 99.5464 6.1599 1 25 99.5464 6.1599 INE705A16NS9 VIJAYA BK 17-Mar-17 99.5247 6.2255 1 50 99.5247 6.2255 INE705A16NU5 VIJAYA BK 21-Mar-17 99.4577 6.2193 1 10 99.4577 6.2193 INE238A16I58 AXIS BK 30-Mar-17 99.3381 6.4001 1 25 99.3381 6.4001 INE092T16769 IDFC BK 5-Apr-17 99.2166 6.5500 1 5 99.2166 6.5500 INE092T16686 IDFC BK 2-Jun-17 98.1568 6.5276 1 200 98.1568 6.5276 INE040A16BD8 HDFC BK 2-Jun-17 98.1894 6.4101 1 125 98.1894 6.4101 INE090A167H5 ICICI BK 15-Jun-17 97.9543 6.4600 1 50 97.9543 6.4600 INE238A16L95 AXIS BK 20-Jun-17 97.8678 6.4651 1 100 97.8678 6.4651 INE112A16KQ8 CORPORATION BK 5-Sep-17 96.6094 6.4050 5 225 96.6094 6.4050 INE095A16UU6 INDUSIND BK 28-Nov-17 95.0662 6.6701 1 50 95.0662 6.6701 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com