Feb 22 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE095A16UV4 INDUSIND BK 23-Feb-17 99.9841 5.8044 1 25 99.9841 5.8044 INE608A16NS5 PUNJAB AND SIND BK 27-Feb-17 99.9179 5.9982 4 239 99.9179 5.9982 INE238A16K05 AXIS BK 28-Feb-17 99.8975 6.2418 1 70 99.8975 6.2418 INE434A16NA4 ANDHRA BK 1-Mar-17 99.8841 6.0504 1 50 99.8841 6.0504 INE434A16MW0 ANDHRA BK 3-Mar-17 99.8510 6.0518 1 25 99.8510 6.0518 INE476A16QX0 CANARA BK 6-Mar-17 99.7982 6.1505 1 5 99.7982 6.1505 INE238A16I09 AXIS BK 10-Mar-17 99.7471 6.1695 1 5 99.7471 6.1695 INE092T16678 IDFC BK 10-Mar-17 99.7471 6.1695 1 5 99.7471 6.1695 INE476A16RA6 CANARA BK 14-Mar-17 99.6799 6.1690 1 5 99.6799 6.1690 INE112A16KI5 CORPORATION BK 14-Mar-17 99.6613 6.2023 1 3 99.6613 6.2023 INE649A16FW7 STATE BK OF HYDERABAD 15-Mar-17 99.6474 6.1502 1 10 99.6474 6.1502 INE683A16JG1 THE SOUTH INDIAN BK 15-Mar-17 99.6397 6.5993 1 5 99.6397 6.5993 INE528G16F39 YES BK 16-Mar-17 99.6292 6.1748 1 40 99.6292 6.1748 INE238A16I25 AXIS BK 17-Mar-17 99.6074 6.2549 1 3 99.6074 6.2549 INE237A16W51 KOTAK MAH BK 20-Mar-17 99.5744 6.0003 1 20 99.5744 6.0003 INE237A16W51 KOTAK MAH BK 20-Mar-17 99.5907 6.0003 1 5 99.5907 6.0003 INE261F16207 NABARD 21-Mar-17 99.5413 6.2295 1 100 99.5413 6.2295 INE092T16819 IDFC BK 2-May-17 98.8106 6.3675 1 200 98.8106 6.3675 INE683A16JI7 THE SOUTH INDIAN BK 19-May-17 98.5059 6.4374 2 500 98.5059 6.4374 INE237A16R33 KOTAK MAH BK 19-May-17 98.5185 6.3823 1 25 98.5185 6.3823 INE095A16VW0 INDUSIND BK 19-May-17 98.5190 6.3801 1 6 98.5190 6.3801 INE238A16N77 AXIS BK 22-May-17 98.4705 6.3701 1 125 98.4705 6.3701 INE976G16FF6 RBL BK 23-May-17 98.4393 6.4299 2 100 98.4393 6.4299 INE238A16N36 AXIS BK 21-Jul-17 97.4229 6.4800 1 2.7 97.4229 6.4800 INE238A16O68 AXIS BK 18-Sep-17 96.4123 6.5300 1 50 96.4123 6.5300 INE261F16223 NABARD 5-Jan-18 94.5354 6.6557 3 150 94.5554 6.6300 INE261F16223 NABARD 5-Jan-18 94.5562 6.6499 2 100 94.5562 6.6499 INE238A16Q09 AXIS BK 19-Jan-18 94.3528 6.6200 1 120 94.3528 6.6200 INE238A16Q09 AXIS BK 19-Jan-18 94.3366 6.6201 2 30 94.3366 6.6201 INE261F16231 NABARD 7-Feb-18 94.0225 6.6300 1 50 94.0225 6.6300 INE092T16934 IDFC BK 21-Feb-18 93.7851 6.6450 1 300 93.7851 6.6450 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com