Feb 23 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE008A16O17 IDBI BK 27-Feb-17 99.9354 5.8986 1 100 99.9354 5.8986 INE649A16FU1 STATE BK OF HYDERABAD 27-Feb-17 99.9359 5.8529 1 50 99.9359 5.8529 INE095A16UW2 INDUSIND BK 27-Feb-17 99.9354 5.8986 1 25 99.9354 5.8986 INE237A16W44 KOTAK MAH BK 27-Feb-17 99.9357 5.8712 1 25 99.9357 5.8712 INE683A16II9 THE SOUTH INDIAN BK 1-Mar-17 99.9003 6.0711 1 50 99.9003 6.0711 INE090A161G0 ICICI BK 9-Mar-17 99.7685 6.0495 1 25 99.7685 6.0495 INE434A16ND8 ANDHRA BK 14-Mar-17 99.6928 5.9197 1 250 99.6928 5.9197 INE112A16KI5 CORPORATION BK 14-Mar-17 99.6809 6.1497 1 25 99.6809 6.1497 INE434A16ND8 ANDHRA BK 14-Mar-17 99.7438 6.2502 1 10 99.7438 6.2502 INE649A16FW7 STATE BK OF HYDERABAD 15-Mar-17 99.7704 5.2498 2 50 99.7704 5.2498 INE649A16FW7 STATE BK OF HYDERABAD 15-Mar-17 99.7132 5.2492 1 25 99.7132 5.2492 INE457A16HP5 BK OF MAHARASHTRA 15-Mar-17 99.7355 6.0499 1 5 99.7355 6.0499 INE476A16RG3 CANARA BK 16-Mar-17 99.6560 5.9997 1 30 99.6560 5.9997 INE040A16AV2 HDFC BK 20-Mar-17 99.5805 6.1505 1 25 99.5805 6.1505 INE237A16W51 KOTAK MAH BK 20-Mar-17 99.6043 5.8002 1 25 99.6043 5.8002 INE095A16VD0 INDUSIND BK 24-Mar-17 99.5873 6.0504 1 5 99.5873 6.0504 INE092T16728 IDFC BK 6-Apr-17 99.2729 6.3651 1 15 99.2729 6.3651 INE092T16926 IDFC BK 17-Apr-17 99.0842 6.3652 1 30 99.0842 6.3652 INE092T16793 IDFC BK 27-Apr-17 98.9133 6.3651 4 125 98.9133 6.3650 INE092T16975 IDFC BK 28-Apr-17 98.8963 6.3648 3 300 98.8963 6.3648 INE092T16967 IDFC BK 9-May-17 98.7092 6.3638 3 420 98.7090 6.3650 INE092T16942 IDFC BK 11-May-17 98.6745 6.3676 1 300 98.6745 6.3676 INE238A16L04 AXIS BK 16-May-17 98.5957 6.3399 2 100 98.5957 6.3399 INE503A16DX9 DCB BK 22-May-17 98.4483 6.5375 2 50 98.4483 6.5375 INE976G16FF6 RBL BK 23-May-17 98.4563 6.4302 1 100 98.4563 6.4302 INE237A16R74 KOTAK MAH BK 23-May-17 98.4753 6.3498 1 25 98.4753 6.3498 INE095A16VY6 INDUSIND BK 24-May-17 98.4620 6.3349 1 25 98.4620 6.3349 INE095A16VP4 INDUSIND BK 25-May-17 98.4391 6.3600 1 1.69 98.4391 6.3600 INE092T16587 IDFC BK 29-May-17 98.4367 6.3700 1 50 98.4367 6.3700 INE092T16850 IDFC BK 9-Jun-17 98.1739 6.4049 1 1.69 98.1739 6.4049 INE090A167H5 ICICI BK 15-Jun-17 98.0887 6.3502 1 50 98.0887 6.3502 INE528G16J68 YES BK 1-Sep-17 96.6566 6.6450 2 250 96.6566 6.6450 INE238A16O27 AXIS BK 4-Sep-17 96.6772 6.5000 1 50 96.6772 6.5000 INE112A16KQ8 CORPORATION BK 5-Sep-17 96.7103 6.3999 1 50 96.7103 6.3999 INE238A16P18 AXIS BK 3-Oct-17 96.2463 6.5300 1 100 96.2463 6.5300 INE092T16660 IDFC BK 4-Dec-17 95.1393 6.6600 1 25 95.1393 6.6600 INE261F16223 NABARD 5-Jan-18 94.5517 6.6557 2 150 94.5716 6.6301 INE095A16VV2 INDUSIND BK 20-Feb-18 93.7822 6.6850 1 25 93.7822 6.6850 INE528G16J50 YES BK 23-Feb-18 93.7284 6.6912 2 400 93.7647 6.6499 INE237A16X27 KOTAK MAH BK 23-Feb-18 93.7998 6.6100 1 115 93.7998 6.6100 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com