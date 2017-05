Apr 24 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE608A16NV9 PUNJAB AND SIND BK 25-Apr-17 99.9829 6.2426 5 475 99.9829 6.2426 INE092T16801 IDFC BK 25-Apr-17 99.9828 6.2791 2 200 99.9828 6.2791 INE092T16793 IDFC BK 27-Apr-17 99.9483 6.2995 2 100 99.9478 6.3543 INE683A16JJ5 THE SOUTH INDIAN BK 28-Apr-17 99.9316 6.2458 1 50 99.9316 6.2458 INE434A16OU0 ANDHRA BK 28-Apr-17 99.9321 6.2001 1 25 99.9321 6.2001 INE976G16EX2 RBL BK 2-May-17 99.8610 6.3507 1 10 99.8610 6.3507 INE238A16L12 AXIS BK 15-May-17 99.6448 6.1957 1 15 99.6448 6.1957 INE237A16R33 KOTAK MAH BK 19-May-17 99.5785 6.1799 1 23 99.5785 6.1799 INE705A16PP0 VIJAYA BK 26-May-17 99.4913 6.0202 1 5 99.4913 6.0202 INE040A16BE6 HDFC BK 30-May-17 99.4213 6.0701 1 5 99.4213 6.0701 INE040A16BG1 HDFC BK 8-Jun-17 99.2378 6.2298 1 175 99.2378 6.2298 INE237A16S24 KOTAK MAH BK 9-Jun-17 99.2448 6.0379 1 80 99.2448 6.0379 INE040A16BH9 HDFC BK 20-Jun-17 99.0365 6.2298 1 175 99.0365 6.2298 INE040A16BK3 HDFC BK 14-Aug-17 98.0967 6.3800 1 25 98.0967 6.3800 INE040A16BM9 HDFC BK 20-Mar-18 94.3407 6.6350 2 50 94.3407 6.6350 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com