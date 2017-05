Apr 26 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE523E14RF1 FAMILY CREDIT 111D 27-Apr-17 99.9821 6.5472 2 245 99.9821 6.5500 INE148I14PW7 INDIABULLS HOUSING 87D 27-Apr-17 99.9825 6.3886 3 125 99.9825 6.3886 INE774D14LO7 MAH AND MAH FIN 91D 28-Apr-17 99.9658 6.2436 1 300 99.9658 6.2436 INE860H14XS1 ADITYA BIRLA FIN 84D 28-Apr-17 99.9658 6.2436 7 240 99.9658 6.2436 INE556F14EL4 SIDBI 67D 28-Apr-17 99.9660 6.2071 3 225 99.9660 6.2071 INE556F14EL4 SIDBI 67D 28-Apr-17 99.9830 6.2061 3 200 99.9830 6.2061 INE110L14CQ1 RELIANCE JIO INFO 64D 28-Apr-17 99.9658 6.2436 1 150 99.9658 6.2436 INE975F14LD8 KOTAK MAH INVEST 87D 28-Apr-17 99.9658 6.2436 1 110 99.9658 6.2436 INE657K14FK9 RHC HOLDING PRIVATE 43D 28-Apr-17 99.9675 11.8664 1 100 99.9675 11.8664 INE657N14JZ3 EDELWEISS COM 70D 28-Apr-17 99.9645 6.4811 2 100 99.9645 6.4811 INE831R14579 ADITYA BIRLA HOUS 65D 28-Apr-17 99.9658 6.2436 1 85 99.9658 6.2436 INE027E14CV2 L AND T FIN 21D 28-Apr-17 99.9658 6.2436 1 50 99.9658 6.2436 INE851M14EX0 VOLKSWAGEN FIN 89D 2-May-17 99.8974 6.2479 2 200 99.8974 6.2479 INE514E14LX6 EXIM 19D 2-May-17 99.8982 6.1991 2 75 99.8982 6.1991 INE763G14DW3 ICICI SECURITIES 61D 3-May-17 99.8784 6.3483 1 5 99.8784 6.3483 INE514E14LM9 EXIM 101D 5-May-17 99.8665 6.0991 1 50 99.8665 6.0991 INE556F14EM2 SIDBI 64D 5-May-17 99.8466 6.2308 2 50 99.8466 6.2308 INE205A14HT5 VEDANTA 89D 8-May-17 99.8105 6.2999 1 5 99.8105 6.2999 INE514E14LW8 EXIM 34D 9-May-17 99.7999 6.0986 1 50 99.7999 6.0986 INE641O14421 PIRAMAL FIN 89D 9-May-17 99.7802 6.7003 1 5 99.7802 6.7003 INE651J14560 JM FIN CREDIT SOL 91D 11-May-17 99.7513 6.5001 1 5 99.7513 6.5001 INE148I14QE3 INDIABULLS HOUSING 88D 12-May-17 99.7172 6.9010 1 5 99.7172 6.9010 INE028E14BQ2 KOTAK SECURITIES 89D 15-May-17 99.6854 6.3995 1 5 99.6854 6.3995 INE306N14JZ7 TATA CAP FIN SERV 89D 16-May-17 99.6524 6.7009 1 5 99.6524 6.7009 INE140A14OD4 PIRAMAL ENTER 139D 17-May-17 99.6560 6.2997 1 10 99.6560 6.2997 INE909H14KS3 TATA MOTORS FIN 90D 18-May-17 99.6331 6.4006 1 50 99.6331 6.4006 INE733E14047 NTPC 90D 18-May-17 99.6417 6.2500 1 5 99.6417 6.2500 INE140A14OQ6 PIRAMAL ENTERPRISES 59D 22-May-17 99.5615 6.4303 1 25 99.5615 6.4303 INE114A14EB4 SAIL 91D 24-May-17 99.5152 6.3505 1 5 99.5152 6.3505 INE657N14KA4 EDELWEISS COM 88D 26-May-17 99.4862 6.5002 1 5 99.4862 6.5002 INE915D14AQ4 CITICORP FIN (INDIA) 61D29-May-17 99.4113 6.5499 1 200 99.4113 6.5499 INE916D14YA6 KOTAK MAH PRIME 343D 30-May-17 99.3982 6.4996 2 125 99.3982 6.4996 INE916D14ZM8 KOTAK MAH PRIME 202D 31-May-17 99.3806 6.4997 2 200 99.3806 6.4997 INE641O14520 PIRAMAL FIN 90D 1-Jun-17 99.3569 6.7500 1 5 99.3569 6.7500 INE641O14553 PIRAMAL FIN 82D 5-Jun-17 99.2068 7.2958 1 125 99.2068 7.2958 INE860H14YF6 ADITYA BIRLA FIN 60D 9-Jun-17 99.2083 6.6199 1 35 99.2083 6.6199 INE110L14DA3 RELIANCE JIO INFO 74D 9-Jun-17 99.2522 6.2501 1 5 99.2522 6.2501 INE404K14CH9 SHAPOORJI PAL 167D 14-Jun-17 99.1525 6.4996 1 25 99.1525 6.4996 INE560K14793 PTC INDIA FIN SERV 60D 16-Jun-17 99.0704 6.8498 1 5 99.0704 6.8498 INE013A14B25 RELIANCE CAP 90D 19-Jun-17 99.0422 6.6600 1 25 99.0422 6.6600 INE205A14IK2 VEDANTA 91D 19-Jun-17 99.1149 6.1499 1 5 99.1149 6.1499 INE657N14KN7 EDELWEISS COM 90D 22-Jun-17 98.9452 6.8264 1 100 98.9452 6.8264 INE759E14CY4 FAMILY CREDIT 360D 23-Jun-17 98.9466 6.6997 1 50 98.9466 6.6997 INE404K14BV2 SHAPOORJI PAL 305D 23-Jun-17 98.9951 6.5002 1 25 98.9951 6.5002 INE110L14DE5 RELIANCE JIO INFO 59D 23-Jun-17 99.0426 6.1900 1 5 99.0426 6.1900 INE148I14PT3 INDIABULLS HOUS 181D 29-Jun-17 98.8877 6.4149 1 16 98.8877 6.4149 INE296A14LR0 BAJAJ FIN 88D 30-Jun-17 98.8383 6.6001 8 475 98.8383 6.6001 INE523H14WY5 JM FIN PRODUCTS 364D 18-Aug-17 97.7708 7.3001 1 0.1 97.7708 7.3001 INE896L14948 INDOSTAR CAP FIN 165D 8-Sep-17 97.3859 7.2575 1 10 97.3859 7.2575 INE975F14KG3 KOTAK MAH INVEST 331D 25-Oct-17 96.6506 6.9500 1 100 96.6506 6.9500 INE306N14JJ1 TATA CAP FIN SERV 365D 8-Dec-17 95.7833 7.1100 1 50 95.7833 7.1100 INE001A14QH4 HDFC 364D 13-Dec-17 95.8217 6.8900 1 75 95.8217 6.8900 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com