Apr 27 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE556F14EL4 SIDBI 67D 28-Apr-17 99.9830 6.2061 1 235 99.9830 6.2061 INE027E14CV2 L AND T FIN 21D 28-Apr-17 99.9829 6.2426 1 200 99.9829 6.2426 INE094A14CE6 HINDUSTAN PET 53D 28-Apr-17 99.9830 6.2061 2 150 99.9830 6.2061 INE860H14XS1 ADITYA BIRLA FIN 84D 28-Apr-17 99.9825 6.3886 1 125 99.9825 6.3886 INE738C14CY2 BHARAT ALUMINIUM 86D 28-Apr-17 99.9829 6.2426 1 120 99.9829 6.2426 INE774D14LO7 MAH AND MAH FIN 91D 28-Apr-17 99.9829 6.2426 1 75 99.9829 6.2426 INE872A14JR2 SREI INFRAST FIN 25D 28-Apr-17 99.9796 7.4475 1 30 99.9796 7.4475 INE657N14JZ3 EDELWEISS COMMOD 70D 28-Apr-17 99.9822 6.4982 1 25 99.9822 6.4982 INE008I14GX0 COX AND KINGS 88D 28-Apr-17 99.9822 6.4982 1 25 99.9822 6.4982 INE523H14ZW2 JM FIN PRODUCTS 8D 2-May-17 99.9083 6.7002 1 100 99.9083 6.7002 INE560K14751 PTC INDIA FIN SERV 60D 2-May-17 99.9012 7.2195 1 20 99.9012 7.2195 INE178A14BI0 CHENNAI PETROL 65D 3-May-17 99.8998 6.1016 3 150 99.8998 6.1016 INE306N14JU8 TATA CAP FIN SERV 90D 4-May-17 99.8765 6.4476 5 500 99.8765 6.4476 INE774D14LR0 MAH AND MAH 88D 5-May-17 99.8588 6.4514 4 375 99.8588 6.4514 INE514E14LM9 EXIM 101D 5-May-17 99.8647 6.1809 3 170 99.8665 6.0991 INE404K14CA4 SHAPOORJI PAL 228D 9-May-17 99.7835 6.5995 1 50 99.7835 6.5995 INE774D14LT6 MAH AND MAH FIN 89D 16-May-17 99.6602 6.5500 3 295 99.6602 6.5500 INE522D14FM6 MANAPPURAM FIN 91D 16-May-17 99.6550 6.6506 2 70 99.6550 6.6506 INE729N14939 TVS CREDIT SERV 89D 22-May-17 99.5240 6.9828 1 50 99.5240 6.9828 INE722A14AI7 SHRIRAM CITY UNION 89D 23-May-17 99.5462 6.3997 1 25 99.5462 6.3997 INE729N14962 TVS CREDIT SERV 91D 25-May-17 99.4612 7.0617 1 25 99.4612 7.0617 INE523E14QR8 FAMILY CREDIT 180D 29-May-17 99.4204 6.6496 2 25 99.4204 6.6496 INE477A14544 CANFIN HOMES 271D 30-May-17 99.4429 6.3900 1 100 99.4429 6.3900 INE860H14XX1 ADITYA BIRLA FIN 90D 30-May-17 99.4006 6.6697 1 10 99.4006 6.6697 INE756I14AF4 HDB FIN SERV 214D 30-May-17 99.4550 6.2505 1 5 99.4550 6.2505 INE069A14ID7 ADITYA BIRLA NUVO 91D 1-Jun-17 99.4239 6.2204 1 25 99.4239 6.2204 INE641O14603 PIRAMAL FIN 57D 2-Jun-17 99.3806 6.4997 1 5 99.3806 6.4997 INE205A14IH8 VEDANTA 86D 2-Jun-17 99.4137 6.1503 1 5 99.4137 6.1503 INE140A14ND6 PIRAMAL FIN 272D 6-Jun-17 99.3103 6.4997 1 10 99.3103 6.4997 INE891K14DA0 AXIS FIN 90D 8-Jun-17 99.3028 6.2504 1 5 99.3028 6.2504 INE641O14611 PIRAMAL FIN 60D 9-Jun-17 99.2180 6.6902 1 195 99.2180 6.6902 INE580B14GL8 GRUH FIN 60D 9-Jun-17 99.2596 6.3317 1 100 99.2596 6.3317 INE523E14PY6 FAMILY CREDIT 364D 12-Jun-17 99.2111 6.4497 1 5 99.2111 6.4497 INE573A14409 JK TYRE AND IND 61D 13-Jun-17 99.1681 6.5147 1 50 99.1681 6.5147 INE573A14383 JK TYRE AND IND 62D 14-Jun-17 99.1504 6.5159 1 200 99.1504 6.5159 INE101I14BY2 AFCONS INFRAST 303D 15-Jun-17 99.1283 6.5504 1 25 99.1283 6.5504 INE641O14587 PIRAMAL FIN 78D 16-Jun-17 99.1020 6.7498 1 5 99.1020 6.7498 INE205A14IK2 VEDANTA 91D 19-Jun-17 99.1244 6.2003 1 5 99.1244 6.2003 INE019A14BC9 JSW STEEL 62D 20-Jun-17 99.0721 6.4501 1 5 99.0721 6.4501 INE261F14BG7 NABARD 91D 22-Jun-17 99.0892 6.1000 1 5 99.0892 6.1000 INE001A14QR3 HDFC 91D 22-Jun-17 99.0596 6.3001 1 5 99.0596 6.3001 INE556F14EZ4 SIDBI 88D 23-Jun-17 99.0713 6.1099 1 5 99.0713 6.1099 INE501A14BY0 DEEPAK FERTILIZERS 64D 27-Jun-17 98.9058 6.6197 1 100 98.9058 6.6197 INE501A14BZ7 DEEPAK FERTILIZERS 64D 28-Jun-17 98.8880 6.6201 1 100 98.8880 6.6201 INE860H14XZ6 ADITYA BIRLA FIN 91D 28-Jun-17 98.8797 6.6700 1 25 98.8797 6.6700 INE031A14259 HOUSING AND URBAN 77D 29-Jun-17 98.9298 6.2674 1 75 98.9298 6.2674 INE296A14LR0 BAJAJ FIN 88D 30-Jun-17 98.8560 6.5999 5 275 98.8560 6.5999 INE866I14TR6 INDIA INFOLINE FIN 90D 4-Jul-17 98.7018 7.0599 1 400 98.7018 7.0599 INE607M14095 TATA POWER 88D 7-Jul-17 98.7249 6.6398 1 3.5 98.7249 6.6398 INE001A14PN4 HDFC 364D 11-Jul-17 98.6680 6.5699 1 50 98.6680 6.5699 INE760E14040 TATA INDUSTRIES 89D 11-Jul-17 98.6020 6.9001 1 2.5 98.6020 6.9001 INE001A14PO2 HDFC 364D 20-Jul-17 98.5150 6.5499 1 250 98.5150 6.5499 INE001A14PO2 HDFC 364D 20-Jul-17 98.5324 6.5500 1 250 98.5324 6.5500 INE261F14BI3 NABARD 90D 20-Jul-17 98.5463 6.4099 1 4.5 98.5463 6.4099 INE296A14KG5 BAJAJ FIN 364D 21-Jul-17 98.4541 6.7425 1 4.5 98.4541 6.7425 INE572E14AY5 PNB HOUSING FIN 365D 30-Aug-17 97.7569 6.7001 1 100 97.7569 6.7001 INE001A14QG6 HDFC 364D 4-Dec-17 95.9897 6.9001 1 25 95.9897 6.9001 INE001A14QH4 HDFC 364D 13-Dec-17 95.8564 6.8899 1 25 95.8564 6.8899 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 