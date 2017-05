Apr 28 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE514E14LX6 EXIM 19D 2-May-17 99.9332 6.0996 3 525 99.9332 6.0996 INE556F14EO8 SIDBI 61D 2-May-17 99.9354 5.8986 2 495 99.9354 5.8986 INE916D14D10 KOTAK MAH PRIME 8D 2-May-17 99.9288 6.5016 3 250 99.9288 6.5016 INE560K14751 PTC INDIA FIN SERV 60D 2-May-17 99.9209 7.2236 1 100 99.9209 7.2236 INE178A14BI0 CHENNAI PET 65D 3-May-17 99.9158 6.1518 1 95 99.9158 6.1518 INE013A14A34 RELIANCE CAP 89D 3-May-17 99.9110 6.5028 1 95 99.9110 6.5028 INE404K14CJ5 SHAPOORJI PAL 86D 3-May-17 99.9151 6.2030 1 5 99.9151 6.2030 INE582L14BC3 TATA HOUSING 90D 4-May-17 99.8949 6.4003 1 95 99.8949 6.4003 INE704I14817 BARCLAYS INVEST 90D 4-May-17 99.8933 6.4978 1 95 99.8933 6.4978 INE033L14FW6 TATA CAP HOUSING 88D 5-May-17 99.8822 6.1497 2 275 99.8822 6.1497 INE277L14230 FORTIS HEALTHCARE 11D 5-May-17 99.9018 11.9594 2 200 99.9018 11.9594 INE514E14LM9 EXIM 101D 5-May-17 99.8822 6.1497 1 75 99.8822 6.1497 INE296A14LK5 BAJAJ FIN 90D 8-May-17 99.8222 6.5013 7 675 99.8222 6.5013 INE115A14508 LIC HOUSING FIN 60D 8-May-17 99.8266 6.3401 2 545 99.8266 6.3401 INE140A14OU8 PIRAMAL ENTER 21D 8-May-17 99.8266 6.3401 1 500 99.8266 6.3401 INE110L14CK4 RELIANCE JIO INFO 91D 8-May-17 99.8318 6.1496 4 270 99.8318 6.1496 INE114A14DW2 SAIL 91D 8-May-17 99.8318 6.1496 2 100 99.8318 6.1496 INE069A14IA3 ADITYA BIRLA NUVO 89D 8-May-17 99.8263 6.3511 1 95 99.8263 6.3511 INE205A14HT5 VEDANTA 89D 8-May-17 99.8250 6.3987 1 95 99.8250 6.3987 INE657K14FR4 RHC HOLDING PVT 12D 9-May-17 99.7708 11.9786 1 50 99.7708 11.9786 INE233A14IU3 GODREJ INDUSTRIES 91D 11-May-17 99.7743 6.3513 2 95 99.7743 6.3513 INE110L14CM0 RELIANCE JIO INFO 88D 12-May-17 99.7608 6.2512 3 250 99.7608 6.2512 INE205A14HV1 VEDANTA 88D 12-May-17 99.7551 6.4006 1 190 99.7551 6.4006 INE657K14FS2 RHC HOLDING PVT 19D 16-May-17 99.5426 11.9799 1 50 99.5426 11.9799 INE641O14447 PIRAMAL FIN 89D 16-May-17 99.7551 6.4006 1 5 99.7551 6.4006 INE140A14OD4 PIRAMAL ENTER 139D 17-May-17 99.6705 6.3508 1 70 99.6705 6.3508 INE148I14QF0 INDIABULLS HOUSING 90D 17-May-17 99.7377 6.3994 1 5 99.7377 6.3994 INE657N14KE6 EDELWEISS COMMOD 80D 22-May-17 99.6288 6.7996 1 5 99.6288 6.7996 INE657K14FT0 RHC HOLDING PRIVATE 26D 23-May-17 99.3155 11.9793 1 50 99.3155 11.9793 INE657N14KA4 EDELWEISS COM 88D 26-May-17 99.5614 6.6998 1 5 99.5614 6.6998 INE261F14BE2 NABARD 87D 26-May-17 99.5228 6.2505 1 5 99.5228 6.2505 INE915D14AQ4 CITICORP FIN (INDIA) 61D29-May-17 99.4468 6.5497 1 495 99.4468 6.5497 INE657N14KF3 EDELWEISS COMMOD 87D 29-May-17 99.4958 6.8506 1 105 99.4958 6.8506 INE860H14XX1 ADITYA BIRLA FIN 90D 30-May-17 99.4143 6.7200 1 290 99.4143 6.7200 INE657K14FU8 RHC HOLDING PRIVATE 33D 30-May-17 99.0893 11.9807 1 50 99.0893 11.9807 INE531F14CM9 EDELWEISS SECURITIES 33D31-May-17 99.4158 6.4996 1 300 99.4158 6.4996 INE531F14CM9 EDELWEISS SECURITIES 33D31-May-17 99.4867 6.4938 1 280 99.4867 6.4938 INE657N14KS6 EDELWEISS COMMOD 33D 31-May-17 99.4158 6.4996 2 250 99.4158 6.4996 INE657N14KS6 EDELWEISS COMMOD 33D 31-May-17 99.4866 6.4951 2 250 99.4866 6.4951 INE804I14PI4 ECL FIN 33D 31-May-17 99.4158 6.4996 1 100 99.4158 6.4996 INE804I14PI4 ECL FIN 33D 31-May-17 99.4866 6.4951 1 100 99.4866 6.4951 INE236A14GO3 HCL INFOSYSTEMS 162D 31-May-17 99.0247 10.8937 1 50 99.0247 10.8937 INE957N14845 HERO FINCORP 56D 31-May-17 99.4454 6.1684 1 6.5 99.4454 6.1684 INE036A14EW5 RELIANCE INFRAST 59D 1-Jun-17 99.2050 9.7500 4 333 99.2050 9.7500 INE860H14XY9 ADITYA BIRLA FIN 64D 2-Jun-17 99.3833 6.4712 2 500 99.3833 6.4712 INE036A14EX3 RELIANCE INFRAST 60D 2-Jun-17 99.1070 10.6091 4 350 99.1070 10.6091 INE891D14OU0 REDINGTON INDIA 60D 2-Jun-17 99.4068 6.2231 1 50 99.4068 6.2231 INE674K14016 ADITYA BIRLA FIN 73D 5-Jun-17 99.3049 6.7234 1 150 99.3049 6.7234 INE140A14ND6 PIRAMAL FIN 272D 6-Jun-17 99.3806 6.4997 1 10 99.3806 6.4997 INE514E14LO5 EXIM 86D 8-Jun-17 99.3106 6.1799 1 10 99.3106 6.1799 INE886I14663 MOTILAL OSWAL 60D 9-Jun-17 99.2236 6.8001 1 75 99.2236 6.8001 INE641O14611 PIRAMAL FIN 60D 9-Jun-17 99.3278 6.5004 1 10 99.3278 6.5004 INE886I14655 MOTILAL OSWAL 68D 12-Jun-17 99.1686 6.8001 2 175 99.1686 6.8001 INE055A14EU9 CENTURY TEXTILES 59D 15-Jun-17 99.2285 6.4497 1 25 99.2285 6.4497 INE244L14842 INDIABULLS COM 90D 19-Jun-17 99.1654 6.3999 1 5 99.1654 6.3999 INE110L14CZ2 RELIANCE JIO INFO 88D 20-Jun-17 99.1039 6.2271 1 50 99.1039 6.2271 INE556F14EZ4 SIDBI 88D 23-Jun-17 99.1230 6.2103 1 25 99.1230 6.2103 INE804I14PC7 ECL FIN 91D 23-Jun-17 99.0335 6.8503 1 25 99.0335 6.8503 INE641O14629 PIRAMAL FIN 77D 23-Jun-17 99.0405 6.8002 1 5 99.0405 6.8002 INE169A14DL9 COROMANDEL 61D 27-Jun-17 98.9026 6.7499 2 200 98.9026 6.7499 INE657N14KM9 EDELWEISS COM 90D 27-Jun-17 98.8849 6.8600 1 100 98.8849 6.8600 INE657N14KM9 EDELWEISS COM 90D 27-Jun-17 98.9600 6.8498 1 100 98.9600 6.8498 INE085A14CF1 CHAMBAL FERT 83D 27-Jun-17 98.9807 6.2646 2 47.05 98.9807 6.2646 INE179J14FF6 BIRLA TMT HOLD 77D 27-Jun-17 98.9155 6.6697 1 25 98.9155 6.6697 INE236A14GW6 HCL INFOSYSTEMS 87D 29-Jun-17 98.2805 10.3000 1 30 98.2805 10.3000 INE587O14061 ALTICO CAP INDIA 282D 30-Jun-17 98.5483 8.5345 1 32 98.5483 8.5345 INE759E14DC8 FAMILY CREDIT 364D 19-Jul-17 98.4844 6.8501 2 100 98.4844 6.8501 INE756I14AS7 HDB FIN SERV 180D 24-Oct-17 96.7499 6.8499 1 150 96.7499 6.8499 INE404K14CO5 SHAPOORJI PAL 224D 7-Dec-17 95.5627 7.6001 1 65 95.5627 7.6001 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com