May 2 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE528G16K08 YES BK 5-May-17 99.9487 6.2447 2 70 99.9487 6.2447 INE434A16OY2 ANDHRA BK 5-May-17 99.9487 6.2447 1 45 99.9487 6.2447 INE238A16K96 AXIS BK 11-May-17 99.8471 6.2088 2 125 99.8461 6.2511 INE683A16JK3 THE SOUTH INDIAN BK 15-May-17 99.7775 6.2610 2 200 99.7775 6.2610 INE090A166I5 ICICI BK 16-May-17 99.7608 6.2512 1 445 99.7608 6.2512 INE705A16PR6 VIJAYA BK 19-May-17 99.7097 6.2511 1 500 99.7097 6.2511 INE683A16JI7 THE SOUTH INDIAN BK 19-May-17 99.7074 6.3007 1 25 99.7074 6.3007 INE976G16FH2 RBL BK 24-May-17 99.6388 6.3008 1 5 99.6388 6.3008 INE040A16BE6 HDFC BK 30-May-17 99.5471 6.1504 1 5 99.5471 6.1504 INE090A163K8 ICICI BK 31-May-17 99.5059 6.2497 5 475 99.5059 6.2497 INE141A16XU2 OBC 2-Jun-17 99.4748 6.2160 3 220 99.4737 6.2295 INE238A16L87 AXIS BK 9-Jun-17 99.3657 6.1315 1 15 99.3657 6.1315 INE092T16AT7 IDFC BK 12-Jun-17 99.3250 6.0500 1 100 99.3250 6.0500 INE090A166H7 ICICI BK 12-Jun-17 99.3468 5.9996 1 50 99.3468 5.9996 INE443O16070 CREDIT SUISSE AG 12-Jun-17 99.3089 6.3502 1 25 99.3089 6.3502 INE090A167H5 ICICI BK 15-Jun-17 99.2981 6.0001 1 125 99.2981 6.0001 INE092T16843 IDFC BK 16-Jun-17 99.2596 6.0503 1 100 99.2596 6.0503 INE040A16BH9 HDFC BK 20-Jun-17 99.2158 6.0103 1 250 99.2158 6.0103 INE090A160I8 ICICI BK 20-Jun-17 99.2171 6.0003 1 175 99.2171 6.0003 INE976G16EF9 RBL BK 20-Jun-17 99.1692 6.2405 1 15 99.1692 6.2405 INE443O16062 CREDIT SUISSE AG 22-Jun-17 99.1315 6.2702 1 25 99.1315 6.2702 INE238A16M11 AXIS BK 22-Jun-17 99.1646 6.1498 1 5 99.1646 6.1498 INE238A16M45 AXIS BK 23-Jun-17 99.1174 6.2503 1 25 99.1174 6.2503 INE095A16VJ7 INDUSIND BK 27-Jun-17 99.0495 6.2547 2 50 99.0495 6.2547 INE040A16BK3 HDFC BK 14-Aug-17 98.2043 6.4175 1 50 98.2043 6.4175 INE514E16AT2 EXIM 21-Sep-17 97.5558 6.4400 1 50 97.5558 6.4400 INE514E16AU0 EXIM 29-Sep-17 97.4217 6.4399 1 150 97.4217 6.4399 INE514E16AW6 EXIM 1-Mar-18 94.7908 6.6200 1 200 94.7908 6.6200 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com