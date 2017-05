May 2 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE178A14BI0 CHENNAI PETROL 65D 3-May-17 99.9826 6.3521 2 270 99.9826 6.3521 INE013A14A34 RELIANCE CAP 89D 3-May-17 99.9822 6.4982 2 85 99.9822 6.4982 INE438A14II3 APOLLO TYRES 55D 3-May-17 99.9827 6.3156 1 10 99.9827 6.3156 INE414G14ER1 MUTHOOT FIN 90D 4-May-17 99.9610 7.1203 1 20 99.9610 7.1203 INE306N14JW4 TATA CAP FIN SERV 87D 5-May-17 99.9469 6.4587 6 495 99.9470 6.4518 INE556F14EM2 SIDBI 64D 5-May-17 99.9482 6.3056 3 450 99.9482 6.3056 INE523E14RI5 FAMILY CREDIT 87D 5-May-17 99.9470 6.4518 3 225 99.9470 6.4518 INE870D14AQ1 NATIONAL FERTILIZERS 28D 5-May-17 99.9491 6.1960 1 140 99.9491 6.1960 INE331A14EB4 THE RAMCO CEMENTS 30D 5-May-17 99.9458 6.5979 2 125 99.9458 6.5979 INE774D14LR0 MAH AND MAH FIN 88D 5-May-17 99.9466 6.5005 1 115 99.9466 6.5005 INE277L14230 FORTIS HEALTH 11D 5-May-17 99.9015 11.9960 1 100 99.9015 11.9960 INE977J14EO8 TRAPTI TRADING 88D 5-May-17 99.9466 6.5005 1 50 99.9466 6.5005 INE556F14EM2 SIDBI 64D 5-May-17 99.9652 6.3532 1 35 99.9652 6.3532 INE008I14HJ7 COX AND KINGS 58D 5-May-17 99.9454 6.6466 1 25 99.9454 6.6466 INE860H14XU7 ADITYA BIRLA FIN 87D 5-May-17 99.9470 6.4518 1 24 99.9470 6.4518 INE514E14LM9 EXIM 101D 5-May-17 99.9487 6.2447 1 5 99.9487 6.2447 INE110L14CK4 RELIANCE JIO 91D 8-May-17 99.8957 6.3515 1 50 99.8957 6.3515 INE087M14025 BAHADUR CHAND 273D 10-May-17 99.8774 6.4006 1 5 99.8774 6.4006 INE657K14FS2 RHC HOLDING PVT 19D 16-May-17 99.5418 12.0009 1 50 99.5418 12.0009 INE296A14KR2 BAJAJ FIN 181D 17-May-17 99.7377 6.3994 2 50 99.7377 6.3994 INE296A14JW4 BAJAJ FIN 365D 19-May-17 99.7316 6.1394 1 5 99.7316 6.1394 INE514E14LH9 EXIM 277D 22-May-17 99.6587 6.2501 1 50 99.6587 6.2501 INE267A14150 HINDUSTAN ZINC 61D 22-May-17 99.6731 6.3005 1 5 99.6731 6.3005 INE860H14YA7 ADITYA BIRLA FIN 66D 29-May-17 99.5185 6.5407 2 200 99.5185 6.5407 INE657N14KF3 EDELWEISS COMMOD 87D 29-May-17 99.4958 6.8506 1 105 99.4958 6.8506 INE267A14143 HINDUSTAN ZINC 68D 29-May-17 99.5532 6.3005 1 5 99.5532 6.3005 INE621H14690 RELIGARE ENTER 32D 30-May-17 99.1725 10.8771 2 200 99.1825 10.7445 INE756I14AF4 HDB FIN SERV 214D 30-May-17 99.5435 6.1995 1 5 99.5435 6.1995 INE657N14KS6 EDELWEISS COM 33D 31-May-17 99.4849 6.7495 1 400 99.4849 6.7495 INE236A14GO3 HCL INFOSYSTEMS 162D 31-May-17 99.1429 10.8809 1 50 99.1429 10.8809 INE514E14LO5 EXIM 86D 8-Jun-17 99.3779 6.1753 1 5 99.3779 6.1753 INE110L14DA3 RELIANCE JIO INFO 74D 9-Jun-17 99.3541 6.2444 1 4 99.3541 6.2444 INE759E14CY4 FAMILY CREDIT 360D 23-Jun-17 99.0545 6.7000 1 50 99.0545 6.7000 INE804I14PC7 ECL FIN 91D 23-Jun-17 99.0335 6.8503 1 25 99.0335 6.8503 INE244N14145 MAH VEHICLE 60D 27-Jun-17 99.0442 6.2899 1 200 99.0442 6.2899 INE657N14KM9 EDELWEISS COMMOD 90D 27-Jun-17 98.9600 6.8498 1 100 98.9600 6.8498 INE860H14YH2 ADITYA BIRLA FIN 70D 27-Jun-17 99.0448 6.4002 1 5 99.0448 6.4002 INE580B14GK0 GRUH FIN 79D 28-Jun-17 99.0502 6.2500 1 5 99.0502 6.2500 INE587O14061 ALTICO CAP INDIA 282D 30-Jun-17 98.6392 8.5346 1 28 98.6392 8.5346 INE261F14BI3 NABARD 90D 20-Jul-17 98.6716 6.2999 1 25 98.6716 6.2999 INE094O14AB7 DAIMLER FIN SERV 364D 28-Jul-17 98.3820 6.8998 1 100 98.3820 6.8998 INE053F14062 INDIAN RAILWAY FIN 157D 25-Sep-17 97.4697 6.4900 3 50 97.4697 6.4900 INE053F14062 INDIAN RAILWAY FIN 157D 25-Sep-17 97.4875 6.4876 1 25 97.4875 6.4876 INE691I14ET6 L AND T INFRAST 360D 29-Sep-17 97.2387 6.9100 1 25 97.2387 6.9100 INE033L14FI5 TATA CAP HOUSING 365D 6-Oct-17 97.0770 7.0001 2 200 97.0770 7.0001 INE756I14AS7 HDB FIN SERV 180D 24-Oct-17 96.7809 6.9374 1 100 96.7809 6.9374 INE306N14KM3 TATA CAP FIN SERV 245D 29-Dec-17 95.5216 7.1006 2 200 95.5160 7.1099 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com