May 3 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE092T16835 IDFC BK 5-May-17 99.9651 6.3751 2 250 99.9658 6.2436 INE528G16K08 YES BK 5-May-17 99.9659 6.2345 2 40 99.9658 6.2436 INE528G16J92 YES BK 8-May-17 99.9138 6.2980 2 80 99.9138 6.2980 INE238A16K96 AXIS BK 11-May-17 99.8643 6.1997 1 50 99.8643 6.1997 INE238A16L04 AXIS BK 16-May-17 99.7791 6.2146 2 50 99.7779 6.2498 INE040A16BA4 HDFC BK 17-May-17 99.7790 6.2187 1 125 99.7790 6.2187 INE238A16R16 AXIS BK 17-May-17 99.7628 6.1988 1 50 99.7628 6.1988 INE237A16R33 KOTAK MAH BK 19-May-17 99.7246 6.2999 1 25 99.7246 6.2999 INE095A16VW0 INDUSIND BK 19-May-17 99.7499 6.1010 1 5 99.7499 6.1010 INE238A16N77 AXIS BK 22-May-17 99.6736 6.2904 2 125 99.6731 6.3005 INE238A16Q66 AXIS BK 23-May-17 99.6560 6.2997 2 150 99.6560 6.2997 INE095A16VP4 INDUSIND BK 25-May-17 99.6259 6.2300 2 75 99.6259 6.2300 INE141A16XO5 OBC 26-May-17 99.6141 6.1483 3 245 99.6077 6.2501 INE705A16PT2 VIJAYA BK 29-May-17 99.5568 6.2495 1 100 99.5568 6.2495 INE092T16587 IDFC BK 29-May-17 99.5517 6.3218 2 90 99.5497 6.3501 INE528G16K16 YES BK 29-May-17 99.5554 6.2694 1 45 99.5554 6.2694 INE040A16BE6 HDFC BK 30-May-17 99.5581 6.0003 1 100 99.5581 6.0003 INE008A16S39 IDBI BK 30-May-17 99.5398 6.2500 1 100 99.5398 6.2500 INE090A163K8 ICICI BK 31-May-17 99.5190 6.3005 4 225 99.5190 6.3005 INE040A16BD8 HDFC BK 2-Jun-17 99.5082 6.2205 1 125 99.5082 6.2205 INE141A16XU2 OBC 2-Jun-17 99.4980 6.3502 1 5 99.4980 6.3502 INE976G16FJ8 RBL BK 9-Jun-17 99.3604 6.3502 1 100 99.3604 6.3502 INE040A16BH9 HDFC BK 20-Jun-17 99.2171 6.0003 1 250 99.2171 6.0003 INE090A163I2 ICICI BK 7-Jul-17 98.8783 6.3702 3 25 98.8783 6.3702 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com