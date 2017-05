May 3 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE831R14561 ADITYA BIRLA HOUSING 90D 4-May-17 99.9824 6.4210 3 225 99.9825 6.3886 INE233A14IS7 GODREJ INDUSTRIES 90D 4-May-17 99.9829 6.2426 1 25 99.9829 6.2426 INE148I14QC7 INDIABULLS HOUSING 88D 5-May-17 99.9638 6.6089 4 300 99.9638 6.6089 INE514E14LM9 EXIM 101D 5-May-17 99.9655 6.2984 2 125 99.9655 6.2984 INE870D14AQ1 NATIONAL FERTILIZERS 28D 5-May-17 99.9652 6.3532 1 80 99.9652 6.3532 INE556F14EM2 SIDBI 64D 5-May-17 99.9832 6.1330 1 25 99.9832 6.1330 INE115A14508 LIC HOUSING FIN 60D 8-May-17 99.9111 6.4957 4 360 99.9110 6.5028 INE110L14CK4 RELIANCE JIO INFO 91D 8-May-17 99.9138 6.2980 1 150 99.9138 6.2980 INE013A14A26 RELIANCE CAP 89D 8-May-17 99.9042 7.0001 1 25 99.9042 7.0001 INE001A14QK8 HDFC 89D 9-May-17 99.8949 6.3987 5 1550 99.8949 6.4003 INE514E14LW8 EXIM 34D 9-May-17 99.8965 6.3028 2 200 99.8965 6.3028 INE657K14FR4 RHC HOLDING PRIVATE 12D 9-May-17 99.8035 11.9773 1 50 99.8035 11.9773 INE205A14HV1 VEDANTA 88D 12-May-17 99.8419 6.4220 1 60 99.8419 6.4220 INE556F14EQ3 SIDBI 73D 15-May-17 99.7917 6.3490 1 25 99.7917 6.3490 INE205A14HW9 VEDANTA 89D 17-May-17 99.7868 5.9988 1 5 99.7868 5.9988 INE733E14047 NTPC 90D 18-May-17 99.7397 6.3505 1 75 99.7397 6.3505 INE641O14470 PIRAMAL FIN 88D 19-May-17 99.7318 6.1348 1 100 99.7318 6.1348 INE522D14FQ7 MANAPPURAM FIN 62D 22-May-17 99.6584 6.5848 1 205 99.6584 6.5848 INE641O14579 PIRAMAL FIN 60D 22-May-17 99.6379 7.3693 1 25 99.6379 7.3693 INE514E14LH9 EXIM 277D 22-May-17 99.6762 6.2406 1 25 99.6762 6.2406 INE514E14LH9 EXIM 277D 22-May-17 99.7050 5.9996 1 5 99.7050 5.9996 INE205A14HZ2 VEDANTA 88D 22-May-17 99.7050 5.9996 1 5 99.7050 5.9996 INE657K14FT0 RHC HOLDING PRIVATE 26D 23-May-17 99.3481 11.9752 1 50 99.3481 11.9752 INE069A14IC9 ADITYA BIRLA NUVO 89D 23-May-17 99.6886 6.0008 1 5 99.6886 6.0008 INE514E14LU2 EXIM 62D 24-May-17 99.6388 6.3008 1 50 99.6388 6.3008 INE031A14234 HOUSING AND URBAN 60D 26-May-17 99.6046 6.2997 2 225 99.6046 6.2997 INE202B14JK5 DEWAN HOUSING FIN 88D 26-May-17 99.6187 6.3503 1 10 99.6187 6.3503 INE523E14QR8 FAMILY CREDIT 180D 29-May-17 99.5335 6.5796 2 50 99.5335 6.5796 INE705L14677 VODAFONE INDIA 89D 29-May-17 99.5432 6.4422 1 25 99.5432 6.4422 INE523E14QR8 FAMILY CREDIT 180D 29-May-17 99.5513 6.5805 2 25 99.5513 6.5805 INE477A14650 CANFIN HOMES 81D 29-May-17 99.5758 6.2197 1 5 99.5758 6.2197 INE860H14XX1 ADITYA BIRLA FIN 90D 30-May-17 99.5142 6.5994 1 290 99.5142 6.5994 INE657K14FU8 RHC HOLDING PRIVATE 33D 30-May-17 99.1219 11.9758 1 50 99.1219 11.9758 INE621H14690 RELIGARE ENTERPRISES 32D30-May-17 99.3630 8.9998 1 5 99.3630 8.9998 INE522D14FO2 MANAPPURAM FIN 91D 31-May-17 99.4975 6.5835 1 365 99.4975 6.5835 INE306N14KE0 TATA CAP FIN SERV 75D 31-May-17 99.5066 6.4637 1 300 99.5066 6.4637 INE891K14CV8 AXIS FIN 90D 31-May-17 99.4962 6.6006 1 300 99.4962 6.6006 INE804I14PI4 ECL FIN 33D 31-May-17 99.4849 6.7495 2 200 99.4849 6.7495 INE657N14KS6 EDELWEISS COMMOD 33D 31-May-17 99.4849 6.7495 1 50 99.4849 6.7495 INE667F14CS8 SUNDARAM BNP PARIB 56D 31-May-17 99.5099 6.4203 1 50 99.5099 6.4203 INE641O14603 PIRAMAL FIN 57D 2-Jun-17 99.4823 6.5498 1 5 99.4823 6.5498 INE774D14LX8 MAH AND MAH FIN 92D 2-Jun-17 99.4605 6.5995 1 5 99.4605 6.5995 INE261F14BF9 NABARD 91D 5-Jun-17 99.4533 6.2701 1 25 99.4533 6.2701 INE110L14CS7 RELIANCE JIO INFO 90D 6-Jun-17 99.4247 6.2118 1 50 99.4247 6.2118 INE018E14HP2 SBI CARDS AND PAY 363D 8-Jun-17 99.3900 6.4005 1 5 99.3900 6.4005 INE514E14LO5 EXIM 86D 8-Jun-17 99.3947 6.1744 1 5 99.3947 6.1744 INE975F14MD6 KOTAK MAH INVEST 42D 9-Jun-17 99.3374 6.5801 1 150 99.3374 6.5801 INE397D14035 BHARTI AIRTEL 87D 9-Jun-17 99.3971 6.1498 1 5 99.3971 6.1498 INE110L14DA3 RELIANCE JIO INFO 74D 9-Jun-17 99.3711 6.2433 1 4.95 99.3711 6.2433 INE055A14EU9 CENTURY TEXTILES AND 59D15-Jun-17 99.2459 6.4497 1 25 99.2459 6.4497 INE055A14EU9 CENTURY TEXTILES AND 59D15-Jun-17 99.2638 6.4454 1 25 99.2638 6.4454 INE975F14MC8 KOTAK MAH INVEST 50D 16-Jun-17 99.2517 6.3997 1 5 99.2517 6.3997 INE657N14GR6 EDELWEISS COMMOD 356D 20-Jun-17 99.1573 6.6000 1 10 99.1573 6.6000 INE267A14135 HINDUSTAN ZINC 90D 20-Jun-17 99.2270 6.0499 1 5 99.2270 6.0499 INE261F14BG7 NABARD 91D 22-Jun-17 99.2010 5.9997 1 25 99.2010 5.9997 INE556F14EZ4 SIDBI 88D 23-Jun-17 99.1706 6.1049 2 50 99.1565 6.2099 INE657N14KM9 EDELWEISS COMMOD 90D 27-Jun-17 99.0330 6.6000 1 10 99.0330 6.6000 INE140A14OS2 PIRAMAL ENTERPRISES 90D 28-Jun-17 99.0209 6.4447 1 25 99.0209 6.4447 INE756I14AR9 HDB FIN SERV 64D 29-Jun-17 99.0276 6.4002 1 5 99.0276 6.4002 INE296A14LR0 BAJAJ FIN 88D 30-Jun-17 99.0104 6.4002 1 5 99.0104 6.4002 INE036A14FE0 RELIANCE INFRAST 59D 30-Jun-17 98.4747 9.7476 1 5 98.4747 9.7476 INE205A14IP1 VEDANTA 91D 28-Jul-17 98.4573 6.6501 1 65 98.4573 6.6501 INE713G14028 VODAFONE MOBILE 178D 14-Aug-17 98.1823 6.6249 1 250 98.1823 6.6249 INE756I14AS7 HDB FIN SERV 180D 24-Oct-17 96.8378 6.8500 1 100 96.8378 6.8500 INE722A14AK3 SHRIRAM CITY UNION 364D 1-Mar-18 94.4688 7.1000 1 100 94.4688 7.1000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com