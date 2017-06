May 4 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE434A16OY2 ANDHRA BK 5-May-17 99.9829 6.2426 1 45 99.9829 6.2426 INE238A16K96 AXIS BK 11-May-17 99.8803 6.2490 2 100 99.8803 6.2490 INE238A16L04 AXIS BK 16-May-17 99.7949 6.2513 2 75 99.7949 6.2513 INE040A16BA4 HDFC BK 17-May-17 99.7779 6.2498 1 25 99.7779 6.2498 INE238A16Q58 AXIS BK 19-May-17 99.7438 6.2502 2 435 99.7438 6.2502 INE683A16JI7 THE SOUTH INDIAN BK 19-May-17 99.7404 6.3345 2 65 99.7414 6.3089 INE095A16VW0 INDUSIND BK 19-May-17 99.7438 6.2502 1 25 99.7438 6.2502 INE095A16VP4 INDUSIND BK 25-May-17 99.6474 6.1502 1 275 99.6474 6.1502 INE705A16PP0 VIJAYA BK 26-May-17 99.6253 6.2400 1 25 99.6253 6.2400 INE238A16M03 AXIS BK 29-May-17 99.5728 6.2639 2 9.75 99.5728 6.2639 INE090A163H4 ICICI BK 2-Jun-17 99.5266 6.2005 1 25 99.5266 6.2005 INE141A16XS6 OBC 5-Jun-17 99.4594 6.1997 1 1.8 99.4594 6.1997 INE092T16850 IDFC BK 9-Jun-17 99.3900 6.4005 1 5 99.3900 6.4005 INE090A167H5 ICICI BK 15-Jun-17 99.3084 6.1998 2 25 99.3084 6.1998 INE090A168K7 ICICI BK 19-Jun-17 99.2596 6.0503 1 5 99.2596 6.0503 INE040A16BH9 HDFC BK 20-Jun-17 99.1636 6.5502 3 250 99.1636 6.5502 INE090A160I8 ICICI BK 20-Jun-17 99.2016 6.2502 1 125 99.2016 6.2502 INE008A16T12 IDBI BK 28-Jun-17 99.1158 6.0299 1 5 99.1158 6.0299 INE040A16BJ5 HDFC BK 11-Jul-17 98.8460 6.3601 1 250 98.8460 6.3601 INE238A16M94 AXIS BK 11-Jul-17 98.8144 6.4402 1 100 98.8144 6.4402 INE238A16R99 AXIS BK 12-Jul-17 98.8290 6.3600 1 250 98.8290 6.3600 INE238A16N51 AXIS BK 27-Jul-17 98.5440 6.4201 1 50 98.5440 6.4201 INE238A16N69 AXIS BK 1-Aug-17 98.4540 6.4399 1 100 98.4540 6.4399 INE443O16039 CREDIT SUISSE AG 11-Aug-17 98.2529 6.5559 1 25 98.2529 6.5559 INE528G16J50 YES BK 23-Feb-18 94.8704 6.6900 2 30 94.8704 6.6900 INE238A16Q90 AXIS BK 1-Mar-18 94.7974 6.6550 1 150 94.7974 6.6550 INE556F16127 SIDBI 7-Mar-18 94.7419 6.6200 2 25 94.7419 6.6200 INE556F16135 SIDBI 16-Mar-18 94.5639 6.6400 1 65 94.5639 6.6400 INE090A167K9 ICICI BK 16-Mar-18 94.5802 6.6400 1 25 94.5802 6.6400 INE556F16135 SIDBI 16-Mar-18 94.5802 6.6400 1 5 94.5802 6.6400 INE237A16Z17 KOTAK MAH BK 9-Apr-18 94.0431 6.8000 1 110 94.0431 6.8000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com