May 5 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE528G16J92 YES BK 8-May-17 99.9485 6.2636 3 145 99.9487 6.2447 INE238A16K96 AXIS BK 11-May-17 99.8982 6.1991 1 50 99.8982 6.1991 INE683A16JI7 THE SOUTH INDIAN BK 19-May-17 99.7677 6.0705 1 50 99.7677 6.0705 INE237A16R33 KOTAK MAH BK 19-May-17 99.7647 6.1491 2 0.75 99.7647 6.1491 INE237A16X68 KOTAK MAH BK 22-May-17 99.7144 6.1496 1 275 99.7144 6.1496 INE238A16N77 AXIS BK 22-May-17 99.7167 6.0999 2 50 99.7167 6.0999 INE526V16135 ABU DHABI COMMERCIAL BK 29-May-17 99.6014 6.0863 1 6.5 99.6014 6.0863 INE090A163K8 ICICI BK 31-May-17 99.5532 6.3005 2 50 99.5532 6.3005 INE238A16M29 AXIS BK 1-Jun-17 99.5508 6.0999 1 50 99.5508 6.0999 INE141A16XR8 OBC 1-Jun-17 99.5875 6.2994 1 5 99.5875 6.2994 INE090A163H4 ICICI BK 2-Jun-17 99.5731 6.2595 1 100 99.5731 6.2595 INE141A16XU2 OBC 2-Jun-17 99.5253 6.2176 3 83 99.5253 6.2176 INE092T16AT7 IDFC BK 12-Jun-17 99.4043 6.2495 2 100 99.4043 6.2495 INE238A16L61 AXIS BK 14-Jun-17 99.3197 6.2503 1 5 99.3197 6.2503 INE040A16BH9 HDFC BK 20-Jun-17 99.2185 6.2499 1 45 99.2185 6.2499 INE238A16M45 AXIS BK 23-Jun-17 99.1679 6.2503 6 275 99.1679 6.2503 INE434A16NT4 ANDHRA BK 11-Jul-17 98.8937 6.3799 2 100 98.8937 6.3799 INE090A168I1 ICICI BK 18-Jul-17 98.7742 6.3799 1 25 98.7742 6.3799 INE238A16N36 AXIS BK 21-Jul-17 98.6596 6.4402 2 50 98.6596 6.4402 INE040A16BL1 HDFC BK 4-Aug-17 98.4300 6.3977 12 1500 98.4300 6.3977 INE090A161J4 ICICI BK 31-Aug-17 98.0295 6.3799 1 25 98.0295 6.3799 INE040A16BI7 HDFC BK 20-Sep-17 97.6523 6.5001 2 75 97.6523 6.5001 INE090A160L2 ICICI BK 31-Oct-17 96.8832 6.5599 1 1 96.8832 6.5599 INE092T16660 IDFC BK 4-Dec-17 96.2913 6.6001 1 25 96.2913 6.6001 INE090A167K9 ICICI BK 16-Mar-18 94.6290 6.6400 1 100 94.6290 6.6400 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com