May 9 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE238A16K96 AXIS BK 11-May-17 99.9652 6.3532 1 130 99.9652 6.3532 INE683A16JK3 THE SOUTH INDIAN BK 15-May-17 99.8941 6.4491 1 50 99.8941 6.4491 INE090A166I5 ICICI BK 16-May-17 99.8793 6.3012 1 300 99.8793 6.3012 INE443O16138 CREDIT SUISSE AG 16-May-17 99.8759 6.4790 1 100 99.8759 6.4790 INE238A16L04 AXIS BK 16-May-17 99.8797 6.2803 1 25 99.8797 6.2803 INE092T16124 IDFC BK 18-May-17 99.8793 6.3012 1 175 99.8793 6.3012 INE238A16Q74 AXIS BK 18-May-17 99.8449 6.2999 1 50 99.8449 6.2999 INE008A16S70 IDBI BK 19-May-17 99.8282 6.2815 1 100 99.8282 6.2815 INE141A16XN7 OBC 19-May-17 99.8277 6.2998 1 50 99.8277 6.2998 INE237A16X68 KOTAK MAH BK 22-May-17 99.7743 6.3513 1 100 99.7743 6.3513 INE095A16VP4 INDUSIND BK 25-May-17 99.7233 6.3297 1 25 99.7233 6.3297 INE141A16XO5 OBC 26-May-17 99.7081 6.2865 2 125 99.7074 6.3007 INE095A16VZ3 INDUSIND BK 26-May-17 99.7051 6.3504 1 100 99.7051 6.3504 INE705A16PP0 VIJAYA BK 26-May-17 99.7097 6.2511 1 50 99.7097 6.2511 INE141A16XQ0 OBC 30-May-17 99.6417 6.2500 2 175 99.6417 6.2500 INE008A16S39 IDBI BK 30-May-17 99.6428 6.2307 2 150 99.6428 6.2307 INE141A16XU2 OBC 2-Jun-17 99.5875 6.2994 1 75 99.5875 6.2994 INE092T16AT7 IDFC BK 12-Jun-17 99.4147 6.3204 2 200 99.4147 6.3204 INE090A166H7 ICICI BK 12-Jun-17 99.4166 6.2997 1 25 99.4166 6.2997 INE238A16M37 AXIS BK 19-Jun-17 99.3156 6.1348 1 25 99.3156 6.1348 INE040A16BH9 HDFC BK 20-Jun-17 99.2780 6.3202 1 5 99.2780 6.3202 INE040A16BH9 HDFC BK 20-Jun-17 99.3468 5.9996 1 5 99.3468 5.9996 INE238A16R40 AXIS BK 29-Jun-17 99.1977 6.0247 2 10 99.1944 6.0496 INE092T16AV3 IDFC BK 3-Jul-17 99.0486 6.3745 1 200 99.0486 6.3745 INE237A16Y42 KOTAK MAH BK 3-Jul-17 99.1006 6.2502 1 5 99.1006 6.2502 INE238A16M60 AXIS BK 5-Jul-17 99.0670 6.2500 1 5 99.0670 6.2500 INE238A16R73 AXIS BK 6-Jul-17 99.0502 6.2500 1 5 99.0502 6.2500 INE237A16Y67 KOTAK MAH BK 7-Jul-17 99.0334 6.2500 1 5 99.0334 6.2500 INE090A163I2 ICICI BK 7-Jul-17 99.0334 6.2500 1 5 99.0334 6.2500 INE238A16N02 AXIS BK 13-Jul-17 98.8696 6.4202 1 50 98.8696 6.4202 INE092T16AJ8 IDFC BK 26-Jul-17 98.6425 6.4398 3 100 98.6425 6.4398 INE040A16BL1 HDFC BK 4-Aug-17 98.4974 6.4002 5 800 98.4974 6.4002 INE040A16BL1 HDFC BK 4-Aug-17 98.5326 6.3950 2 750 98.5326 6.3950 INE683A16JM9 THE SOUTH INDIAN BK 7-Aug-17 98.4255 6.4876 2 250 98.4255 6.4876 INE090A162J2 ICICI BK 11-Sep-17 97.8176 6.5148 1 20 97.8176 6.5148 INE040A16BI7 HDFC BK 20-Sep-17 97.6895 6.5400 1 25 97.6895 6.5400 INE090A168J9 ICICI BK 28-Sep-17 97.5584 6.5249 2 25 97.5584 6.5249 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com