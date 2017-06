May 11 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE238A16L12 AXIS BK 15-May-17 99.9326 6.1544 1 100 99.9326 6.1544 INE092T16AU5 IDFC BK 17-May-17 99.8957 6.3515 3 295 99.8957 6.3515 INE238A16Q74 AXIS BK 18-May-17 99.8784 6.3483 2 400 99.8784 6.3483 INE092T16124 IDFC BK 18-May-17 99.8784 6.3483 2 315 99.8784 6.3483 INE095A16VW0 INDUSIND BK 19-May-17 99.8610 6.3507 4 1000 99.8610 6.3507 INE683A16JI7 THE SOUTH INDIAN BK 19-May-17 99.8609 6.3533 4 555 99.8608 6.3599 INE141A16XN7 OBC 19-May-17 99.8622 6.2958 3 550 99.8632 6.2501 INE008A16S88 IDBI BK 22-May-17 99.8200 5.9835 1 800 99.8200 5.9835 INE238A16N77 AXIS BK 22-May-17 99.8087 6.3598 1 500 99.8087 6.3598 INE976G16FF6 RBL BK 23-May-17 99.7900 6.4009 1 195 99.7900 6.4009 INE705A16PP0 VIJAYA BK 26-May-17 99.7421 6.2918 3 270 99.7418 6.2991 INE141A16XO5 OBC 26-May-17 99.7434 6.2600 2 75 99.7434 6.2600 INE238A16M03 AXIS BK 29-May-17 99.6873 6.3608 1 100 99.6873 6.3608 INE040A16BE6 HDFC BK 30-May-17 99.6715 6.3306 4 1030 99.6711 6.3392 INE141A16XR8 OBC 1-Jun-17 99.6388 6.3008 1 40 99.6388 6.3008 INE238A16M29 AXIS BK 1-Jun-17 99.6723 6.0002 1 5 99.6723 6.0002 INE095A16VS8 INDUSIND BK 1-Jun-17 99.6360 6.3498 1 3 99.6360 6.3498 INE141A16XU2 OBC 2-Jun-17 99.6217 6.3002 2 175 99.6217 6.3002 INE092T16850 IDFC BK 9-Jun-17 99.5152 6.3505 2 100 99.5152 6.3505 INE090A167H5 ICICI BK 15-Jun-17 99.4120 6.3497 2 100 99.4120 6.3497 INE090A167H5 ICICI BK 15-Jun-17 99.3948 6.3498 2 85 99.3948 6.3498 INE092T16843 IDFC BK 16-Jun-17 99.3776 6.3500 1 100 99.3776 6.3500 INE238A16L95 AXIS BK 20-Jun-17 99.3320 6.1365 1 6.4 99.3320 6.1365 INE443O16153 CREDIT SUISSE AG 23-Jun-17 99.3086 6.0504 1 5 99.3086 6.0504 INE090A162I4 ICICI BK 30-Jun-17 99.2010 5.9997 1 5 99.2010 5.9997 INE092T16AV3 IDFC BK 3-Jul-17 99.0830 6.3736 1 175 99.0830 6.3736 INE238A16M86 AXIS BK 3-Jul-17 99.0853 6.3575 1 12.7 99.0853 6.3575 INE040A16BJ5 HDFC BK 11-Jul-17 98.9434 6.3898 1 50 98.9434 6.3898 INE092T16AJ8 IDFC BK 26-Jul-17 98.6707 6.4701 2 50 98.6707 6.4701 INE683A16JM9 THE SOUTH INDIAN BK 7-Aug-17 98.4600 6.4874 2 250 98.4600 6.4874 INE976G16FL4 RBL BK 10-Aug-17 98.3959 6.5390 3 350 98.3956 6.5400 INE095A16TZ7 INDUSIND BK 20-Sep-17 97.6860 6.5501 4 175 97.6860 6.5501 INE040A16BI7 HDFC BK 20-Sep-17 97.7068 6.4899 1 25 97.7068 6.4899 INE261F16256 NABARD 2-Mar-18 94.8558 6.7100 2 100 94.8558 6.7100 INE095A16WF3 INDUSIND BK 15-Mar-18 94.5394 6.8449 2 175 94.5394 6.8449 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com