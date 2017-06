May 12 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE608A16NU1 PUNJAB AND SIND BK 15-May-17 99.9510 5.9646 3 450 99.9510 5.9646 INE095A16VQ2 INDUSIND BK 15-May-17 99.9500 6.0870 8 335 99.9499 6.0986 INE683A16JK3 THE SOUTH INDIAN BK 15-May-17 99.9495 6.1473 1 50 99.9495 6.1473 INE092T16892 IDFC BK 16-May-17 99.9327 6.1463 17 390 99.9332 6.0996 INE434A16PB7 ANDHRA BK 16-May-17 99.9316 6.2458 1 150 99.9316 6.2458 INE238A16L04 AXIS BK 16-May-17 99.9324 6.1734 3 65 99.9332 6.0996 INE092T16AU5 IDFC BK 17-May-17 99.9131 6.3492 1 100 99.9131 6.3492 INE040A16BA4 HDFC BK 17-May-17 99.9139 6.2907 1 25 99.9139 6.2907 INE238A16Q74 AXIS BK 18-May-17 99.8965 6.3028 1 45 99.8965 6.3028 INE141A16XN7 OBC 19-May-17 99.8805 6.2406 3 500 99.8803 6.2490 INE095A16VW0 INDUSIND BK 19-May-17 99.8828 6.1177 16 370 99.8832 6.0974 INE008A16S70 IDBI BK 19-May-17 99.8803 6.2490 1 75 99.8803 6.2490 INE683A16JI7 THE SOUTH INDIAN BK 19-May-17 99.8780 6.3692 1 50 99.8780 6.3692 INE237A16R33 KOTAK MAH BK 19-May-17 99.8784 6.3483 1 25 99.8784 6.3483 INE095A16VW0 INDUSIND BK 19-May-17 99.9316 6.2458 1 10 99.9316 6.2458 INE238A16N77 AXIS BK 22-May-17 99.8277 6.2998 1 25 99.8277 6.2998 INE095A16WA4 INDUSIND BK 23-May-17 99.8105 6.2999 1 300 99.8105 6.2999 INE171A16GE8 THE FEDERAL BK 23-May-17 99.8105 6.2999 1 70 99.8105 6.2999 INE008A16R22 IDBI BK 23-May-17 99.8105 6.2999 1 65 99.8105 6.2999 INE237A16R74 KOTAK MAH BK 23-May-17 99.8096 6.3299 1 25 99.8096 6.3299 INE705A16PP0 VIJAYA BK 26-May-17 99.7628 6.1988 1 40 99.7628 6.1988 INE141A16XR8 OBC 1-Jun-17 99.6560 6.2997 1 5 99.6560 6.2997 INE090A163H4 ICICI BK 2-Jun-17 99.6388 6.3008 2 100 99.6388 6.3008 INE008A16S96 IDBI BK 2-Jun-17 99.6903 6.2995 1 25 99.6903 6.2995 INE090A165H9 ICICI BK 8-Jun-17 99.5493 6.1204 1 5 99.5493 6.1204 INE238A16L87 AXIS BK 9-Jun-17 99.5326 6.1215 1 190 99.5326 6.1215 INE238A16L87 AXIS BK 9-Jun-17 99.5907 6.0003 1 25 99.5907 6.0003 INE095A16VU4 INDUSIND BK 20-Jun-17 99.3474 6.1478 1 65 99.3474 6.1478 INE040A16BH9 HDFC BK 20-Jun-17 99.4117 6.0000 1 10 99.4117 6.0000 INE238A16M45 AXIS BK 23-Jun-17 99.3630 5.9999 1 10 99.3630 5.9999 INE092T16AV3 IDFC BK 3-Jul-17 99.1679 6.2503 1 5 99.1679 6.2503 INE040A16BJ5 HDFC BK 11-Jul-17 98.9605 6.3900 2 250 98.9605 6.3900 INE040A16BJ5 HDFC BK 11-Jul-17 98.9951 6.5002 1 25 98.9951 6.5002 INE040A16BL1 HDFC BK 4-Aug-17 98.5485 6.4000 1 50 98.5485 6.4000 INE040A16BK3 HDFC BK 14-Aug-17 98.3751 6.4137 1 35 98.3751 6.4137 INE238A16O68 AXIS BK 18-Sep-17 97.7889 6.5500 1 50 97.7889 6.5500 INE040A16BI7 HDFC BK 20-Sep-17 97.7066 6.5400 1 50 97.7066 6.5400 INE090A160L2 ICICI BK 31-Oct-17 96.9926 6.5799 1 2 96.9926 6.5799 INE095A16UU6 INDUSIND BK 28-Nov-17 96.5022 6.6149 1 35 96.5022 6.6149 INE238A16P59 AXIS BK 26-Dec-17 96.0578 6.5700 1 25 96.0578 6.5700 INE238A16Q09 AXIS BK 19-Jan-18 95.5693 6.7150 1 0.3 95.5693 6.7150 INE095A16WC0 INDUSIND BK 9-Mar-18 94.6335 6.8766 2 75 94.6310 6.8800 INE095A16WF3 INDUSIND BK 15-Mar-18 94.5561 6.8450 1 75 94.5561 6.8450 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com