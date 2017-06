May 15 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE090A166I5 ICICI BK 16-May-17 99.9829 6.2426 1 140 99.9829 6.2426 INE040A16BA4 HDFC BK 17-May-17 99.9648 6.4236 4 175 99.9647 6.4445 INE238A16R16 AXIS BK 17-May-17 99.9649 6.4080 2 75 99.9651 6.3715 INE092T16124 IDFC BK 18-May-17 99.9466 6.5005 1 150 99.9466 6.5005 INE237A16R09 KOTAK MAH BK 18-May-17 99.9473 6.4152 1 100 99.9473 6.4152 INE976G16DU0 RBL BK 18-May-17 99.9483 6.2934 1 0.05 99.9483 6.2934 INE095A16VW0 INDUSIND BK 19-May-17 99.9299 6.3993 4 420 99.9301 6.3828 INE683A16JI7 THE SOUTH INDIAN BK 19-May-17 99.9301 6.3828 1 250 99.9301 6.3828 INE238A16Q58 AXIS BK 19-May-17 99.9296 6.4285 1 125 99.9296 6.4285 INE237A16R33 KOTAK MAH BK 19-May-17 99.9299 6.4011 1 100 99.9299 6.4011 INE238A16N77 AXIS BK 22-May-17 99.8766 6.4406 2 450 99.8768 6.4319 INE008A16S88 IDBI BK 22-May-17 99.8765 6.4476 1 250 99.8765 6.4476 INE237A16X68 KOTAK MAH BK 22-May-17 99.8765 6.4476 2 65 99.8765 6.4476 INE238A16Q66 AXIS BK 23-May-17 99.8588 6.4514 4 325 99.8588 6.4514 INE008A16R22 IDBI BK 23-May-17 99.8588 6.4514 1 100 99.8588 6.4514 INE171A16GE8 THE FEDERAL BK 23-May-17 99.8587 6.4556 2 65 99.8584 6.4697 INE095A16VP4 INDUSIND BK 25-May-17 99.8236 6.4500 1 275 99.8236 6.4500 INE238A16L79 AXIS BK 26-May-17 99.8081 6.3798 1 250 99.8081 6.3798 INE095A16VZ3 INDUSIND BK 26-May-17 99.8060 6.4498 2 75 99.8060 6.4498 INE705A16PP0 VIJAYA BK 26-May-17 99.8099 6.3199 1 5 99.8099 6.3199 INE503A16DN0 DCB BK 29-May-17 99.7531 6.4530 1 25 99.7531 6.4530 INE141A16XQ0 OBC 30-May-17 99.7369 6.4190 3 750 99.7369 6.4190 INE090A163K8 ICICI BK 31-May-17 99.7235 6.3253 2 119 99.7181 6.4490 INE238A16N10 AXIS BK 31-May-17 99.7356 6.4508 1 50 99.7356 6.4508 INE095A16VS8 INDUSIND BK 1-Jun-17 99.6982 6.4994 2 150 99.6982 6.4994 INE238A16M29 AXIS BK 1-Jun-17 99.7181 6.4490 1 50 99.7181 6.4490 INE237A16S32 KOTAK MAH BK 1-Jun-17 99.7005 6.4498 2 50 99.6991 6.4800 INE040A16BC0 HDFC BK 5-Jun-17 99.6360 6.3498 2 50 99.6360 6.3498 INE092T16850 IDFC BK 9-Jun-17 99.5581 6.4804 1 25 99.5581 6.4804 INE976G16FK6 RBL BK 16-Jun-17 99.4689 6.0902 1 85 99.4689 6.0902 INE040A16BH9 HDFC BK 20-Jun-17 99.3708 6.4198 1 270 99.3708 6.4198 INE238A16M11 AXIS BK 22-Jun-17 99.3704 6.2503 1 5 99.3704 6.2503 INE040A16BJ5 HDFC BK 11-Jul-17 99.0382 6.3298 1 5 99.0382 6.3298 INE040A16BL1 HDFC BK 4-Aug-17 98.5975 6.4098 4 200 98.5975 6.4098 INE092T16983 IDFC BK 4-Aug-17 98.5888 6.4501 2 110 98.5888 6.4501 INE092T16884 IDFC BK 25-Sep-17 97.6863 6.5000 1 50 97.6863 6.5000 INE514E16AW6 EXIM 1-Mar-18 94.9266 6.7500 1 25 94.9266 6.7500 INE237A16Z82 KOTAK MAH BK 15-May-18 93.4754 6.9800 1 100 93.4754 6.9800 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com