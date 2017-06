May 17 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE683A16JI7 THE SOUTH INDIAN BK 19-May-17 99.9646 6.4628 1 125 99.9646 6.4628 INE705A16PR6 VIJAYA BK 19-May-17 99.9649 6.4080 1 25 99.9649 6.4080 INE095A16VW0 INDUSIND BK 19-May-17 99.9652 6.3532 1 5 99.9652 6.3532 INE238A16Q66 AXIS BK 23-May-17 99.8957 6.3515 1 25 99.8957 6.3515 INE092T16868 IDFC BK 26-May-17 99.8481 6.1698 1 400 99.8481 6.1698 INE503A16DN0 DCB BK 29-May-17 99.7884 6.4498 1 15 99.7884 6.4498 INE141A16XQ0 OBC 30-May-17 99.7761 6.3011 2 455 99.7761 6.3005 INE040A16BE6 HDFC BK 30-May-17 99.7761 6.3005 1 110 99.7761 6.3005 INE141A16XQ0 OBC 30-May-17 99.7868 6.4987 1 25 99.7868 6.4987 INE090A163K8 ICICI BK 31-May-17 99.7615 6.2329 1 52 99.7615 6.2329 INE092T16850 IDFC BK 9-Jun-17 99.6097 6.5008 1 25 99.6097 6.5008 INE238A16M37 AXIS BK 19-Jun-17 99.4310 6.3295 1 50 99.4310 6.3295 INE238A16M37 AXIS BK 19-Jun-17 99.4420 6.4004 1 50 99.4420 6.4004 INE238A16L95 AXIS BK 20-Jun-17 99.4247 6.4000 1 50 99.4247 6.4000 INE090A169K5 ICICI BK 21-Jun-17 99.4175 6.2899 1 10 99.4175 6.2899 INE090A161I6 ICICI BK 28-Jun-17 99.2803 6.2999 1 25 99.2803 6.2999 INE092T16AW1 IDFC BK 4-Jul-17 99.1697 6.3666 1 52 99.1697 6.3666 INE090A164I0 ICICI BK 10-Jul-17 99.0632 6.3921 5 125 99.0620 6.4002 INE040A16BJ5 HDFC BK 11-Jul-17 99.0344 6.4707 3 300 99.0448 6.4002 INE090A168I1 ICICI BK 18-Jul-17 98.9212 6.4203 1 25 98.9212 6.4203 INE092T16983 IDFC BK 4-Aug-17 98.6237 6.4476 1 110 98.6237 6.4476 INE092T16AO8 IDFC BK 9-Aug-17 98.5368 6.4524 2 200 98.5368 6.4524 INE092T16AZ4 IDFC BK 14-Aug-17 98.4522 6.4475 3 650 98.4522 6.4475 INE040A16BK3 HDFC BK 14-Aug-17 98.4564 6.4297 2 500 98.4564 6.4297 INE092T16AX9 IDFC BK 16-Aug-17 98.4399 6.4273 2 200 98.4399 6.4273 INE261F16249 NABARD 20-Feb-18 95.1103 6.7500 1 125 95.1103 6.7500 INE556F16143 SIDBI 22-Mar-18 94.5945 6.7500 3 5 94.5945 6.7500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com