May 18 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE095A16VW0 INDUSIND BK 19-May-17 99.9833 6.0965 2 12 99.9833 6.0965 INE095A16VP4 INDUSIND BK 25-May-17 99.8793 6.3012 1 2 99.8793 6.3012 INE095A16VS8 INDUSIND BK 1-Jun-17 99.7666 6.0993 1 3 99.7666 6.0993 INE092T16991 IDFC BK 5-Jun-17 99.7102 6.2403 2 50 99.7102 6.2403 INE090A165H9 ICICI BK 8-Jun-17 99.6503 6.0994 1 100 99.6503 6.0994 INE141A16XT4 OBC 9-Jun-17 99.6337 6.0996 2 150 99.6337 6.0996 INE237A16S24 KOTAK MAH BK 9-Jun-17 99.6217 6.3002 1 5 99.6217 6.3002 INE092T16AT7 IDFC BK 12-Jun-17 99.5703 6.3007 3 105 99.5703 6.3007 INE238A16L61 AXIS BK 14-Jun-17 99.5364 6.2957 2 105 99.5361 6.3005 INE090A167H5 ICICI BK 15-Jun-17 99.5308 6.1455 7 166.75 99.5342 6.1005 INE090A168K7 ICICI BK 19-Jun-17 99.4681 6.0994 10 345 99.4681 6.0994 INE090A160I8 ICICI BK 20-Jun-17 99.4394 6.2355 1 50 99.4394 6.2355 INE095A16VU4 INDUSIND BK 20-Jun-17 99.4550 6.2505 1 5 99.4550 6.2505 INE040A16BH9 HDFC BK 20-Jun-17 99.4550 6.2505 1 5 99.4550 6.2505 INE095A16VJ7 INDUSIND BK 27-Jun-17 99.3143 6.3002 1 5 99.3143 6.3002 INE238A16R40 AXIS BK 29-Jun-17 99.3195 6.0996 1 5 99.3195 6.0996 INE090A162I4 ICICI BK 30-Jun-17 99.2860 6.2496 1 5 99.2860 6.2496 INE090A164I0 ICICI BK 10-Jul-17 99.0835 6.3701 1 25 99.0835 6.3701 INE040A16BJ5 HDFC BK 11-Jul-17 99.0511 6.4753 3 250 99.0511 6.4753 INE095A16WE6 INDUSIND BK 17-Jul-17 98.9529 6.4371 11 600 98.9529 6.4373 INE238A16N69 AXIS BK 1-Aug-17 98.6940 6.4400 2 125 98.6920 6.4500 INE040A16BL1 HDFC BK 4-Aug-17 98.6446 6.4297 1 75 98.6446 6.4297 INE238A16N85 AXIS BK 9-Aug-17 98.5826 6.3999 1 150 98.5826 6.3999 INE092T16AY7 IDFC BK 10-Aug-17 98.5379 6.4474 2 100 98.5379 6.4474 INE683A16JN7 THE SOUTH INDIAN BK 16-Aug-17 98.4255 6.4876 2 250 98.4255 6.4876 INE090A163J0 ICICI BK 15-Sep-17 97.9248 6.5000 1 25 97.9248 6.5000 INE040A16BI7 HDFC BK 20-Sep-17 97.8460 6.4800 1 25 97.8460 6.4800 INE040A16BI7 HDFC BK 20-Sep-17 97.8224 6.5001 1 5 97.8224 6.5001 INE092T16884 IDFC BK 25-Sep-17 97.7373 6.5000 2 100 97.7373 6.5000 INE090A160K4 ICICI BK 29-Sep-17 97.6693 6.5000 2 50 97.6693 6.5000 INE238A16P59 AXIS BK 26-Dec-17 96.1575 6.5701 1 25 96.1575 6.5701 INE238A16P67 AXIS BK 29-Dec-17 96.1076 6.5701 2 50 96.1076 6.5701 INE261F16249 NABARD 20-Feb-18 95.0071 6.8999 1 125 95.0071 6.8999 INE556F16176 SIDBI 16-May-18 93.5863 6.9100 1 45 93.5863 6.9100 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com