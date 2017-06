May 22 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE171A16GE8 THE FEDERAL BK 23-May-17 99.9830 6.2061 1 145 99.9830 6.2061 INE976G16FH2 RBL BK 24-May-17 99.9660 6.2071 1 140 99.9660 6.2071 INE705A16PP0 VIJAYA BK 26-May-17 99.9323 6.1818 1 50 99.9323 6.1818 INE092T16587 IDFC BK 29-May-17 99.8854 5.9824 1 67 99.8854 5.9824 INE040A16BE6 HDFC BK 30-May-17 99.8644 6.1969 11 1185 99.8647 6.1814 INE141A16XQ0 OBC 30-May-17 99.8643 6.1997 4 595 99.8643 6.1997 INE040A16BE6 HDFC BK 30-May-17 99.8755 6.4999 1 25 99.8755 6.4999 INE090A163K8 ICICI BK 31-May-17 99.8474 6.1982 1 100 99.8474 6.1982 INE141A16XR8 OBC 1-Jun-17 99.8304 6.2009 1 50 99.8304 6.2009 INE238A16M29 AXIS BK 1-Jun-17 99.8336 6.0837 1 50 99.8336 6.0837 INE090A163H4 ICICI BK 2-Jun-17 99.8173 6.0734 1 25 99.8173 6.0734 INE040A16BG1 HDFC BK 8-Jun-17 99.7333 6.1004 1 100 99.7333 6.1004 INE090A165H9 ICICI BK 8-Jun-17 99.7162 6.1107 1 5 99.7162 6.1107 INE092T16AT7 IDFC BK 12-Jun-17 99.6614 6.2004 1 150 99.6614 6.2004 INE090A167H5 ICICI BK 15-Jun-17 99.5940 6.1998 1 0.65 99.5940 6.1998 INE092T16843 IDFC BK 16-Jun-17 99.5943 6.1952 1 30 99.5943 6.1952 INE090A168K7 ICICI BK 19-Jun-17 99.5266 6.2005 2 35 99.5266 6.2005 INE040A16BH9 HDFC BK 20-Jun-17 99.5270 6.1952 1 270 99.5270 6.1952 INE238A16L95 AXIS BK 20-Jun-17 99.5098 6.2002 2 75 99.5098 6.2002 INE238A16S07 AXIS BK 4-Aug-17 98.7487 6.2502 1 25 98.7487 6.2502 INE092T16AY7 IDFC BK 10-Aug-17 98.6132 6.4163 3 400 98.6135 6.4148 INE683A16JN7 THE SOUTH INDIAN BK 16-Aug-17 98.4945 6.4873 3 350 98.4945 6.4873 INE092T16BA5 IDFC BK 18-Aug-17 98.4764 6.4171 4 400 98.4763 6.4177 INE261F16256 NABARD 2-Mar-18 95.0630 6.6982 2 200 95.0477 6.7200 INE261F16256 NABARD 2-Mar-18 94.9398 6.8501 1 100 94.9398 6.8501 INE095A16WH9 INDUSIND BK 12-Mar-18 94.7750 6.8445 3 160 94.7800 6.8375 INE095A16WF3 INDUSIND BK 15-Mar-18 94.7241 6.8450 1 300 94.7241 6.8450 INE237A160A9 KOTAK MAH BK 4-May-18 93.8441 6.9000 1 25 93.8441 6.9000 INE237A162A5 KOTAK MAH BK 18-May-18 93.6116 6.9000 1 30 93.6116 6.9000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com